Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Бой Джордж ще участва на „Евровизия“, но не за родната си Великобритания

Бой Джордж ще участва на „Евровизия“, но не за родната си Великобритания

2 Март, 2026 12:29 580 6

  • бой джордж-
  • еворвизия-
  • великобритания-
  • сан марино-
  • дует-
  • представител

Звездата от 80-те ще се състезава за Сан Марино

Бой Джордж ще участва на „Евровизия“, но не за родната си Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската поп икона Бой Джордж изненадващо се насочва към сцената на „Евровизия“, след като стана ясно, че е подал кандидатура за участие в конкурса през 2026 г. като част от проекта на Сан Марино. Според информации от британски медии 64-годишният фронтмен на Culture Club се е обединил с италианската певица Сенхит за песента „Superstar“.

70-ото издание на „Евровизия“ ще се проведе през май във Виена, Австрия, след като миналогодишният конкурс в Базел бе спечелен от австрийския изпълнител Джей Джей с песента „Wasted Love“. Победата осигури на Австрия домакинството на юбилейното издание, което вече се очаква с повишен интерес както заради символиката на годишнината, така и заради засилената конкуренция.

Сан Марино традиционно търси международни имена, за да повиши шансовете си в надпреварата. Страната, която често разчита на външни артисти чрез националната си селекция „Una Voce per San Marino“, вече има опит в подобни колаборации. През 2021 г. Сенхит представи държавата заедно с американския рапър Flo Rida с песента „Adrenalina“, като достигна до 22-ро място на финала. Този път екипът ѝ залага на още по-разпознаваемо име от международната сцена.

Бой Джордж, една от най-емблематичните фигури на британската поп култура от 80-те години, се прочу като вокалист на Culture Club с хитове като „Karma Chameleon“ и „Do You Really Want to Hurt Me“. Потенциалното му участие в „Евровизия“ би било първа изява в конкурса, който през последното десетилетие се превърна в платформа за утвърдени артисти, търсещи нова международна аудитория.

Източници, цитирани от Daily Mail, твърдят, че екипът на Сан Марино е „изключително доволен“, че е успял да привлече Бой Джордж към проекта. Според тях присъствието на артист с подобна кариера и разпознаваемост може да се окаже стратегически ход в конкуренция, в която сценичното присъствие и медийният интерес често са решаващи.

Официалното потвърждение на участниците предстои след приключване на националните селекции. Ако кандидатурата бъде одобрена, 2026 г. може да отбележи едно от най-неочакваните завръщания на сцена в историята на конкурса.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шарл Теодор.......от паветата...

    2 1 Отговор
    Ах , ах , подмокрих се....... гуруто ще участва..... ама...... нещо...... защо се подмокрих кафяво...

    12:34 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Снощи слушах на Дара бангера. Пак ще резилим и това издание.

    Коментиран от #4, #6

    12:39 02.03.2026

  • 3 Голем майтап

    1 0 Отговор
    На тоя БОЙ само името му е мъжко. И си е за БОЙ отвсякъде/
    Само сбъркани участват в тоя конкурс.

    12:45 02.03.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Напротив. Там колкото си по-бездарен, толкова повече те ценят. Апа ако си и нетрадиционен, направо си 6.

    12:47 02.03.2026

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 1 Отговор
    От участниците в Евровизия, няма един нормален...все пе🌈де🌈раси, бинарни, медузи, дроиди,анунаки, тра🏳️‍🌈верси и каква ли не би0л0гична шлака.

    12:49 02.03.2026

  • 6 Барбалей

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ...сефте

    12:50 02.03.2026