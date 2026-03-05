Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев определи като „невероятни легенди“ твърденията, че пътуването му до Дубай е било свързано със среща с Делян Пеевски. В разговор с Николай Колев по телевизия "Евроком" той уточни, че посещението му е било по личен повод и служебни ангажименти в качеството му на адвокат, но се е наложило да удължи престоя си заради отменени полети. Василев беше категоричен, че няма допирни точки с председателя на ДПС, като припомни старите си сблъсъци с него, включително и предупреждението, че скоро всичко приключва за модела на управление.
Политикът потвърди, че се е завърнал в България с евакуационен полет, организиран от държавата, след като е подал заявление по каналния ред в кризисния център на Министерството на външните работи. По думите му на борда са пътували над 300 души. Той коментира напрежението около организацията и призова институциите да не делят гражданите на „политици“ и „организирани туристи“, визирайки сигналите за изоставени групи на туроператори в емирствата.
В студиото Василев отправи остри критики към президента Румен Радев, когото обвини в легитимиране на влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметовете на партията в Стара Загора и Бургас. Според лидера на МЕЧ държавният глава губи доверие заради съветниците си Николай Копринков и Пламен Узунов. Тази позиция бележи промяна в реториката му, след като по-рано той виждаше Радев като потенциален партньор. Сега Василев е категоричен, че партията му няма да се влее в проекта на президента.
Относно вътрешнополитическата обстановка, Василев определи служебния кабинет като зависим от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той даде пример с намесата на лидера на ГЕРБ в работата на министъра на отбраната и кадровата политика във ВиК сектора. Според него битката между основните политически играчи често е привидна, а крайната цел е запазване на икономическото влияние.
В международен план лидерът на МЕЧ подкрепи позицията за неутралитет спрямо конфликта в Близкия изток и настоя за реципрочност в отношенията със САЩ. Той предложи ползването на военни бази у нас да бъде обвързано с отпадане на визите за български граждани и предоставяне на военно оборудване. Василев прогнозира и драстично поскъпване на тока през следващата година, като разкритикува КЕВР и енергийното министерство за липсата на ясни отговори пред парламента.
Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията
5 Март, 2026 21:09
1 Николова , София
Коментиран от #35
21:11 05.03.2026
2 рудко
21:11 05.03.2026
3 Красимир Петров
21:13 05.03.2026
4 ПРИПОМНЯНЕ
21:13 05.03.2026
5 Червен картон
21:13 05.03.2026
6 Наблюдател
21:14 05.03.2026
7 Дзак
21:14 05.03.2026
8 Иван Попов
21:14 05.03.2026
9 А той що търси в Дубай?
21:15 05.03.2026
10 А той що търси в Дубай?
21:17 05.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пенчо
21:17 05.03.2026
13 Спрете да го давате
21:17 05.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ко прайш ти в Дубай
Коментиран от #18
21:17 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гнусак долен
21:18 05.03.2026
18 руди гела
До коментар #15 от "Ко прайш ти в Дубай":карам си новото BMW и си живея живота!
21:19 05.03.2026
19 Иванов
Всеки път заема различна позиция за да прескочи трапа-4 процента.
Жалко Руди, няма как да ти се получи! Няма да те има в следващия парламент!
Коментиран от #36
21:19 05.03.2026
20 Анонимни
21:19 05.03.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
21:21 05.03.2026
22 Кечмеч
21:22 05.03.2026
23 Георги Илиев Митев
21:22 05.03.2026
24 да бе, да
21:24 05.03.2026
25 Кой пък
21:28 05.03.2026
26 Ха Ха
21:29 05.03.2026
27 Бизнес дела
21:31 05.03.2026
28 Прав е Радостин
Коментиран от #34, #37, #58
21:32 05.03.2026
29 Бат Вальо
21:34 05.03.2026
30 Кацнал
и започнал да дрънка....
21:35 05.03.2026
31 Напред и наГоре
21:36 05.03.2026
32 Радев
21:36 05.03.2026
33 Ивелин Михайлов
21:37 05.03.2026
34 бюрека
До коментар #28 от "Прав е Радостин":го намериха в безсъзнание опповръщан в тоалетните на някаква детска дискотека какъв пиар е този?
21:37 05.03.2026
35 Европеец
До коментар #1 от "Николова , София":Коментарът ти е верен, съгласен съм и с това което казва Руди.... Радав е мушикаф , ще излъже доста хора да му се доверят, Но после те ще бъдат разочаровани..... Ако гласувам ще пътувам за Възраждане или за Меч.....
21:38 05.03.2026
36 Ще бъде
До коментар #19 от "Иванов":На границата от 4% е според най точната соц.агенция АЛФА РИСЪРЧ от днешното проучване а на последно място от всички партии и коалиции е ИТН с 1%. Дори отломките от СДС - Синя коалиция е пред тях с 1.5%
21:40 05.03.2026
37 Дзак
До коментар #28 от "Прав е Радостин":На националния празник е нормално да бъде редом с други партии.
21:40 05.03.2026
38 Ами
Влезеш ли в обяснителен режим ... Значи лъжеш.
Коментиран от #49
21:41 05.03.2026
39 Хмм
21:43 05.03.2026
40 Бах
Никакво гласуване.
Да вървят по дяволите и те и държавата и да се свършва.
Не се наядоха тези политици.
Ще се режат много глави много скоро и няма милост!
Коментиран от #42
21:43 05.03.2026
41 ганев
21:45 05.03.2026
42 ганев
До коментар #40 от "Бах":.....А ДАНО...УСПЕХ
21:46 05.03.2026
43 Ми ако е така юмрука
21:48 05.03.2026
44 Рома от Плевенско
21:48 05.03.2026
45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:52 05.03.2026
46 Шеф пиар отдел Радев
Коментиран от #56
21:52 05.03.2026
47 Хмм
21:54 05.03.2026
48 Хейт
21:55 05.03.2026
49 Дзак
До коментар #38 от "Ами":Явно няма какво да крие!
21:56 05.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Анонимен
21:59 05.03.2026
52 Хмм
Коментиран от #54
22:04 05.03.2026
53 9689
22:11 05.03.2026
54 Тука е така
До коментар #52 от "Хмм":Ромите са с предимство в България.
22:11 05.03.2026
55 Промяна
22:21 05.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ник
22:24 05.03.2026
58 Промяна
До коментар #28 от "Прав е Радостин":И ЗАЩО ДА НЕ СА ЗАЕДНО ВИЕЙКОИ СТЕ А ТЕ КОИ СА ГЕРБ СТАРАЗАГОРА РАДЕВ ДА ЗАЕДНО РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ А ВИЕ СИ БЪЛНУВАЙТЕ
22:25 05.03.2026