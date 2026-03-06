Как войната в Иран скара привържениците на Тръмп

"Да благодарим на Господ за фантастичната победа над враговете на Израел"- с тези думи 85-годишният пастор Джон Хагий се обърна към богомолците в неговата огромна църква в Сан Антонио, щата Тексас. Хагий не е кой да е, отбелязва АРД. Преди 20 години той основава лобистката организация “Обединени християни за Израел”, която твърди, че има 15 милиона членове в САЩ. Това може би е преувеличение, но християните ционисти са доста голяма и влиятелна част от американските бели евангелисти, а съответно и от движението MAGA (Make America great again).
При това тези хора не се интересуват толкова от Израел като сигурна държава за евреите, колкото от “свещената земя”, където те очакват след края на света да настъпи Второто пришествие. Хагий и неговите съмишленици отдавна настояват САЩ да свали “безбожния” режим в Техеран. Сега те се надяват, че техният момент е настъпил.
Неспазеното обещание на Тръмп
Тръмп обаче беше избран с обещанието да не започва нови войни, а да сложи край на старите, припомня АРД. Затова беше подкрепен от друга фракция в движението MAGA – християнските националисти, водени от идеята за “Америка на първо място”, които са враждебно настроени към християнските ционисти. Изолационизмът, който националистите изповядват, датира още от началото на 1940-те години, когато “Америка на първо място” се превърна в лозунг срещу участието на САЩ във Втората световна война. Тогава това движение бе изцяло антисемитско.
В момента най-гласовитият представител на тази фракция е бившият водещ на „Фокс Нюз“ Тъкър Карлсън. В последния си подкаст той дори заяви: “Това е война само на Израел”. Според Карлсън САЩ са били въвлечени в тази война от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който излъгал и манипулирал Доналд Тръмп. Конспирациите на Карлсън стигнаха чак дотам, че той започна да спекулира, че Израел играл роля в терористичните нападения от 11 септември 2001 година в САЩ.
Крайнодесните не приемат тази война
За разлика от християнските ционисти изолационисткият лагер не е добре организиран. Неговите лидери основно са инфлуенсъри и подкастъри, които обаче достигат до огромна публика онлайн. Границата между десни екстремисти и конспиратори като Ник Фуентес, който отрича Холокоста, и тази група поддръжници на Тръмп е размита. Фуентес написа в профила си в Х: “Тръмп предаде движението MAGA и лозунга “Америка на първо място”. Той изгуби мандата си”. Само преди няколко месеца Фуентес гостува на Карлсън в подкаста му. Тази седмица пък осъденият конспиратор Алекс Джоунс му предостави платформа да разпространява абсурдните си теории.
Идеологическите разлики между християнските ционисти и изолационистите са непреодолими, пише АРД. Тръмп обаче някак успяваше да ги обединява в своето движение. Сега той може би не се интересува от разрива сред поддръжниците си, но за потенциалните му наследници - като Джей Ди Ванс например, това може да се превърне в голямо предизвикателство. Преди няколко месеца на събитие на Turning Point USA - организацията на убития през 2025 г. Чарли Кърк - се разрази ожесточен спор между двете страни в този конфликт. Вицепрезидентът на САЩ се опита да се понрави и на двете страни и отказа да се дистанцира от екстремисти като Ник Фуентес. Вместо това заяви, че консервативното движение било “отворено за всеки, който обича Америка”.
“Християнският конфликт”
Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който сега се нарича министър на войната, досега се разминава с критиките, въпреки че също носи отговорност за войната. Имиджът, който Хегсет се опитва да си гради - на “християнски воин”, изглежда се харесва и на двете фракции в MAGA движението. Той вече не показва татуировките си, сред които има и кръстоносни символи, но пък кани християнските националисти на църковни служби в Пентагона.
На една от т.нар. молитвени закуски там Пийт Хегсет произнесе нещо като проповед от позицията си на военен министър на САЩ, пише АРД. “Войнът, който дава живота си за отряда си, страната си и Създателя, ще живее вечен живот”, каза Хегсет.
Само в първите 48 часа от началото на войната в Иран гражданската организация “Фондация за религиозна свобода в армията” е получила над сто оплаквания от 40 различни военни формирования, че командирите са говорили за християнския смисъл на войната в Иран. Поне 15 военнослужещи - сред които християни, евреи и мюсюлмани, получили мейл, в който командирът им ги инструктирал да съобщят на войниците, че “тази война е част от Божия план”. При това офицерът постоянно говорел за битката за Армагедон и скорошното завръщане на Исус Христос.
Автор: Арнд Хенце ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп ще падне
11:50 06.03.2026
2 аятолах Тръмпини
11:50 06.03.2026
3 Българин
11:51 06.03.2026
4 честен ционист
11:51 06.03.2026
5 Причината
11:52 06.03.2026
6 Шекелари на Оземпика
11:53 06.03.2026
7 ТВА НЕ Е ЛИ ОНЗИ
11:55 06.03.2026
8 За да вярваш на идиот като тоя
Коментиран от #12, #14
11:56 06.03.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #17
11:57 06.03.2026
10 Онзи
11:57 06.03.2026
11 Теслатъ
11:57 06.03.2026
12 Мнение
До коментар #8 от "За да вярваш на идиот като тоя":Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние и я удари с жестоки санкции, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
😉😂
11:59 06.03.2026
13 стоян георгиев
12:00 06.03.2026
14 Има и такива
До коментар #8 от "За да вярваш на идиот като тоя":Разбира се че ще има такива да го подкрепят.
Сега печелят търгаши като него било то на оръжие, петрол или друго подобно.
12:02 06.03.2026
15 Българин
Коментиран от #20
12:05 06.03.2026
16 Ахаха
Коментиран от #18
12:08 06.03.2026
17 Доналд Тръмп дъ президент ъф ДжюЕсЕй
До коментар #9 от "стоян георгиев":Останките на шефа Caтаняху са в Тел Авив и се съхраняват във фризер, захранван от дизелов генератор. Като свърша с операцията в Иран, ще му направим кашерно погребение с всички държавни и военни почести.
Коментиран от #19
12:13 06.03.2026
18 Где СССР?
До коментар #16 от "Ахаха":Ами при МОЧАТА Нарязаха го.
.
12:13 06.03.2026
19 Бинев
До коментар #17 от "Доналд Тръмп дъ президент ъф ДжюЕсЕй":В Америка ще има паметник на Тръмп за ликвидирането на Иранския режим. Браво на бай Дончо!
12:24 06.03.2026
20 И майка
До коментар #15 от "Българин":ти беш велик сурва.
12:25 06.03.2026
21 Ъъъъ
Няма как евреите да знаят за срещата без информация от кухнята.....Преди 2-3 дни четох някакви небивалици, че Мосад били хакнали камерите в Техеран и са следили Хаменей от години, изучавайки маршрутите и т.н, което не е невъзможно, но няма нищо общо с убийството на Хаменей....Имали са къртица.
12:29 06.03.2026