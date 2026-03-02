Тома Белев: Не познавам Калушев

Не познавам г-н Калушев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев във връзка със снимката, на която е заснет на празнуване на Трифон Зарезан заедно с открития мъртъв в кемпер на връх Околчица Ивайло Калушев.

На снимката сме на един празник. Аз имам хиляди снимки с хиляди хора. Имам снимка и с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов - трябва ли да отговарям за действията му? Ние сме хора, срещаме се и имаме снимки, заяви Белев.

Той коментира споразумението за сътрудничество на Министерството на околната среда и водите с "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със загиналите при случая "Петрохан-Околчица".

Министерството на околната среда и водите е длъжно да работи с неправителствените организации. Когато се възлага дейност, тя не се възлага на организацията Х, а на физически лица. Държавата не е плащала нищо на това НПО, посочи бившият зам.-министър на околната среда и водите.

Всяко министерство има десетки договори за изпълнение на публични услуги. И МВР сключва меморандуми за сътрудничество. Но всичко това не решава основния въпрос – тези хора са мъртви. Нещо се е случило и основният въпрос е какво се е случило. Там липсва информация. Това е проблем за цялото общество, защото гражданите вече не вярват на нашата система, каза още Тома Белев.