Трима братя и сестра им - „приятели“ на Майкъл Джексън - съдят покойната звезда за серийна педофилия

6 Март, 2026 11:42 809 4

Екипът на Джексън е обвинен, че е знаел за малтретирането на деца и е улеснявал действията на звездата

Трима братя и сестра им - „приятели“ на Майкъл Джексън - съдят покойната звезда за серийна педофилия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Трима братя и сестра им, които са били „приятели“ в детството си на американската поп звезда Майкъл Джексън, го съдят за серийна педофилия, пише The ​​Independent. Изданието се позовава на иск, заведен във федералния съд на Калифорния от Едуард, Доминик и Алдо Качо, заедно със сестра им Мари-Никол Порт.

В документа са посочени компанията на Майкъл Джексън и различни лица, свързани с неговото наследство, като ответници. В иска се твърди, че Джексън се е запознал с бащата на децата, докато старият Качо работил в хотел, и е започнал да „промива мозъците“ на малките от ранна възраст, да ги дрогира с алкохол и наркотици, да им показва порнография и след това да ги изнасилва.

Екипът на Джексън е обвинен, че е знаел за малтретирането на деца и е улеснявал действията на звездата, като е настанявал звездата в хотелски стаи близо до деца по време на пътуванията им.

Семейство Качо преди това защитавали репутацията на Джексън от обвинения в малтретиране на деца, но казват, че са осъзнали по-добре това, което им се е случило след излизането на инкриминиращия документален филм на HBO „Leaving Neverland“ през 2019 г.

Джексън почина през 2009 г., малко след като бе оправдан по всички обвинения в малтретиране на деца през 2005 г. През 1994 г. той заяви, че е платил милиони, за да уреди предишно дело за малтретиране на деца, въпреки че пледираше невинен по време на целия процес.

След смъртта му, наследниците на Джексън подмамили братята и сестрата да подпишат споразумение за уреждане, освобождаващо Джексън от отговорност, се казва в иска.

Мартин Сингър, представляващ наследниците на Джексън, нарече иска „отчаян опит за печалба“.

През януари семейство Качо заведоха дело в Бевърли Хилс, с което искаха да анулират споразумението си с компанията на Джексън. Съдията отказа да издаде незабавно решение.


