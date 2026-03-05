Рибарски: Домакинствата плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от КЕВР

Българските домакинства плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от Комисия за енергийно и водно регулиране. Това заяви в "Още от деня" депутатът от ПП-ДБ и зам.-председател на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски. По думите му разминаването между прогноза и реална пазарна цена директно натоварва крайните сметки на потребителите.
Той цитира данни, представени по време на изслушването на ръководството на КЕВР и представители на Министерството на енергетиката в парламентарната комисия по енергетика. По думите му за първото полугодие на ценовия период е заложена прогнозна цена от 241 лв. за мегаватчас, при средна реална пазарна цена около 205 лв. За второто полугодие прогнозата е 207 лв., а средната изчислена стойност – 220 лв.
Именно върху тази прогнозна цена се изчисляват и мрежовите такси – компонент, който формира значителна част от крайната сметка за ток.
"Ако ние разглеждаме цената на електроенергията, трябва да обърнем внимание в сметките си, че има и доста голяма сума за мрежови такси, доста пренос и разпределение. Те се базират и се изчисляват на една прогнозна пазарна цена, която в момента се разминава за последното полугодие на 2025 година от реалната пазарна цена", обясни депутатът.
Според Рибарски именно разминаването "натоварва сметките, които хората днес трябва да платят".
На въпрос дали потребителите могат да очакват компенсации за високите сметки, Рибарски беше категоричен, че за битовите потребители такива не се предвиждат.
"За небитовите потребители компенсаторният модел реално не е подновен от 31 март 2025 г. Така че и там очакванията не трябва да ги има за компенсации, защото миналото правителство не ги поднови", поясни зам.-председателят на парламентарната енергийна комисия.
Радослав Рибарски коментира и ескалацията на ситуацията в Близкия изток.
"За България няма опасност, това трябва ясно да се заяви. НАТО също така трябва ясно да се заяви, че не участва в този конфликт. Така че за България това е един отдалечен конфликт, който ние наблюдаваме. Трябва да отбележим, че системите на НАТО работят безотказно", каза той.
