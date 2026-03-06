Новини
Британската полиция арестува четирима души по подозрение в шпионаж за Иран

Британската полиция арестува четирима души по подозрение в шпионаж за Иран

6 Март, 2026

Задържането е свързано с предполагаемо наблюдение на еврейската общност в Лондон, а сред арестуваните има и иранец и трима с двойно гражданство

Британската полиция арестува четирима души по подозрение в шпионаж за Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Британската полиция арестува четирима мъже по подозрение, че са шпионирали за Иран, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Според властите задържането е част от разследване на предполагаемо наблюдение на места и лица в еврейската общност в Лондон.

Детективите уточниха, че един от мъжете е с иранско гражданство, а трима имат двойно британско и иранско гражданство. Арестите са извършени в Барнет, Северен Лондон, и в Уотфорд, северно от столицата.

Британските законодатели и разузнавателни агенции от години предупреждават за потенциалната заплаха за страната от Иран.

Командирът на лондонската столична полиция Хелън Фланаган посочи, че арестите са резултат от дългогодишно разследване.

Арестуваните мъже са на възраст между 22 и 55 години. Полицията съобщи още, че са арестувани шестима други мъже по подозрение в подпомагане на престъпната дейност.


Великобритания
