Рибарски: Домакинствата плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от КЕВР

5 Март, 2026 21:25 780 25

На въпрос дали потребителите могат да очакват компенсации за високите сметки, Рибарски беше категоричен, че за битовите потребители такива не се предвиждат

Рибарски: Домакинствата плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от КЕВР - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българските домакинства плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от Комисия за енергийно и водно регулиране. Това заяви в "Още от деня" депутатът от ПП-ДБ и зам.-председател на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски. По думите му разминаването между прогноза и реална пазарна цена директно натоварва крайните сметки на потребителите.

Той цитира данни, представени по време на изслушването на ръководството на КЕВР и представители на Министерството на енергетиката в парламентарната комисия по енергетика. По думите му за първото полугодие на ценовия период е заложена прогнозна цена от 241 лв. за мегаватчас, при средна реална пазарна цена около 205 лв. За второто полугодие прогнозата е 207 лв., а средната изчислена стойност – 220 лв.

Именно върху тази прогнозна цена се изчисляват и мрежовите такси – компонент, който формира значителна част от крайната сметка за ток.

"Ако ние разглеждаме цената на електроенергията, трябва да обърнем внимание в сметките си, че има и доста голяма сума за мрежови такси, доста пренос и разпределение. Те се базират и се изчисляват на една прогнозна пазарна цена, която в момента се разминава за последното полугодие на 2025 година от реалната пазарна цена", обясни депутатът.

Според Рибарски именно разминаването "натоварва сметките, които хората днес трябва да платят".

На въпрос дали потребителите могат да очакват компенсации за високите сметки, Рибарски беше категоричен, че за битовите потребители такива не се предвиждат.

"За небитовите потребители компенсаторният модел реално не е подновен от 31 март 2025 г. Така че и там очакванията не трябва да ги има за компенсации, защото миналото правителство не ги поднови", поясни зам.-председателят на парламентарната енергийна комисия.

Радослав Рибарски коментира и ескалацията на ситуацията в Близкия изток.

"За България няма опасност, това трябва ясно да се заяви. НАТО също така трябва ясно да се заяви, че не участва в този конфликт. Така че за България това е един отдалечен конфликт, който ние наблюдаваме. Трябва да отбележим, че системите на НАТО работят безотказно", каза той.


  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Подарихме тока и водата на чужденците

    Коментиран от #7

    21:27 05.03.2026

  • 2 Пешо

    4 1 Отговор
    Яснооооо

    21:27 05.03.2026

  • 3 смешници

    5 1 Отговор
    Рибарски зарибява като шипи -за ползу рода !!!

    21:28 05.03.2026

  • 4 КЗББ и ДП

    3 1 Отговор
    Дей-а иди-тите ви дей-а.Слез от власт и ела да си поговорим

    21:28 05.03.2026

  • 5 българин

    5 2 Отговор
    като правят прогнозите за следващия пладнешки обир да напомпат прогнозата повече

    Коментиран от #9

    21:28 05.03.2026

  • 6 Сандо

    11 2 Отговор
    Нямам нерви да им чета идиотските обяснения.Искам да декларират само едно:На каква цена изнасяме ток за окраината и на каква цена внасят ток за България.Тия лъжат повече от комунистите с тяхното светло бъдеще.

    21:30 05.03.2026

  • 7 Сандо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А земята?

    21:30 05.03.2026

  • 8 КЕВР

    7 1 Отговор
    Домакинствата няма нищо общо с пазара!Арестувайте рибаря!

    21:34 05.03.2026

  • 9 пишат си

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "българин":

    каквото си искат вижда се

    21:39 05.03.2026

  • 10 Пък аз

    3 0 Отговор
    съм шаран....

    21:42 05.03.2026

  • 11 До оня ден

    4 0 Отговор
    Реяаха за студа, сега някви прогнози, утре пак кевр влиза в ерп пий кафе излиза, после бъг в софтуерите, после намайка имутката и т.н. непотребни нищоправци., после клапани аец, после водата вдигаме ама язовирите и реките преляха тая година, после чеира ше чупим пак, после волтаици на плодородни земи, после дърветата бастисахаме и горите и т.н....

    Коментиран от #12

    21:45 05.03.2026

  • 12 уникални

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "До оня ден":

    некадърници...

    Коментиран от #14

    21:49 05.03.2026

  • 13 Айде бе,

    3 1 Отговор
    "Домакинствата плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от КЕВР"

    И това всяка година през януари ли се случва? Как през 2013 масовите протести срещу високите сметки за тока промениха решенията за години напред, но от тогава мина вече повече от десетилетие и изведнъж пак решиха да пробват дали не сме забравили за "прогнозната цена заложена от КЕВР"?

    21:53 05.03.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "уникални":

    Е кой ви е виновен? Такива си ги избирате всеки път, а после ревете. Независимо дали гласувате за тях или изобщо не гласувате, а оставяте платените да ви ги изберат.

    Коментиран от #18

    21:56 05.03.2026

  • 15 Самарджич

    3 0 Отговор
    Рибо,рибо,дай рибо,рибо,дай...

    21:56 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 това

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ха, ха, ха...":

    прави ли ги по кадърни?

    22:01 05.03.2026

  • 19 българина

    3 1 Отговор
    ще ви го кажа по просто! внасяме скъп ток от турция и гърция, а продаваме и подаряваме на крайна, дупката се запълва от българските маймуни! а кевр се грижи всичко да е законно! кой за каквото гласува това ще получи

    22:02 05.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баба Мара

    2 0 Отговор
    Рибарски и на тебе да ти е ма та.

    22:04 05.03.2026

  • 22 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    0 0 Отговор
    ПАЗАРНА икономика...ЗАКОНЕН БАНДИТИЗЪМ

    Коментиран от #23

    22:05 05.03.2026

  • 23 пазарна икономика?

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    всичко е картел и измами!

    22:06 05.03.2026

  • 24 Перо

    1 0 Отговор
    Престъпна система на криминалната демокрация! На всякъде по света се плаща на база на измервателните уреди за месеца, тук престъпниците въведоха прогнозни цени! Това е безлихвено кредитиране и безконтролен външен контрол за изравнителни сметки! Престъпността в кочината стана държавна политика!

    22:33 05.03.2026

  • 25 ПОРЕДНИЯ ПРАЗНОДУМЕЦ

    0 0 Отговор
    Дерете народа и не ви пука. Измисляте разни глупости които говорите и сами не си вярвате. Но така сте намерили. По-лошо е че ви търпим......до кога ли?

    22:37 05.03.2026

