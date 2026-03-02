Лепа Брена идва с мащабен концерт в София на 26 септември

На 26 септември тази година от 19.00 часа легендата на Балканите Лепа Брена се завръща на българска сцена за грандиозен концерт в най-голямата зала в страната – Арена 8888. Организатор на събитието е Aura Live, а официален медиен партньор – Радио Веселина.

Обичаната босненска изпълнителка, която вече десетилетия вълнува публиката на Балканите, ще подари на феновете си вечер, изпълнена с емоция, носталгия и незабравими хитове. В програмата ще се насладим на емблематични песни като “Hajde da se volimo”, „Mile voli disko“, „Jugoslovenka“, “Ti si moj greh” и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената.

Очаква ни истинско LEPA BRENA SHOW – мащабно музикално събитие, което ще върне спомените, ще създаде нови и ще превърне 26 септември в празник за всички почитатели на големите балкански хитове.

Билетите вече са в продажба през сайта на радио Веселина, онлайн в EPAYGO.BG и на касите на Easy Pay в цялата страна.

Цените на билетите варират от 39 евро до 3000 евро за ВИП маса до сцената - точно под носа на голямата балканска звезда.