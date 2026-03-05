Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията

5 Март, 2026 21:09

Лидерът на партия МЕЧ определи като „невероятни легенди“ твърденията, че пътуването му до Дубай е било свързано със среща с Делян Пеевски

Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев определи като „невероятни легенди“ твърденията, че пътуването му до Дубай е било свързано със среща с Делян Пеевски. В разговор с Николай Колев по телевизия "Евроком" той уточни, че посещението му е било по личен повод и служебни ангажименти в качеството му на адвокат, но се е наложило да удължи престоя си заради отменени полети. Василев беше категоричен, че няма допирни точки с председателя на ДПС, като припомни старите си сблъсъци с него, включително и предупреждението, че скоро всичко приключва за модела на управление.
Политикът потвърди, че се е завърнал в България с евакуационен полет, организиран от държавата, след като е подал заявление по каналния ред в кризисния център на Министерството на външните работи. По думите му на борда са пътували над 300 души. Той коментира напрежението около организацията и призова институциите да не делят гражданите на „политици“ и „организирани туристи“, визирайки сигналите за изоставени групи на туроператори в емирствата.
В студиото Василев отправи остри критики към президента Румен Радев, когото обвини в легитимиране на влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметовете на партията в Стара Загора и Бургас. Според лидера на МЕЧ държавният глава губи доверие заради съветниците си Николай Копринков и Пламен Узунов. Тази позиция бележи промяна в реториката му, след като по-рано той виждаше Радев като потенциален партньор. Сега Василев е категоричен, че партията му няма да се влее в проекта на президента.
Относно вътрешнополитическата обстановка, Василев определи служебния кабинет като зависим от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той даде пример с намесата на лидера на ГЕРБ в работата на министъра на отбраната и кадровата политика във ВиК сектора. Според него битката между основните политически играчи често е привидна, а крайната цел е запазване на икономическото влияние.
В международен план лидерът на МЕЧ подкрепи позицията за неутралитет спрямо конфликта в Близкия изток и настоя за реципрочност в отношенията със САЩ. Той предложи ползването на военни бази у нас да бъде обвързано с отпадане на визите за български граждани и предоставяне на военно оборудване. Василев прогнозира и драстично поскъпване на тока през следващата година, като разкритикува КЕВР и енергийното министерство за липсата на ясни отговори пред парламента.


България
  • 1 Николова , София

    9 34 Отговор
    Румката Радев ни предаде !

    Коментиран от #35

    21:11 05.03.2026

  • 2 рудко

    30 2 Отговор
    и бандата на бабаитите

    21:11 05.03.2026

  • 3 Красимир Петров

    43 11 Отговор
    И този се продаде на Пеевски ,а пък Радев му е виновен.Всички страх ги тресе от Радев.

    21:13 05.03.2026

  • 4 ПРИПОМНЯНЕ

    42 2 Отговор
    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.

    21:13 05.03.2026

  • 5 Червен картон

    43 2 Отговор
    Руди получи инструкции от Дубай.

    21:13 05.03.2026

  • 6 Наблюдател

    7 34 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    21:14 05.03.2026

  • 7 Дзак

    41 0 Отговор
    Все пак не Румен Радев прибират от Дубай!

    21:14 05.03.2026

  • 8 Иван Попов

    33 5 Отговор
    Колкото повече наближават изборите,толкова повече плюят Радев.

    21:14 05.03.2026

  • 9 А той що търси в Дубай?

    27 0 Отговор
    Като ще се занимавс с политика, къде да тръгнал да ди Верона бащите по екзотични плажове?!

    21:15 05.03.2026

  • 10 А той що търси в Дубай?

    27 0 Отговор
    Къде е тръгнал да си вее гащите по островите?

    21:17 05.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пенчо

    25 0 Отговор
    Този какво ще прави след изборите!? Май само св..ки може!?

    21:17 05.03.2026

  • 13 Спрете да го давате

    32 1 Отговор
    това гнусно лъжливо нищожество! Няма полза отпадъка на обществото да е по медиите!

    21:17 05.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ко прайш ти в Дубай

    25 0 Отговор
    Не6тасник

    Коментиран от #18

    21:17 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гнусак долен

    18 1 Отговор
    Няма ангал който да е честен !! И майка си си ще удари !

    21:18 05.03.2026

  • 18 руди гела

    16 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ко прайш ти в Дубай":

    карам си новото BMW и си живея живота!

    21:19 05.03.2026

  • 19 Иванов

    24 2 Отговор
    Страх от неуспех.
    Всеки път заема различна позиция за да прескочи трапа-4 процента.
    Жалко Руди, няма как да ти се получи! Няма да те има в следващия парламент!

