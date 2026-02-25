Новини
Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини оглави класацията за "Треньор на годината 2025"

Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини оглави класацията за "Треньор на годината 2025"

25 Февруари, 2026 20:08 747 0

  • селекционерът -
  • национален отбор-
  • българия-
  • джанлоренцо бленджини-
  • треньор на годината-
  • анкета-
  • спортист на годината-
  • волейбол

Треньорът изведе националния ни отбор до второто място на световното първенство

Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини оглави класацията за "Треньор на годината 2025" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната общественост у нас има повод за още една гордост – селекционерът на мъжкия национален отбор на България, Джанлоренцо Бленджини, бе отличен с престижната титла „Треньор на годината“ за 2025-а. Това признание му бе присъдено в рамките на традиционната анкета „Спортист на годината“, която ежегодно отличава най-изявените фигури в българския спорт.

Италианският тактик, който пое кормилото на „лъвовете“, успя да изведе изключително младия ни състав до сензационно сребро на Световното първенство по волейбол, проведено във Филипините. Под негово ръководство националите демонстрираха борбен дух, колективна игра и впечатляваща воля за победа, което им осигури второто място – постижение, което изравнява най-добрия резултат на България в историята на световните шампионати при мъжете.

Триумфът на Бленджини не е случаен – неговият професионализъм, нестихваща енергия и иновативен подход към играта вдъхновиха отбора и върнаха надеждите на феновете за нови успехи на международната сцена.


