Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Кризисният щаб: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

Кризисният щаб: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

6 Март, 2026 16:26 441 4

  • българи-
  • оае-
  • евакуация-
  • иран-
  • израел-
  • война

В същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава, посочиха от МВнР

Кризисният щаб: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация”. Това заяви Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.

В същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава. „За нас това е реална операция „Искрена грижа”. Търсим съдействие от всички авиационни оператори”, добави Шаламанов.

Над 1000 души са евакуирани от Обединените арабски емирства за 3 дни. Днес самолет ще пробере още 300 наши сънародници, казаха на брифинг от Министерството на външните работи.

Над 300 българи в различни точки, свързани с този регион, са евакуирани сухопътно и със самолети.

Летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт са затворени. Там има българи и сме в готовност да ги приберем, добавиха от външно министерство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Започва връщане на чувалите с пари в България

    16:33 06.03.2026

  • 3 Шпек

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Дъщеря ти завърнали се от гурбет в Дубай или още е на пристанището?

    16:34 06.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Некво Годжи по чрен мундир нема ли да пуснат по телевизора?

    16:57 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове