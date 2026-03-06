Документи на ФБР: жена твърди, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп

Министерството на правосъдието на САЩ публикува вчера документи на Федералното бюро за разследване (ФБР), които описват разпити от 2019 г., отнасящи се до непотвърдени обвинения на жена срещу американския президент Доналд Тръмп в рамките на аферата Епстийн, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Жената посочва в разпитите, че е станала жертва на сексуално посегателство от страна на Тръмп през 80-те години на миналия век, когато тя все още е била малолетна.
В съобщение, разпространено в социалните мрежи, американското Министерство на правосъдието разясни, че обобщените доклади на разпитите на ФБР първоначално са били премахнати от публикувания материал през януари, който засягаше покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, защото е било сметнато, че се дублират с други документи.
Лидерът на демократичното малцинство в Сената Чък Шумър обвини миналата седмица администрацията на Тръмп, че е укрила много от документите по досието Епстийн, като същевременно предупреди Министерството на правосъдието да не унищожава доказателствата по случая.
Според публикуваниге вчера документите ФБР е провело четири разпитa с жената между юли и октомври 2019 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Във всеки разпит жената, чиято самоличност е скрита, твърди, че Епстийн е упражнявал сексуален тормоз над нея.
При втория ѝ разпит от федерални следователи тя разказва, че Епстийн я е завел в Ню Йорк и в Ню Джърси, където е била представена на Тръмп. По това време е била на възраст между 13 и 15 години. Според доклада на ФБР жената тя е посочила, че по време на пътуването Тръмп е упражнил сексуално насилие над нея.
При четвърти разпит, през октомври 2019 г., жената отказва да предостави допълнителни подробности за общуването си с Тръмп.
От публикуваните документи става ясно, че контактите между неназованата жена и Тръмп са били установени в началото или средата на 80-те години. Това е период, в който Тръмп и Епстийн не са поддържали връзка.
Някога близък с Епстийн, с когото са се движели в едни и същи среди, Тръмп винаги е твърдял, че не е знаел за неговите престъпни деяния и е прекъснал контактите си с него много преди проблемите му с правосъдието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То се знае
Коментиран от #7
11:35 06.03.2026
2 ТОЗИ МУШМОРОК
Коментиран от #4
11:38 06.03.2026
3 Ъхъ
11:40 06.03.2026
4 Ъхъ
До коментар #2 от "ТОЗИ МУШМОРОК":Преди няколко часа Бай Дончо заяви, чене му пукало за бензина на америкаците той си водел война😉
11:41 06.03.2026
5 Да преди 50 години
11:41 06.03.2026
6 и таз жална женица
бай дончо навремето бая булки опрашил
и сега искат някое милиоонче да им кихне
11:42 06.03.2026
7 Както
До коментар #1 от "То се знае":при Клинтън направи Моника Луински , която дори беше си запазила негов "материал" , доказващ свинята .
11:43 06.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:44 06.03.2026
10 Много
11:44 06.03.2026
11 Мухаа ха!
11:44 06.03.2026
12 Ройтерс
11:46 06.03.2026
13 име
11:48 06.03.2026
14 Инспектор Дюдю
11:48 06.03.2026
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #20, #21
11:49 06.03.2026
16 Трол
11:49 06.03.2026
17 Българин
11:51 06.03.2026
18 Асан Насилев
11:51 06.03.2026
19 Дъртият вероломен педофил, убиец на деца
Историята ще го запомни (ако има история) като злото куче на Сатяняху, с когото започна Третата световна война.
11:52 06.03.2026
20 ламята Иво
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Не са лолитки, а лоловчета.
11:52 06.03.2026
21 Ройтерс
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Абе,там за Елена ли ,за Парис ли-не е много ясно,дедо Омир тактично мълчи!:))
Може пък Ахил да е бил Лама Ахил,ама е неудобно за възпяване...:))
11:53 06.03.2026
22 Тръмп
11:53 06.03.2026
23 Капейка
Коментиран от #26
11:59 06.03.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
12:05 06.03.2026
25 ко стааааа
12:09 06.03.2026
26 ФАКТ
До коментар #23 от "Капейка":О р о д това е от запод не от изток пълен к р а т ен
12:11 06.03.2026
27 коки
ша има импийчмънт...
12:22 06.03.2026
28 Давид
12:26 06.03.2026