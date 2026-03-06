Ето какъв е шансът на Левски да стане шампион след загубата в от Лудогорец

Левски загуби с 0:1 от Лудогорец в голямото дерби на efbet Лига, което позволи на „орлите“ да се доближат на 9 точки от лидера.
Суперкомпютърът на Football Meets Data изчисли как този резултат влияе на битката за титлата.
Според него, шансовете на Левски за първо злато от 2009 г. са намалели с 4%. Или с други думи казано – вече са 87%. Тези на Лудогорец се вдигат с 3% - на 11%, докато един измежду ЦСКА и ЦСКА 1948 да стане шампион изглежда илюзорно, като суперкомпютърът им дава по 1% шанс за титла.
Оценка 2.5 от 11 гласа.
1 тия са
14:30 06.03.2026
2 Някой
14:33 06.03.2026
3 Засрамиха Лудогорец
Коментиран от #4
14:38 06.03.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Засрамиха Лудогорец":На Лудогорец играчите струват милиони, а ние гледаме без пари, но и те паднаха от Ботев и завършиха на равно с Локо.
Коментиран от #5
14:43 06.03.2026
5 Новичок
До коментар #4 от "Левски 1914":Как без пари !?@ Колко дадохте за оня от ФК.Ботев Пловдив къде го откраднахте с буса и заплата 20000евро на месец.Пфу...
14:50 06.03.2026
7 МъдиСо поля
14:55 06.03.2026
8 Бат Венци
15:01 06.03.2026
9 Възраждане
15:21 06.03.2026