Флавио Коболи с възторжени думи за Григор Димитров: „Мечтая да ми бъде треньор!“

Италианската тенис сензация Флавио Коболи, който триумфира на престижния турнир в Акапулко, не скри възхищението си от българската звезда Григор Димитров. Двамата обединиха сили на двойки в Мексико, където стартираха с победа, но впоследствие се отказаха преди втория си мач.

В интервю след успеха си, Коболи сподели с неподправена емоция: „Да бъда на корта редом до Григор е истинско удоволствие! Той е сред най-обичаните ми играчи в тура и винаги, когато имам шанс, го моля да стане мой треньор, когато приключи с професионалния тенис. Григор е невероятен човек – винаги готов да помогне, винаги позитивен и вдъхновяващ.“

Снимка: БГНЕС/EПA

Младият италианец, който вече се нарежда сред топ 20 в световната ранглиста, подчерта, че присъствието на Димитров до него е безценно: „Чувствам се прекрасно, когато играя с него. Ще видим какво ще ни донесе бъдещето, но се надявам да имаме още много съвместни моменти.“