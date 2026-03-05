Dacia разпространи първи снимки на новото си комби

Dacia се готви да представи най-амбициозния си проект досега - Striker. С глобален дебют на 10 март, Striker се позиционира като здрав „кросоувър-комби”, който се нарежда над Jogger и ефективно действа като практичен брат с дълъг покрив на наскоро пуснатия SUV Bigster.

Името „Striker“ продължава любовта на Dacia към здравите суфикси „ER“ – след Duster, Jogger и Bigster – и черпи носталгично вдъхновение от 80-те години. Последните тийзъри разкриват дизайн, който се опира на новата идентичност на марката, с ръбати LED задни светлини. В класически ход на Dacia за намаляване на разходите и теглото, емблемата „Striker“ на багажната врата е нанесена чрез високоустойчиви стикери, а не чрез хромирани емблеми.

Striker е изграден върху CMF-B, платформа, която позволи на Dacia да демократизира съвременните технологии за безопасност и хибридни технологии. Гамата ще пропусне изцяло дизеловите двигатели, като вместо това ще се фокусира върху ECO-G (LPG) агрегати, мекохибридни бензинови варианти и хибридната система 155.

Макар че вероятно Striker ще бъде с предно задвижване, продължават да циркулират слухове за 4x4 вариант с ъс селектор за терен на марката, предназначен за тези, които искат комби, което може да се справи с тежките условия на пътя.

В интериора са използвани широко „Starkle“ (патентована от Dacia рециклирана пластмаса) и модулната система за аксесоари YouClip. За да направи място за Bigster и Duster в основния си завод в Миовени, Румъния, Dacia премества производството на Striker в Турция. Тази стъпка е част от по-широката стратегия на Renault Group да използва завода Oyak-Renault като глобален център за автомобилите от „International Game Plan”. Това позволява на Dacia да поддържа конкурентни цени – вероятно в диапазона от 22 000 до 25 000 евро – подбивайки основната конкуренция.