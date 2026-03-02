Новини
Тома Белев: Не познавам Калушев

2 Март, 2026 18:25 1 008 34

  • тома белев-
  • ивайло калушев

На снимката сме на един празник. Аз имам хиляди снимки с хиляди хора. Имам снимка и с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов - трябва ли да отговарям за действията му?

Тома Белев: Не познавам Калушев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не познавам г-н Калушев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев във връзка със снимката, на която е заснет на празнуване на Трифон Зарезан заедно с открития мъртъв в кемпер на връх Околчица Ивайло Калушев.

На снимката сме на един празник. Аз имам хиляди снимки с хиляди хора. Имам снимка и с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов - трябва ли да отговарям за действията му? Ние сме хора, срещаме се и имаме снимки, заяви Белев.

Той коментира споразумението за сътрудничество на Министерството на околната среда и водите с "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със загиналите при случая "Петрохан-Околчица".

Министерството на околната среда и водите е длъжно да работи с неправителствените организации. Когато се възлага дейност, тя не се възлага на организацията Х, а на физически лица. Държавата не е плащала нищо на това НПО, посочи бившият зам.-министър на околната среда и водите.

Всяко министерство има десетки договори за изпълнение на публични услуги. И МВР сключва меморандуми за сътрудничество. Но всичко това не решава основния въпрос – тези хора са мъртви. Нещо се е случило и основният въпрос е какво се е случило. Там липсва информация. Това е проблем за цялото общество, защото гражданите вече не вярват на нашата система, каза още Тома Белев.


  • 1 га пи "чай" ни рива

    17 0 Отговор
    сигаш ривеш

    18:28 02.03.2026

  • 2 Европеец

    18 1 Отговор
    Това ти е грешката, щеше да си епилиран, а не така обраснал....

    18:28 02.03.2026

  • 3 хъхъ

    29 0 Отговор
    Зеленият октопод прибира милиони за да брои врабчета и разселва катерички.

    18:30 02.03.2026

  • 4 екоталибанс

    19 2 Отговор
    А ич не си ял петроханска наденица?

    Коментиран от #15

    18:32 02.03.2026

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 11 Отговор
    Ами то се оказа, че милиционерите, агентите от ДАНС и Прокуратурата най добре са го познавали. Опъвали са му чадър от 2020-та година. Единия милиционер е от Ново начало, а ДС-ара и Прокурора е публична тайна на кого са, те и за това се скриха за 20 дена и пуснаха пуделите ли са кряскат PDFи PDFи

    18:32 02.03.2026

  • 6 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Да празнуваш Трифон зарезан в компанията на педофил си е съвсем нормално за демократичната общност в България

    18:33 02.03.2026

  • 7 ПП-ДБ

    16 2 Отговор
    И ние не го познаваме ...познаваме само Епщайн

    18:33 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Още като студент беше подъл нагъл

    16 0 Отговор
    и много подмолен. Когато потока провеждаше занятия на Юндола тази персона странен ще от всички и витаеше в някаква своя Орбита. Никакви контакти. Никакво отношение. Абсолютна липса на емоции граничещи с.........

    Коментиран от #12

    18:33 02.03.2026

  • 10 Как

    19 0 Отговор
    Тарикат селски не го познаваш а се снимаш с него.Смешник такъв.

    18:34 02.03.2026

  • 11 Майора

    15 0 Отговор
    Ало Белев , стига оправдания! Не стига че за грабихте 2% от страната уж под името “Натура 2000” , не стига че спряхте важни инфраструктурни обекти за страната , в това число магистрали , планински курорти и други , ами си напълнихте гушите и станахте екомилионери със Сандов и Величков! И още колко хора трябва да загинат на “Струма” за даси начешете егото!

    18:34 02.03.2026

  • 12 100% зад него стоеше

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Още като студент беше подъл нагъл":

    някой от голямото добро утро комунистически величия. И в тази липса на емоции за толкова години не видях една усмивка на неговото лице

    18:37 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гробар

    5 6 Отговор
    Педофилите от ппдб убиха лама Иво, за да не ги изобличи преди изборите за педофилските им оргии. Изпратили са килъри да ликвидират основния свидетел, който избяга в Мексико. Чакаме Карбовски да го интервюира преди да го очистят фашистите.

    Коментиран от #20

    18:38 02.03.2026

  • 15 Вероятно

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "екоталибанс":

    Си ял от фента..нила,дето шефовете на Дългия Чалгар .......тровят деца.та на Варна......защо не се заст..реляш с 2 патро..на........

    Коментиран от #18, #26

    18:40 02.03.2026

  • 16 Фен

    9 2 Отговор
    Ти ли бе!? Една шепа отпадък сте. Всички сте си плюли в устите. Все що е Петрохански Пудели сте едно.

    18:41 02.03.2026

  • 17 Този шарлатанин

    10 1 Отговор
    лъже и преяжда с луканка Петрохан!

    18:41 02.03.2026

  • 18 питон 357

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно":

    отваря на чакри.може и домашен адрес

    Коментиран от #25

    18:42 02.03.2026

  • 19 хаха

    6 1 Отговор
    Белев казва истината. Той винаги е бил с гръб към лама Калушев, защото така било най-удобно за простатата.

    18:42 02.03.2026

  • 20 Кажи нещо

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    За депо..то за фента...нил на шефо...вете на ИТН то.

    Коментиран от #22

    18:42 02.03.2026

  • 21 Да,бе

    7 1 Отговор
    Тоя ще каже че и баща си не познава,но дано поне майка му да го е познавала...

    18:43 02.03.2026

  • 22 искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кажи нещо":

    дозичка?свръх

    18:43 02.03.2026

  • 23 Цвете

    2 0 Отговор
    АЛАБАЛА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ГОВОРЕШЕ ПРОТИВ НПО - ТА И ЗАМЕСИ Г- Н БЕЛЕВ ОТНОВО ПРИ РИЗОВА. КОЙ ГО Е ПОДПЛАТИЛ ЛИ? ,АМИ НЕГОВИЯ ШЕФ ОТ ЕДНА ЗАЛЯЗЛА ТВ ПРОГРАМА. ОСВЕН ДА ПЛЮЯТ, ТЕ С КАКВО ДОПРИНЕСОХА ГОДИНИТЕ В ПАРЛАМЕНТА? НИЩО, КЛЮКИ И СПЛЕТНИ БЕЗПОЧВЕНИ.🙄👺😉

    18:44 02.03.2026

  • 24 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ГЕЙЗЕР, И ЕДНО КОРАБЧЕ ПЛУВА ЛИ ПЛУВА!

    18:45 02.03.2026

  • 25 Наистина

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "питон 357":

    Чакаме за дом.адрес...еха...супер яко.Напиши го...ид...вам.

    18:45 02.03.2026

  • 26 екоталибанс

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно":

    След теб пони 👈

    18:46 02.03.2026

  • 27 хрфжхф

    2 1 Отговор
    Да бе верваме

    18:48 02.03.2026

  • 28 Винкел

    4 0 Отговор
    Пропаднал зелен наркоман. Много ясно, че това ще кажеш. Продажен педофил, сектант и схемаджия. Какво. Стана със зелената ви сделка, а корумпант и майцепродажник?

    18:55 02.03.2026

  • 29 Григор

    3 0 Отговор
    Обикновено човек празнува с близки хора, а не с непознати! Обяснението му е за идиоти!

    18:56 02.03.2026

  • 30 Най-добре

    1 1 Отговор
    Два високоточни уда..ра върху 2 бункера у нас,бунке...рите на 2-те пра...сета,и ще си отдъхнем,и ще тръгне страната ни напред.

    19:00 02.03.2026

  • 31 Ще се запознаеш

    1 1 Отговор
    Нищо , в нирваната ще се запознаеш , папуняко.

    19:04 02.03.2026

  • 32 Хехе

    0 1 Отговор
    Няма ли да спрете вече да показвате тези мърльовци? Отвратителни ,нагли,обогатили се за всичкото това време.Да сте виждали този ЗЕЛЕН "експерт" през годините в някаква акция за чиста природа?

    19:04 02.03.2026

  • 33 Да Тома,

    0 1 Отговор
    вярваме ти. Ти никога не си лъгал.....

    19:07 02.03.2026

  • 34 Гъбарко

    0 0 Отговор
    Кво да каже тоя хрантутник-пефофил. Свърши се с отглеждането на лалугери, лешояди и други мършоядни НПО-та! ИТН ще ви занули криминалните хомосексуално-педофилски НПО-та.

    19:09 02.03.2026

