Искан от Левски вратар се завърна в Берое

Искан от Левски вратар се завърна в Берое

2 Март, 2026 12:32

Става въпрос за Артур Мота, който се е присъединил към тима още в петък и ще започне да тренира по индивидуална програма

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от вратарите на Берое отново е в Стара Загора. Става въпрос за Артур Мота, който се е присъединил към тима още в петък и ще започне да тренира по индивидуална програма.

Бразилският страж лекуваше травма, която го извади от игра от началото на месец ноември миналата година, а на по-късен етап се прибра в родината си, където премина основната част от възстановяването. Очакванията са 24-годишният футболист, който има и португалско гражданство, да бъде на разположение за мачовете след около две седмици.

През последните два сезона Мота се утвърди като титулярен избор под рамката за заралии, а през миналата година се появиха информации, че е искан от Левски. Сега той обаче ще трябва да се бори за мястото си с новото попълнение Жауме Валенс. Испанският вратар се представя стабилно през пролетта и записа три „сухи“ мрежи в четирите срещи, в които Берое стигна до три нулеви равенства.

Междувременно старозагорци приключиха втори пореден двубой без отбелязан гол, след като завършиха 0:0 при визитата си на Ботев Враца. Така Берое все още няма победа в четирите си срещи от началото на календарната година, като единственото поражение дойде при гостуването на Лудогорец в Разград – 1:2.

Тревожната тенденция за Хосу Урибе и неговия отбор е серията от 13 последователни мача без успех, която прати тима на предпоследното 15-о място в класирането. Последната победа на заралии датира от 29-и септември, когато бе постигнат минимален успех с 1:0 срещу новака Добруджа.


