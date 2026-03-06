Кризисният щаб: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация”. Това заяви Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.

В същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава. „За нас това е реална операция „Искрена грижа”. Търсим съдействие от всички авиационни оператори”, добави Шаламанов.

Над 1000 души са евакуирани от Обединените арабски емирства за 3 дни. Днес самолет ще пробере още 300 наши сънародници, казаха на брифинг от Министерството на външните работи.

Над 300 българи в различни точки, свързани с този регион, са евакуирани сухопътно и със самолети.

Летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт са затворени. Там има българи и сме в готовност да ги приберем, добавиха от външно министерство.