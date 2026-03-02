Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Лепа Брена идва с мащабен концерт в София на 26 септември

Лепа Брена идва с мащабен концерт в София на 26 септември

2 Март, 2026 17:31 752 7

  • лепа брена-
  • концерт-
  • софия-
  • шоу-
  • вип

Шоуто ще се състои в Арена 8888

Лепа Брена идва с мащабен концерт в София на 26 септември - 1
Снимка: Aura Live
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 26 септември тази година от 19.00 часа легендата на Балканите Лепа Брена се завръща на българска сцена за грандиозен концерт в най-голямата зала в страната – Арена 8888. Организатор на събитието е Aura Live, а официален медиен партньор – Радио Веселина.

Обичаната босненска изпълнителка, която вече десетилетия вълнува публиката на Балканите, ще подари на феновете си вечер, изпълнена с емоция, носталгия и незабравими хитове. В програмата ще се насладим на емблематични песни като “Hajde da se volimo”, „Mile voli disko“, „Jugoslovenka“, “Ti si moj greh” и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената.

Очаква ни истинско LEPA BRENA SHOW – мащабно музикално събитие, което ще върне спомените, ще създаде нови и ще превърне 26 септември в празник за всички почитатели на големите балкански хитове.

Билетите вече са в продажба през сайта на радио Веселина, онлайн в EPAYGO.BG и на касите на Easy Pay в цялата страна.

Цените на билетите варират от 39 евро до 3000 евро за ВИП маса до сцената - точно под носа на голямата балканска звезда.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 през 80-те

    5 1 Отговор
    всеки уважаващ себе си тираджия имаше плакат на Лепа Брена и Саманта Фокс в кабината. Беха хубави години.

    17:34 02.03.2026

  • 2 3000евро-6000лв билет вие луди ли сте?

    4 0 Отговор
    каква е тая снимка на лепа брена от преди 30 години

    баба брена е доста по стара

    17:35 02.03.2026

  • 3 голям смях

    4 0 Отговор
    срещу 3000€ ще можете да подушите терлика на лепа брена как мирише

    17:36 02.03.2026

  • 4 Пуфи

    4 0 Отговор
    Корекция на името : Баба Брена

    17:37 02.03.2026

  • 5 само питам

    5 0 Отговор
    марче, терлика ти кога запоследно е начесван?

    17:40 02.03.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    6 0 Отговор
    Всички , които посетят концерта, трябва да бъдат записани и да им се забранява да гласуват!!!

    18:15 02.03.2026

  • 7 руслан

    1 0 Отговор
    освен в БГ няма къде да я слушат тая ...

    18:48 02.03.2026