    Коментиран от #36

    21:19 05.03.2026

  • 20 Анонимни

    16 2 Отговор
    Хахахахаха тия ще се само изядат едни други хахахахахаха давайте само така

    21:19 05.03.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 1 Отговор
    ТОZИ НА СНИМКАТА НЕ Е ЛИ ИНДОБЪЛГАРИН ........................... ЗАЩОТО НА ТАКЪВ МИ МЯЗА ........................ ФАКТ !

    21:21 05.03.2026

  • 22 Кечмеч

    15 1 Отговор
    Оставате от вън!

    21:22 05.03.2026

  • 23 Георги Илиев Митев

    11 4 Отговор
    Самозванци и фуражки в политиката ни.

    21:22 05.03.2026

  • 24 да бе, да

    21 1 Отговор
    Той имал успешен адвокатски бизнес в Дубай?!!! Виж какво голямо корабче плува в окото ми! Този е адвокат с успешна практика, колкото аз съм мозъчен хирург. То не може да говори, съска, обижда наред, държи се като долнопробна мутра, обаче бил страшен адвокат и за 3 дни много адвокатска работа свършил в Дубай. Те милиардерите в Дубай Руди Гела чакат да им оправи юридическите проблеми. Факт е, обаче, че Руди разполага с много пари, които не могат да се обяснят с адвокатската му практика. Факт е и, че вместо да си прави предизборната кампания, той тихомълком се е изнесъл към Дубай, за да си избере апартамент, който едно корпулентен образ му е обещал за вярна служба. И ако не бяха събитията в Иран така и нямаше да разберем за схемата. Но то и без това никой нормален човек няма да гласува за "успешен корпоративен адвокат", който със зъби и нокти се стреми да се нареди на държавната хранилка, за да си прави схемите. Смешно човече е Руди Гела, а за авера му Расташки думи не намирам.

    21:24 05.03.2026

  • 25 Кой пък

    16 1 Отговор
    ще го ползва в качеството му на адвокат в Дубай , че тръгнал ?

    21:28 05.03.2026

  • 26 Ха Ха

    16 0 Отговор
    Ей, не се ли роди такъв който да я управлява свястно тази трудна държава!

    21:29 05.03.2026

  • 27 Бизнес дела

    16 1 Отговор
    в Дубай ? Да няма работнички там ?

    21:31 05.03.2026

  • 28 Прав е Радостин

    2 16 Отговор
    На 3 март каyн радев марширува с кмета от ГЕРБ 4-мандат на Стара Загора! Това е подигравка с хората искащи промяна и битка с мафията. Пиара на радев бареков се опита да оправдае предателството че целта била боко да се нервите. Гражданите в много публични групи пишат че ако искат да знаят какво мисли радев да следят профила на барека. Само МЕЧ остана алтернативата на мафията.

    Коментиран от #34, #37, #58

    21:32 05.03.2026

  • 29 Бат Вальо

    7 1 Отговор
    Ле-ле ... страх, бате ...

    21:34 05.03.2026

  • 30 Кацнал

    10 0 Отговор
    Радко на трънка
    и започнал да дрънка....

    21:35 05.03.2026

  • 31 Напред и наГоре

    12 1 Отговор
    На тези меча се оказа дървен?

    21:36 05.03.2026

  • 32 Радев

    7 2 Отговор
    Гербавите кметове вече не са гербави, а радеви кметове бе гелче 😉😘

    21:36 05.03.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Тоз гел жалко,че не го уби някоя иранска ракета в дубай😝

    21:37 05.03.2026

  • 34 бюрека

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Прав е Радостин":

    го намериха в безсъзнание опповръщан в тоалетните на някаква детска дискотека какъв пиар е този?

    21:37 05.03.2026

  • 35 Европеец

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Коментарът ти е верен, съгласен съм и с това което казва Руди.... Радав е мушикаф , ще излъже доста хора да му се доверят, Но после те ще бъдат разочаровани..... Ако гласувам ще пътувам за Възраждане или за Меч.....

    21:38 05.03.2026

  • 36 Ще бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Иванов":

    На границата от 4% е според най точната соц.агенция АЛФА РИСЪРЧ от днешното проучване а на последно място от всички партии и коалиции е ИТН с 1%. Дори отломките от СДС - Синя коалиция е пред тях с 1.5%

    21:40 05.03.2026

  • 37 Дзак

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Прав е Радостин":

    На националния празник е нормално да бъде редом с други партии.

