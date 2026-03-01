Новини
Флавио Коболи с възторжени думи за Григор Димитров: „Мечтая да ми бъде треньор!“

1 Март, 2026 13:02 478 6

Младият италианец спечели титлата в Акапулко

Флавио Коболи с възторжени думи за Григор Димитров: „Мечтая да ми бъде треньор!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис сензация Флавио Коболи, който триумфира на престижния турнир в Акапулко, не скри възхищението си от българската звезда Григор Димитров. Двамата обединиха сили на двойки в Мексико, където стартираха с победа, но впоследствие се отказаха преди втория си мач.

В интервю след успеха си, Коболи сподели с неподправена емоция: „Да бъда на корта редом до Григор е истинско удоволствие! Той е сред най-обичаните ми играчи в тура и винаги, когато имам шанс, го моля да стане мой треньор, когато приключи с професионалния тенис. Григор е невероятен човек – винаги готов да помогне, винаги позитивен и вдъхновяващ.“

Снимка: БГНЕС/EПA

Младият италианец, който вече се нарежда сред топ 20 в световната ранглиста, подчерта, че присъствието на Димитров до него е безценно: „Чувствам се прекрасно, когато играя с него. Ще видим какво ще ни донесе бъдещето, но се надявам да имаме още много съвместни моменти.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    13:04 01.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Той отдавна е приключил с тениса, така че може да започва работа веднага. Само трябва да се разберете за парите и пар(я)сниците как ще са нещата.

    Коментиран от #6

    13:08 01.03.2026

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 0 Отговор
    Тоя италианец...хм...100% пе🌈дал

    13:08 01.03.2026

  • 6 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Какво да се разбира?...той ще им пее,ония ще му свирят🎺на 🍌😂

    13:09 01.03.2026

