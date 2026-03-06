Новини
Как войната в Иран скара привържениците на Тръмп

Как войната в Иран скара привържениците на Тръмп

6 Март, 2026 11:48

Войната в Иран извади на показ непреодолими противоречия сред привържениците на Доналд Тръмп. Разгоря се спор дали Тръмп е нарушил обещанието си да не води войни

Как войната в Иран скара привържениците на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Да благодарим на Господ за фантастичната победа над враговете на Израел"- с тези думи 85-годишният пастор Джон Хагий се обърна към богомолците в неговата огромна църква в Сан Антонио, щата Тексас. Хагий не е кой да е, отбелязва АРД. Преди 20 години той основава лобистката организация “Обединени християни за Израел”, която твърди, че има 15 милиона членове в САЩ. Това може би е преувеличение, но християните ционисти са доста голяма и влиятелна част от американските бели евангелисти, а съответно и от движението MAGA (Make America great again).

При това тези хора не се интересуват толкова от Израел като сигурна държава за евреите, колкото от “свещената земя”, където те очакват след края на света да настъпи Второто пришествие. Хагий и неговите съмишленици отдавна настояват САЩ да свали “безбожния” режим в Техеран. Сега те се надяват, че техният момент е настъпил.

Неспазеното обещание на Тръмп

Тръмп обаче беше избран с обещанието да не започва нови войни, а да сложи край на старите, припомня АРД. Затова беше подкрепен от друга фракция в движението MAGA – християнските националисти, водени от идеята за “Америка на първо място”, които са враждебно настроени към християнските ционисти. Изолационизмът, който националистите изповядват, датира още от началото на 1940-те години, когато “Америка на първо място” се превърна в лозунг срещу участието на САЩ във Втората световна война. Тогава това движение бе изцяло антисемитско.

В момента най-гласовитият представител на тази фракция е бившият водещ на „Фокс Нюз“ Тъкър Карлсън. В последния си подкаст той дори заяви: “Това е война само на Израел”. Според Карлсън САЩ са били въвлечени в тази война от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който излъгал и манипулирал Доналд Тръмп. Конспирациите на Карлсън стигнаха чак дотам, че той започна да спекулира, че Израел играл роля в терористичните нападения от 11 септември 2001 година в САЩ.

Крайнодесните не приемат тази война

За разлика от християнските ционисти изолационисткият лагер не е добре организиран. Неговите лидери основно са инфлуенсъри и подкастъри, които обаче достигат до огромна публика онлайн. Границата между десни екстремисти и конспиратори като Ник Фуентес, който отрича Холокоста, и тази група поддръжници на Тръмп е размита. Фуентес написа в профила си в Х: “Тръмп предаде движението MAGA и лозунга “Америка на първо място”. Той изгуби мандата си”. Само преди няколко месеца Фуентес гостува на Карлсън в подкаста му. Тази седмица пък осъденият конспиратор Алекс Джоунс му предостави платформа да разпространява абсурдните си теории.

Идеологическите разлики между християнските ционисти и изолационистите са непреодолими, пише АРД. Тръмп обаче някак успяваше да ги обединява в своето движение. Сега той може би не се интересува от разрива сред поддръжниците си, но за потенциалните му наследници - като Джей Ди Ванс например, това може да се превърне в голямо предизвикателство. Преди няколко месеца на събитие на Turning Point USA - организацията на убития през 2025 г. Чарли Кърк - се разрази ожесточен спор между двете страни в този конфликт. Вицепрезидентът на САЩ се опита да се понрави и на двете страни и отказа да се дистанцира от екстремисти като Ник Фуентес. Вместо това заяви, че консервативното движение било “отворено за всеки, който обича Америка”.

“Християнският конфликт”

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който сега се нарича министър на войната, досега се разминава с критиките, въпреки че също носи отговорност за войната. Имиджът, който Хегсет се опитва да си гради - на “християнски воин”, изглежда се харесва и на двете фракции в MAGA движението. Той вече не показва татуировките си, сред които има и кръстоносни символи, но пък кани християнските националисти на църковни служби в Пентагона.

На една от т.нар. молитвени закуски там Пийт Хегсет произнесе нещо като проповед от позицията си на военен министър на САЩ, пише АРД. “Войнът, който дава живота си за отряда си, страната си и Създателя, ще живее вечен живот”, каза Хегсет.

Само в първите 48 часа от началото на войната в Иран гражданската организация “Фондация за религиозна свобода в армията” е получила над сто оплаквания от 40 различни военни формирования, че командирите са говорили за християнския смисъл на войната в Иран. Поне 15 военнослужещи - сред които християни, евреи и мюсюлмани, получили мейл, в който командирът им ги инструктирал да съобщят на войниците, че “тази война е част от Божия план”. При това офицерът постоянно говорел за битката за Армагедон и скорошното завръщане на Исус Христос.

