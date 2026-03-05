Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Росица Денчева с успех над испанка и класиране за четвъртфиналите в Ираклион

Росица Денчева с успех над испанка и класиране за четвъртфиналите в Ираклион

5 Март, 2026 14:15 297 0

  • росица денчева -
  • сингъл-
  • тенис -
  • турнир-
  • ираклион-
  • гърция

18-годишната българка победи Карлота Мартинес Сирес

Росица Денчева с успех над испанка и класиране за четвъртфиналите в Ираклион - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева победи №357 в световната ранглиста Карлота Мартинес Сирес (Испания). Срещата продължи час и 33 минути.


Българката пропиля аванс от 3:1 до 3:3, след това пропусна преднина от още един пробив, но с решителен брейк в десетия гейм спечели първия сет с 6:4. Във втората част Денчева поведе с 4:1, а след още един пробив в края затвори мача с 6:2.


За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия).


По-късно днес Денчева ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Витория Паганети (Италия), поставени под №3 в схемата, ще се изправят срещу представителките на домакините Александра Сакелариди и Сапфо Сакелариди.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове