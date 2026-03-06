Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Габриел Вълков: Борисов и Пеевски не са възможни партньори на БСП

6 Март, 2026 11:52 532 15

За предходното правителство, в което „БСП-Обединена левица" участва, депутатът каза, че страната е имала нужда от стабилност и затова БСП е подкрепила кабинета

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов и Делян Пеевски не са възможни партньори на БСП. Това каза депутатът от БСП Габриел Вълков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По отношение на Румен Радев политикът заяви, че все още не е ясна неговата програма и затова не може да се говори за общи политики и различия. „Радев като личност е консервативен. Коалицията се нарича прогресивна. Той казва, че няма ляво и дясно в България, а това не е така. Очевидно не може да се позиционира”, уточни още той.

Вълков коментира и проведения конгрес на БСП. Той посочи, че след направената смяна в ръководството на партията няма да е трудно да се премине бариерата за влизане в Народното събрание. „Конгресът зададе нова посока – на промяна и нещо по-различно”, допълни той.

За предходното правителство, в което „БСП-Обединена левица” участва, депутатът каза, че страната е имала нужда от стабилност и затова БСП е подкрепила кабинета.

Близкият изток

Вълков коментира и кризата в Близкия изток. По негови думи Илияна Йотова има достатъчно информация, за да може сама да вземе решение за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност. Партиите не трябва да се намесват в нейната работа, допълни той.

"Съветът по сигурността към Министерски съвет ни даде уверение, че няма заплаха за България. До нас има други членки на НАТО – Турция и Гърция. Те имат добра противовъздушна отбрана и силна армия", заяви Вълков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    19 0 Отговор
    Няма нужда да са партньори, Буци и Шишко вече са шефовете на БСП.

    11:54 06.03.2026

  • 2 Верваме ви

    5 5 Отговор
    То и Зеления чорап така приказва ама се среща само с кметове на герб.

    11:55 06.03.2026

  • 3 Борисов и Пеевски

    8 5 Отговор
    Вън от политиката на България!
    Мястото им е в затвора!

    11:55 06.03.2026

  • 4 Киро клюна и Гуци и други.

    12 0 Отговор
    Какви са БСП? Агенти на Тулупа?

    11:56 06.03.2026

  • 5 Хари Потър зарков

    3 1 Отговор
    Ваши потенциални партньори са МВРО и Аката, може и други от "клуб

    11:56 06.03.2026

  • 6 Вие сте у канала

    11 0 Отговор
    За щастие!

    11:57 06.03.2026

  • 7 за венци !!!

    7 1 Отговор
    Вие и ИТН се отекохте в канала .Дано поне субсидии да вземете

    11:58 06.03.2026

  • 8 Червей

    5 0 Отговор
    Ама Зарков е за псуване. Не на такова бесепе. Червеят е срам и позор@

    11:58 06.03.2026

  • 9 Дедо

    8 0 Отговор
    Е те и преди не бяха, ама после в името на стабилността на България станахте коалиционни партньори. Пак ли по същата схема стартирате?

    11:59 06.03.2026

  • 10 Червей

    9 0 Отговор
    Така стабилизира страната, че ви теглиха шута. Негодник

    12:01 06.03.2026

  • 11 Как

    6 0 Отговор
    Вълков,излюпеното депутатче от БСП,когато бяхте в управлението Фритюрник с ,ББ и Д,, добре, сегадруга песен пееш.Вече на предатели никой не вярва Престани да се въртиш като фурнаджийска лопата.

    12:02 06.03.2026

  • 12 Оня с коня

    6 1 Отговор
    Как може Борисов и Пеевски да са партньори на Партия която НЕ ФИГУРИРА в НС?И тук логичният въпрос е:С такива ли Неадекватни и БСП ще се опитва да стигне ПОНЕ...до "под крушата"?!

    Коментиран от #15

    12:06 06.03.2026

  • 13 Хмм

    7 0 Отговор
    неприятен тип, точно той обикаляше телевизиите да обяснява, че пеевски и борисов нямат алтернатива, зарков запази само него, останалите от парламентарната група ги изхвърли, с какво е толкова важен, а и зарков нито веднъж не е казал дума лошс срещу пеевски иборисов, сега се завъртяха като въртиопашки

    12:07 06.03.2026

  • 14 Чудя се

    2 0 Отговор
    Зарков кой го номинира, фритюрята или структурите. Става, така че Зарков е много по-виновен от фритюрята. За баницата е виновен не тоя, които я яде. Защото някой тъпанар му я дава

    12:12 06.03.2026

  • 15 Е как да не може бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с коня":

    нали тези две шушумиги Тиквата и Пеевски са комунисти ? Нали те са продължението на омразния социализъм, от къде са им пачките, нали единия ограби България чрез "АЗ казах", "АЗ ви построих", а другия съвсем по социалистически ограби тотото и присвои Булгартабак, лафки и просссти българи по селата с друга вяра ? Не можело казва този отвързан кон !

    12:25 06.03.2026