Автор: Арнд Хенце ARD


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп ще падне

    25 3 Отговор
    След това Ерусалим ще бъде върнат на Палестина, а един Моше ще води белите цигани към Сибир за да строят пирамиди.

    11:50 06.03.2026

  • 2 аятолах Тръмпини

    19 1 Отговор
    скоро при другия

    11:50 06.03.2026

  • 3 Българин

    25 2 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    11:51 06.03.2026

  • 4 честен ционист

    10 18 Отговор
    Това да си привърженик на Бай Дончо е все едно да си избирател на Радев. Хем се мислиш за комунист/националист, или там, какъвто ти се иска да бъдеш, ама накрая се оказваш ционист.

    11:51 06.03.2026

  • 5 Причината

    12 1 Отговор
    не е войната, а начина на мислене и действие на миротвореца Тръмп.

    11:52 06.03.2026

  • 6 Шекелари на Оземпика

    3 7 Отговор
    Краснов ваш?

    11:53 06.03.2026

  • 7 ТВА НЕ Е ЛИ ОНЗИ

    17 1 Отговор
    МИРОЛЮБЕЦ ДЕТО ЩЕШЕ ДА СПИРА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ЗА 24 ЧАСА. ПСИХО ДЪРДОРКО.

    11:55 06.03.2026

  • 8 За да вярваш на идиот като тоя

    17 1 Отговор
    Значи си 5 пъти по голям идиот.Този е за усмирителна риза и лечение .

    Коментиран от #12, #14

    11:56 06.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Доньо да каже къде е Биби. Това е по интересно.

    Коментиран от #17

    11:57 06.03.2026

  • 10 Онзи

    17 0 Отговор
    Безсмислен конфликт. САЩ искат ключовите петролни находища и пътища ама няма да стане света е много полудив . Те и през 18 и 19 век са се трепали за морско надмощие и сега същи. Историята се повтаря

    11:57 06.03.2026

  • 11 Теслатъ

    16 0 Отговор
    ДругарЕ, за година време, нашите уж "неподкупни" и "непродажни" политици и медии позабравиха предизборните Обещания на Рижавия: "Да не се намесва във вътрешните работи на други държави, да прекрати всички войни с участието на Щатите - преки или косвенни, и че няма да започне нито една война"! Рижавия не само Излъга, но потъпка и последните зачатъци на Международното Право!!!!

    11:57 06.03.2026

  • 12 Мнение

    3 16 Отговор

    До коментар #8 от "За да вярваш на идиот като тоя":

    Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние и я удари с жестоки санкции, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
    😉😂

    11:59 06.03.2026

  • 13 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Тъжно е, че Биби няма да види падението на Израел и кучката му САЩ. Който гроб копае другиму, сам пада в него. Вселенския закон не подмина и Ушатко.

    12:00 06.03.2026

  • 14 Има и такива

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "За да вярваш на идиот като тоя":

    Разбира се че ще има такива да го подкрепят.
    Сега печелят търгаши като него било то на оръжие, петрол или друго подобно.

    12:02 06.03.2026

  • 15 Българин

    2 16 Отговор
    Тръмп е велик победител и ролята му е да налага волята си на целият свят. За това всички нормални хора го подкрепят. И щом е решил, че мирът е основен приоритет, той ще застави и най-големите военолюбци да сложат оръжие!

    Коментиран от #20

    12:05 06.03.2026

  • 16 Ахаха

    8 0 Отговор
    Виетнам, Афганистан, Иран, колесник и дамой...

    Коментиран от #18

    12:08 06.03.2026

  • 17 Доналд Тръмп дъ президент ъф ДжюЕсЕй

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Останките на шефа Caтаняху са в Тел Авив и се съхраняват във фризер, захранван от дизелов генератор. Като свърша с операцията в Иран, ще му направим кашерно погребение с всички държавни и военни почести.

    Коментиран от #19

    12:13 06.03.2026

  • 18 Где СССР?

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ахаха":

    Ами при МОЧАТА Нарязаха го.
    .

    12:13 06.03.2026

  • 19 Бинев

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Доналд Тръмп дъ президент ъф ДжюЕсЕй":

    В Америка ще има паметник на Тръмп за ликвидирането на Иранския режим. Браво на бай Дончо!

    12:24 06.03.2026

  • 20 И майка

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    ти беш велик сурва.

    12:25 06.03.2026

  • 21 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Иран екзекутира генерала от Революционната гвардия Исмаил Каани зарсди шпионаж за Мосад....Каани е бил с Али Хаменей по време на бомбардировките на САЩ и Израел, но някакси е успял да оцелее.

    Няма как евреите да знаят за срещата без информация от кухнята.....Преди 2-3 дни четох някакви небивалици, че Мосад били хакнали камерите в Техеран и са следили Хаменей от години, изучавайки маршрутите и т.н, което не е невъзможно, но няма нищо общо с убийството на Хаменей....Имали са къртица.

    12:29 06.03.2026