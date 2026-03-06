Новини
Документи на ФБР: жена твърди, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп

6 Март, 2026 11:34 1 331 28

  • доналд тръмп-
  • фбр-
  • сащ-
  • сексуално насилие

Жената посочва в разпитите, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп през 80-те години на миналия век, когато тя все още е била малолетна

Документи на ФБР: жена твърди, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ публикува вчера документи на Федералното бюро за разследване (ФБР), които описват разпити от 2019 г., отнасящи се до непотвърдени обвинения на жена срещу американския президент Доналд Тръмп в рамките на аферата Епстийн, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Жената посочва в разпитите, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп през 80-те години на миналия век, когато тя все още е била малолетна.

В съобщение, разпространено в социалните мрежи, американското Министерство на правосъдието разясни, че обобщените доклади на разпитите на ФБР първоначално са били премахнати от публикувания материал през януари, който засягаше покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, защото е било сметнато, че се дублират с други документи.

Лидерът на демократичното малцинство в Сената Чък Шумър обвини миналата седмица администрацията на Тръмп, че е укрила много от документите по досието Епстийн, като същевременно предупреди Министерството на правосъдието да не унищожава доказателствата по случая.

Според публикуваниге вчера документите ФБР е провело четири разпитa с жената между юли и октомври 2019 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Във всеки разпит жената, чиято самоличност е скрита, твърди, че Епстийн е упражнявал сексуален тормоз над нея.

При втория ѝ разпит от федерални следователи тя разказва, че Епстийн я е завел в Ню Йорк и в Ню Джърси, където е била представена на Тръмп. По това време е била на възраст между 13 и 15 години. Според доклада на ФБР жената тя е посочила, че по време на пътуването Тръмп е упражнил сексуално насилие над нея.

При четвърти разпит, през октомври 2019 г., жената отказва да предостави допълнителни подробности за общуването си с Тръмп.

От публикуваните документи става ясно, че контактите между неназованата жена и Тръмп са били установени в началото или средата на 80-те години. Това е период, в който Тръмп и Епстийн не са поддържали връзка.

Някога близък с Епстийн, с когото са се движели в едни и същи среди, Тръмп винаги е твърдял, че не е знаел за неговите престъпни деяния и е прекъснал контактите си с него много преди проблемите му с правосъдието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То се знае

    15 2 Отговор
    Еврейка трябва да е била. Сега се сетила да закърпи бюджета.

    Коментиран от #7

    11:35 06.03.2026

  • 2 ТОЗИ МУШМОРОК

    23 2 Отговор
    НЯМА ДА ИЗКАРА МАНДАТА,НАСТРОЕНИЯТА В САЩ И ЕВРОПА СА МНОГО ЛОШИ СПРЯМО НЕГО. БЕНЗИНА ЗАПОЧНА ДА ПОСКЪПВА КОЕТО ЗА АМЕРИКАНЦИТЕ Е БЕДСТВИЕ ПОНЕЖЕ ЖИВОТА ИМ Е НА КОЛЕЛА. ДЕМОКРАТИТЕ И КРИЛО ОТ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ МУ ГОТВЯТ ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА .

    Коментиран от #4

    11:38 06.03.2026

  • 3 Ъхъ

    15 2 Отговор
    Бай Дончо морковчето му и малките зайчета😉

    11:40 06.03.2026

  • 4 Ъхъ

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЗИ МУШМОРОК":

    Преди няколко часа Бай Дончо заяви, чене му пукало за бензина на америкаците той си водел война😉

    11:41 06.03.2026

  • 5 Да преди 50 години

    7 8 Отговор
    Но се сетила сега щото пенсията и била малка белкем падне нещо бонус

    11:41 06.03.2026

  • 6 и таз жална женица

    10 6 Отговор
    сливи ли е имала в устата та уж мълчала

    бай дончо навремето бая булки опрашил
    и сега искат някое милиоонче да им кихне

    11:42 06.03.2026

  • 7 Както

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "То се знае":

    при Клинтън направи Моника Луински , която дори беше си запазила негов "материал" , доказващ свинята .

    11:43 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 1 Отговор
    Педофилът гледа лошо на снимката...

    11:44 06.03.2026

  • 10 Много

    8 0 Отговор
    ги помни той преди половин век ?

    11:44 06.03.2026

  • 11 Мухаа ха!

    2 1 Отговор
    Имаше навремето един руски виц: Ах,как хорошо вспомнить! .Само по този факт, може да съдим,колко изкълчена държава и общество са тези.А ние ги копираме,като модел за живот и обществени отношения...Спомнила си преди 30 години!? Нямам думи! По същия начин( не съм му фен на Тръмп) преди години, прецакаха един кандидат президент,бивш шеф на Световна банка.Че имал сексуални посегателства,върху камериерка в хотел.Когато е показваха,олелее майко! Едно лилаво кюмбе,над 100 кг,с лице като пъпчива тиква.

    11:44 06.03.2026

  • 12 Ройтерс

    3 1 Отговор
    Погледнал я е така,както гледа на снимката?!:))

    11:46 06.03.2026

  • 13 име

    14 1 Отговор
    Американския политически елит ако не е зает да изнасилва деца, значи се е захванал да ги бомбандира.

    11:48 06.03.2026

  • 14 Инспектор Дюдю

    3 2 Отговор
    Съученичка му е от детската градина...от другата група:))

    11:48 06.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Троянската война започнала заради хубавата Елена. ТСВ Тръмпоча и Натаняхъ я започнаха заради хубавите лолитки на Епщайн.

    Коментиран от #20, #21

    11:49 06.03.2026

  • 16 Трол

    3 0 Отговор
    Сторми Даниелс 2.0

    11:49 06.03.2026

  • 17 Българин

    2 10 Отговор
    Измислят всякакви пасквили, за да спрат похода за Мир на Тръмп!

    11:51 06.03.2026

  • 18 Асан Насилев

    5 0 Отговор
    Не е вярно, лама Дони обича жените, колкото куче тоягата.

    11:51 06.03.2026

  • 19 Дъртият вероломен педофил, убиец на деца

    13 1 Отговор
    е на изхвъргачката в Белия дом.

    Историята ще го запомни (ако има история) като злото куче на Сатяняху, с когото започна Третата световна война.

    11:52 06.03.2026

  • 20 ламята Иво

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Не са лолитки, а лоловчета.

    11:52 06.03.2026

  • 21 Ройтерс

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Абе,там за Елена ли ,за Парис ли-не е много ясно,дедо Омир тактично мълчи!:))
    Може пък Ахил да е бил Лама Ахил,ама е неудобно за възпяване...:))

    11:53 06.03.2026

  • 22 Тръмп

    14 1 Отговор
    си присвоява правото да си взема каквото откъдето си поиска, посяга на цели държави и раздава възмездие по света, та няма да посегне на някакви жени... Напълно е възможно!

    11:53 06.03.2026

  • 23 Капейка

    2 11 Отговор
    И на мен Путин ми посягаше ,затова сега го хвалим

    Коментиран от #26

    11:59 06.03.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 10 Отговор
    Путилифонът батю Пунди изрази радостна възхита каде е задноприводен пендофилин,инък е щял да влезне у списакът с похитители на момина чест ка дружката си Долен Тъп.

    12:05 06.03.2026

  • 25 ко стааааа

    3 0 Отговор
    Ето отде иде Буда,лама Епстийн лгбт сатани муууу далек от тия животни

    12:09 06.03.2026

  • 26 ФАКТ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Капейка":

    О р о д това е от запод не от изток пълен к р а т ен

    12:11 06.03.2026

  • 27 коки

    1 0 Отговор
    еее голям безсрамник тоя бай Дончо.
    ша има импийчмънт...

    12:22 06.03.2026

  • 28 Давид

    1 0 Отговор
    Номера на рижата е да доведе запада до крах по най нежният начин . Запада и изтока са в комбина . Всички войни са координирани . Вие сте потърпевшите заради кармата ;) добре дошли в илюзията или мая , невежи .

    12:26 06.03.2026