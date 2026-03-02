Виктория Томова запазва позицията си в световния тенис елит

Виктория Томова продължава да държи стабилно мястото си сред най-добрите в света, след като и тази седмица остана под номер 151 в обновената ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). С актив от 490 точки, 30-годишната софиянка демонстрира постоянство и амбиция на международната сцена.

Тази вечер Томова ще се изправи пред ново предизвикателство – в първия кръг на квалификациите за престижния турнир в Индиън Уелс, САЩ, тя ще премери сили с британката Кейти Боултър.

На върха на световната ранглиста няма размествания – Арина Сабаленка от Беларус продължава да води убедително с 10 675 точки, следвана от полската звезда Ига Швьонтек (7 588 точки) и казахстанката Елена Рибакина (7 253 точки).

В топ 10 остават още имената на Коко Гоф, Джесика Пегула и Аманда Анисимова от САЩ, италианката Джазмин Паолини, руската сензация Мира Андреева, украинката Елина Свитолина и канадката Виктория Мбоко.

Топ 10 на WTA към момента:

1. Арина Сабаленка (Беларус) – 10 675 точки

2. Ига Швьонтек (Полша) – 7 588 точки

3. Елена Рибакина (Казахстан) – 7 253 точки

4. Коко Гоф (САЩ) – 6 803 точки

5. Джесика Пегула (САЩ) – 6 583 точки

6. Аманда Анисимова (САЩ) – 6 070 точки

7. Джазмин Паолини (Италия) – 4 232 точки

8. Мира Андреева (Русия) – 4 001 точки

9. Елина Свитолина (Украйна) – 3 845 точки

10. Виктория Мбоко (Канада) – 3 211 точки