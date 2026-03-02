Новини
Ще оцелеят ли щангите в България? Марин Милашки пред ФАКТИ

2 Март, 2026 12:41 370 4

  • марин-
  • милашки-
  • вдигане на тежести-
  • щанги-
  • федерация-
  • фалит-
  • ботев-
  • златев

На ръба на фалита сме, казва генералният секретар на федерацията

Ще оцелеят ли щангите в България? Марин Милашки пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската федерация по вдигане на тежести се намира на ръба на фалита, а бъдещето ѝ остава в неизвестност. Въпросът е дали федерацията ще има лиценз, или ще потъне под тежестта на вътрешните конфликти и финансовия хаос. Пред ФАКТИ говори Марин Милашки, генерален секретар на федерацията.

– Г-н Милашки, ще я бъде ли федерацията по вдигане на тежести?
– С днешната дата трудно да се каже дали може да я бъде. Поради простата причина, че всичко е блокирано като дейност.

– Блокирано в смисъл – не разполагате със сметки, не разполагате със средства?
– Първо, аз като генерален секретар дори банкова сметка нямам. Банковите сметки се държат от президента Стефан Ботев, който така и не ми дава достъп до тях. Това става с пълномощно, нотариално заверено. Такова той обеща, че ще даде още преди един месец. Към днешна дата няма. Реално погледнато той единствено държи тези инструменти, а ние - останалите от Управителния съвет, нямаме никакъв достъп до тях.

– Срещал ли се е новият избран президент на федерацията Асен Златев с бившия министър на спорта, сега със служебния, за да се изясни казусът около федерацията?
– С бившия се е срещал няколко пъти. Доколкото знам, със сегашния все още не се е срещал. Но самият министър по закон няма право да се меси в дейността на федерациите като цяло. Не може да оказва влияние. Може да помага, да подкрепя, да насърчава, но чисто законово няма как да се намеси, защото ние сме сдружение и не сме част от Министерството на спорта.

– Спряно ли е финансирането на състезателите?
– Да, спряно е. За 2026 година нямаме договор. Всъщност никоя федерация няма договор, няма финансиране – заради проблемите с бюджета на държавата, не само заради нашите вътрешни проблеми. Но при нас проблемът е, че не сме извървели нужните стъпки, за да стигнем до договор. А те са отчетност, след това ревизия на отчетите и едва тогава министерството преценява дали документите са изрядни и предоставя договор.

– Състезателите изразиха сериозно притеснение за европейското първенство. Ще бъде ли България представена на шампионата?
– Това зависи от това дали България като държава ще има федерация по вдигане на тежести.

Ако останем без лиценз, няма как да имаме представители на европейското първенство в Батуми, Грузия.

Всичко това е свързано с делата на Стефан Ботев. Когато всичко е блокирано, отиваме към фалит. Още преди година и половина имаме подадена молба за излизане в несъстоятелност. Имаме дело в Софийски градски съд. Имаме споразумения с кредиторите ни. Ако тези споразумения не се изпълняват, пак можем да влезем в процедура по несъстоятелност. А когато това стане, по закон министерството е длъжно да ни отнеме лиценза. Което означава, че няма как да участваме на европейското първенство от 19 до 26 април.

– Има ли време ситуацията да се оправи?
– Има около два месеца. Принципно има време, но това е свързано с реални действия. А ние реални действия не можем да предприемем, защото и хлябът, и ножът са в президента Стефан Ботев. Няма как да правим каквото и да било.

– Новоизбраният председател Асен Златев увери Общото събрание, че е осигурил средства за покриване на дълговете и отключване на дейността, но….
– Да, но хората, които са готови да дадат пари, искат да ги дават на президента Асен Златев, а не на президента Стефан Ботев, защото му нямат доверие. Ако Стефан Ботев си подаде оставката и бъде вписан Асен Златев като президент на федерацията, нещата ще се оправят много бързо.

– Това ще се случи ли според вас?
– Може да се случи, ако човек има достойнство, ако е мъж, защото нашият спорт е мъжки, и ако милее за това спортът да бъде запазен. Ако иска да има щанги в България, ще го направи. Ако не – значи е ликвидатор. Стефан казва, че делата, които блокират вписването, нямат нищо общо с него. Но ние в този спорт се познаваме добре и знаем, че не е така.

– Какво се случва с подготовката на националите?
– Централизираната подготовка започна в началото на февруари и ще продължи до началото на европейското в Грузия. Това стана факт благодарение на Министерството на спорта, което подсигури цялата подготовка на националния отбор, въпреки че имаше финансови проблеми. Така че трябва да благодарим на служебния спортен министър Димитър Илиев, респективно на заместника му Даниела Дашева, които реагираха бързо, и така лагерът на националите преди европйското ще се проведе по план.

– Какво може да се направи?
– Може да се призове обществото, медиите, бизнесът да помогнат със средства, за да бъде спасен спортът. В момента говорим за борба на его и за мерене на достойнство. Но ако федерацията фалира, никой няма да има достойнство.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боян Радев

    0 1 Отговор
    Треба дрога много дрога

    12:50 02.03.2026

  • 2 Гордост

    0 0 Отговор
    Наше момче вдига най голямата гира.

    12:51 02.03.2026

  • 3 Герп боклуци

    2 0 Отговор
    Гласувайте за герб и само хлебарките ще оцелеят в тая държава

    12:53 02.03.2026

  • 4 Перо

    1 0 Отговор
    Кой спорт не е ликвидиран през мутренската демокрация?

    12:54 02.03.2026

