Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев определи като „невероятни легенди“ твърденията, че пътуването му до Дубай е било свързано със среща с Делян Пеевски. В разговор с Николай Колев по телевизия "Евроком" той уточни, че посещението му е било по личен повод и служебни ангажименти в качеството му на адвокат, но се е наложило да удължи престоя си заради отменени полети. Василев беше категоричен, че няма допирни точки с председателя на ДПС, като припомни старите си сблъсъци с него, включително и предупреждението, че скоро всичко приключва за модела на управление.

Политикът потвърди, че се е завърнал в България с евакуационен полет, организиран от държавата, след като е подал заявление по каналния ред в кризисния център на Министерството на външните работи. По думите му на борда са пътували над 300 души. Той коментира напрежението около организацията и призова институциите да не делят гражданите на „политици“ и „организирани туристи“, визирайки сигналите за изоставени групи на туроператори в емирствата.

В студиото Василев отправи остри критики към президента Румен Радев, когото обвини в легитимиране на влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметовете на партията в Стара Загора и Бургас. Според лидера на МЕЧ държавният глава губи доверие заради съветниците си Николай Копринков и Пламен Узунов. Тази позиция бележи промяна в реториката му, след като по-рано той виждаше Радев като потенциален партньор. Сега Василев е категоричен, че партията му няма да се влее в проекта на президента.

Относно вътрешнополитическата обстановка, Василев определи служебния кабинет като зависим от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той даде пример с намесата на лидера на ГЕРБ в работата на министъра на отбраната и кадровата политика във ВиК сектора. Според него битката между основните политически играчи често е привидна, а крайната цел е запазване на икономическото влияние.

В международен план лидерът на МЕЧ подкрепи позицията за неутралитет спрямо конфликта в Близкия изток и настоя за реципрочност в отношенията със САЩ. Той предложи ползването на военни бази у нас да бъде обвързано с отпадане на визите за български граждани и предоставяне на военно оборудване. Василев прогнозира и драстично поскъпване на тока през следващата година, като разкритикува КЕВР и енергийното министерство за липсата на ясни отговори пред парламента.

