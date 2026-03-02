Бой Джордж ще участва на „Евровизия“, но не за родната си Великобритания

Британската поп икона Бой Джордж изненадващо се насочва към сцената на „Евровизия“, след като стана ясно, че е подал кандидатура за участие в конкурса през 2026 г. като част от проекта на Сан Марино. Според информации от британски медии 64-годишният фронтмен на Culture Club се е обединил с италианската певица Сенхит за песента „Superstar“.
70-ото издание на „Евровизия“ ще се проведе през май във Виена, Австрия, след като миналогодишният конкурс в Базел бе спечелен от австрийския изпълнител Джей Джей с песента „Wasted Love“. Победата осигури на Австрия домакинството на юбилейното издание, което вече се очаква с повишен интерес както заради символиката на годишнината, така и заради засилената конкуренция.
Сан Марино традиционно търси международни имена, за да повиши шансовете си в надпреварата. Страната, която често разчита на външни артисти чрез националната си селекция „Una Voce per San Marino“, вече има опит в подобни колаборации. През 2021 г. Сенхит представи държавата заедно с американския рапър Flo Rida с песента „Adrenalina“, като достигна до 22-ро място на финала. Този път екипът ѝ залага на още по-разпознаваемо име от международната сцена.
Бой Джордж, една от най-емблематичните фигури на британската поп култура от 80-те години, се прочу като вокалист на Culture Club с хитове като „Karma Chameleon“ и „Do You Really Want to Hurt Me“. Потенциалното му участие в „Евровизия“ би било първа изява в конкурса, който през последното десетилетие се превърна в платформа за утвърдени артисти, търсещи нова международна аудитория.
Източници, цитирани от Daily Mail, твърдят, че екипът на Сан Марино е „изключително доволен“, че е успял да привлече Бой Джордж към проекта. Според тях присъствието на артист с подобна кариера и разпознаваемост може да се окаже стратегически ход в конкуренция, в която сценичното присъствие и медийният интерес често са решаващи.
Официалното потвърждение на участниците предстои след приключване на националните селекции. Ако кандидатурата бъде одобрена, 2026 г. може да отбележи едно от най-неочакваните завръщания на сцена в историята на конкурса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шарл Теодор.......от паветата...
12:34 02.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4, #6
12:39 02.03.2026
3 Голем майтап
Само сбъркани участват в тоя конкурс.
12:45 02.03.2026
4 Механик
До коментар #2 от "честен ционист":Напротив. Там колкото си по-бездарен, толкова повече те ценят. Апа ако си и нетрадиционен, направо си 6.
12:47 02.03.2026
5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
12:49 02.03.2026
6 Барбалей
До коментар #2 от "честен ционист":...сефте
12:50 02.03.2026