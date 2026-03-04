Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Андрей Гюров?

Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Андрей Гюров?

4 Март, 2026 07:26 695 9

Днес изтича срокът, в който управителят на БНБ Димитър Радев трябва да предложи кандидат за подуправител, който да ръководи управление "Емисионно" на централната банка

Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Андрей Гюров? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес изтича срокът, в който управителят на БНБ Димитър Радев трябва да предложи кандидат за подуправител, който да ръководи управление "Емисионно" на централната банка, съобщават от БНТ.

Кандидатът трябва да представи документи, с които да докаже, че има завършена степен най-малко "магистър" и че е професионалист в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

След като бъде допуснат по документи, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към Народното събрание, а след това кандидатурата му ще бъде гласувана от парламента. БНБ няма отделен подуправител за "Емисионно" от юли 2024 година, когато управителният съвет на банката отстрани Андрей Гюров от поста му.

Все още продължават съдебните спорове по казуса, но Гюров напусна официално банката, като зае поста служебен министър-председател в средата на февруари тази година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Ми некой крадец пак, кой друг.

    07:28 04.03.2026

  • 2 Мурка

    3 0 Отговор
    некои петроханец -може и дебилнискочел

    07:28 04.03.2026

  • 3 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Ще сложат някой крадлив гербар, новия парламент веднага да оправи тая куца конституция гербава

    07:29 04.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Великяит ни лидер бате Бойко вече нагласи за позицията остаанлия безработен експремиер Росен Хаяшито.

    Коментиран от #7

    07:30 04.03.2026

  • 5 А за тези, които са завършили

    6 0 Отговор
    Магистратура в университета « Хаячи» специалност» Гепии», важи ли ?

    07:32 04.03.2026

  • 6 Да се закрива

    4 0 Отговор
    Нали сме вече чорбаджий

    07:34 04.03.2026

  • 7 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    МА ВОДОПАДИ ЛИ ЩЕ ОТКРИВА ПЛЕШИВИЯТ ТЪРТЕИ

    07:35 04.03.2026

  • 8 Трол

    4 0 Отговор
    Главчев ще заеме мястото на Гюров, после ще се сменят.

    07:36 04.03.2026

  • 9 Кандидати много

    5 0 Отговор
    За топлото местенце на държавата хранилка.

    07:46 04.03.2026

