Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Dacia разпространи първи снимки на новото си комби

Dacia разпространи първи снимки на новото си комби

5 Март, 2026 15:59 1 036 2

  • dacia-
  • striker-
  • jogger-
  • хибрид

Striker ще дебютира на 10 март

Dacia разпространи първи снимки на новото си комби - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dacia се готви да представи най-амбициозния си проект досега - Striker. С глобален дебют на 10 март, Striker се позиционира като здрав „кросоувър-комби”, който се нарежда над Jogger и ефективно действа като практичен брат с дълъг покрив на наскоро пуснатия SUV Bigster.

Името „Striker“ продължава любовта на Dacia към здравите суфикси „ER“ – след Duster, Jogger и Bigster – и черпи носталгично вдъхновение от 80-те години. Последните тийзъри разкриват дизайн, който се опира на новата идентичност на марката, с ръбати LED задни светлини. В класически ход на Dacia за намаляване на разходите и теглото, емблемата „Striker“ на багажната врата е нанесена чрез високоустойчиви стикери, а не чрез хромирани емблеми.

Dacia разпространи първи снимки на новото си комби

Striker е изграден върху CMF-B, платформа, която позволи на Dacia да демократизира съвременните технологии за безопасност и хибридни технологии. Гамата ще пропусне изцяло дизеловите двигатели, като вместо това ще се фокусира върху ECO-G (LPG) агрегати, мекохибридни бензинови варианти и хибридната система 155.

Макар че вероятно Striker ще бъде с предно задвижване, продължават да циркулират слухове за 4x4 вариант с ъс селектор за терен на марката, предназначен за тези, които искат комби, което може да се справи с тежките условия на пътя.

Dacia разпространи първи снимки на новото си комби

В интериора са използвани широко „Starkle“ (патентована от Dacia рециклирана пластмаса) и модулната система за аксесоари YouClip. За да направи място за Bigster и Duster в основния си завод в Миовени, Румъния, Dacia премества производството на Striker в Турция. Тази стъпка е част от по-широката стратегия на Renault Group да използва завода Oyak-Renault като глобален център за автомобилите от „International Game Plan”. Това позволява на Dacia да поддържа конкурентни цени – вероятно в диапазона от 22 000 до 25 000 евро – подбивайки основната конкуренция.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    0 0 Отговор
    вече не ми харесва дачия - само БМВ

    Коментиран от #2

    17:04 05.03.2026

  • 2 Дру сектант

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Не знам, и двете не са лоши, ама Бемвето има предимството, че е сертифицирано и да лети, вярно, че един път го прави , ама как!

    17:41 05.03.2026