    21:40 05.03.2026

  • 38 Ами

    10 1 Отговор
    Глупавичко е момчето. Казва си всичко :)
    Влезеш ли в обяснителен режим ... Значи лъжеш.

    Коментиран от #49

    21:41 05.03.2026

  • 39 Хмм

    8 1 Отговор
    О, Дубаецът се върнал, на летището какъв скромен го даваше, силиконката също, а в Дубай той с розова ризка, а тя с прозрачни черни воали, президентът Радев, а и всичкиостаналилидери на партии си бяха в България, защото е Трети март, национален празник, а Дубаецът отмаря на море, ето за какво харчи депутатската си заплата, която вие му гласувате, уважаеми избиратели

    21:43 05.03.2026

  • 40 Бах

    10 0 Отговор
    Абе никой не вярва вече на тези пройдохи , от която и партия да са .
    Никакво гласуване.
    Да вървят по дяволите и те и държавата и да се свършва.
    Не се наядоха тези политици.
    Ще се режат много глави много скоро и няма милост!

    Коментиран от #42

    21:43 05.03.2026

  • 41 ганев

    9 1 Отговор
    АБЕ....ТУЙ...ПРИБРА..ЛИ СЕ ОТ ДУБАЙ

    21:45 05.03.2026

  • 42 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бах":

    .....А ДАНО...УСПЕХ

    21:46 05.03.2026

  • 43 Ми ако е така юмрука

    3 4 Отговор
    Вдигнат да си взима одеждите и във фризера. То няма със кой да се коалира. И пак ще мънка и ще каже ми няма със кой и ще се коалира със тууупа и кой кой шиш бей. А ИСКАШЕ МАФИЯТА ДА У БИВА. Или пък наистина този Василев се е продал и той на кой кой шиш бея. НЯМАТ НАЯЖДАНЕ ТЕЗИ ПОЛИТИЦИ. ПОЗОР И АЛЧНОСТ СА.

    21:48 05.03.2026

  • 44 Рома от Плевенско

    11 1 Отговор
    Може вече само да лае срещу Радев, знаейки, че с Парламента се приключи, за разните саби и мечове

    21:48 05.03.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Тоя миSHок с късия... меч, след април месец ще гледа Парламента отвън...

    21:52 05.03.2026

  • 46 Шеф пиар отдел Радев

    3 1 Отговор
    Разграничават се вече официално от щаба на Радев от кабинета "Гюров". Бил симбиоза ГЕРБ - ДПС - ПП/ДБ срещу него защото Радев бил заплаха за статуквото и олигархията.

    Коментиран от #56

    21:52 05.03.2026

  • 47 Хмм

    7 0 Отговор
    помня Буров за политиците, вместо да направят нещо за България, те тръгват по жени, така и радостин, решил да заведе жена си на море в Дубай, дестинацията на чалгарите и провали партията си.

    21:54 05.03.2026

  • 48 Хейт

    11 0 Отговор
    Руди едва кацна и почна с простотиите. Да не се беше връщал.

    21:55 05.03.2026

  • 49 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Явно няма какво да крие!

    21:56 05.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Анонимен

    0 1 Отговор
    Човек се обяснява на хората, които цени!

    21:59 05.03.2026

  • 52 Хмм

    7 0 Отговор
    от думите му разбирам, че за да приберат него и жена му, щото е политик, двама обикновени българи са останали там, ами бравос!

    Коментиран от #54

    22:04 05.03.2026

  • 53 9689

    6 1 Отговор
    Гела,за тебе повече танц няма.Не се напъвай.

    22:11 05.03.2026

  • 54 Тука е така

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хмм":

    Ромите са с предимство в България.

    22:11 05.03.2026

  • 55 Промяна

    3 0 Отговор
    РУДИ ГЕЛА РЕВНУВА РАДЕВ ЧЕ НЕ МУ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ И ПОТЪВА В ЗАБВЕНИЕ ГЕЛА АМА ТИ СИ НИКОЙ А РАДЕВ И БОРИСОВ УТРЕ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ А ТИ СИ АУТ

    22:21 05.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ник

    5 0 Отговор
    Тоя пък, нощес го прибра правителствения самолет от воаяжа му до Дубай с любимата и днес вече се изказва "компетентно".

    22:24 05.03.2026

  • 58 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Прав е Радостин":

    И ЗАЩО ДА НЕ СА ЗАЕДНО ВИЕЙКОИ СТЕ А ТЕ КОИ СА ГЕРБ СТАРАЗАГОРА РАДЕВ ДА ЗАЕДНО РАБОТЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ А ВИЕ СИ БЪЛНУВАЙТЕ

    22:25 05.03.2026

