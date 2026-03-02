Новини
Неясно бъдеще за Холанд: Манчестър Сити в очакване на новини за звездния нападател

Неясно бъдеще за Холанд: Манчестър Сити в очакване на новини за звездния нападател

2 Март, 2026 14:25

Нико О'Райли също попадна в лазарета

Неясно бъдеще за Холанд: Манчестър Сити в очакване на новини за звездния нападател - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд пропусна последния двубой на тима срещу Лийдс Юнайтед поради травма, получена по време на тренировка. Въпреки минималната победа с 1:0, отсъствието на норвежкия таран остави феновете и ръководството на "гражданите" в неизвестност относно неговото състояние.

Мениджърът на Сити, Пеп Гуардиола, остана лаконичен по темата, като не пожела да се ангажира с конкретна дата за завръщането на 25-годишния нападател.

"В момента не мога да дам категоричен отговор," сподели испанският специалист след края на срещата в събота.

Той допълни, че Холанд не е бил готов за мача с Лийдс, но предстоят няколко дни до следващите важни сблъсъци – първо с Нотингам Форест в сряда на "Етихад", а след това и с Нюкасъл във ФА Къп.

Според източници на Press Association, травмата на Холанд не изглежда сериозна, но за да се избегнат всякакви рискове, нападателят ще премине обстойни медицински прегледи в следващите 48 часа.

До момента през сезона Холанд е реализирал впечатляващите 29 попадения във всички турнири, което подчертава колко ключова фигура е за шампионите на Англия.

Междувременно, още един футболист на Сити – Нико О'Райли, също попадна в лазарета, след като бе заменен заради травма в ахилеса по време на двубоя с Лийдс. И неговото състояние ще бъде внимателно наблюдавано от медицинския щаб на клуба.


