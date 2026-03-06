Новини
Ето какъв е шансът на Левски да стане шампион след загубата в от Лудогорец

6 Март, 2026 14:19 1 215 9

Суперкомпютърът на Football Meets Data изчисли как този резултат влияе на битката за титлата

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски загуби с 0:1 от Лудогорец в голямото дерби на efbet Лига, което позволи на „орлите“ да се доближат на 9 точки от лидера.

Суперкомпютърът на Football Meets Data изчисли как този резултат влияе на битката за титлата.

Според него, шансовете на Левски за първо злато от 2009 г. са намалели с 4%. Или с други думи казано – вече са 87%. Тези на Лудогорец се вдигат с 3% - на 11%, докато един измежду ЦСКА и ЦСКА 1948 да стане шампион изглежда илюзорно, като суперкомпютърът им дава по 1% шанс за титла.


  • 1 тия са

    13 1 Отговор
    способни да счупят и суперкомпютъра с некадърността си

    14:30 06.03.2026

  • 2 Някой

    7 0 Отговор
    Имат още 2 мача с Лудогорец които могат да загубят с 1:0. А не е гарантирано, че ще спечелят останалите. Още са в много добра позиция, но няма гаранция. Контузи им се и Сангаре за не малко време. Може да се окаже, че ще имат проблеми в атака, въпреки накупени, които тепърва трябва да се напасват.

    14:33 06.03.2026

  • 3 Засрамиха Лудогорец

    8 1 Отговор
    Лудогорец вече им е неудобно да ги бият.

    Коментиран от #4

    14:38 06.03.2026

  • 4 Левски 1914

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Засрамиха Лудогорец":

    На Лудогорец играчите струват милиони, а ние гледаме без пари, но и те паднаха от Ботев и завършиха на равно с Локо.

    Коментиран от #5

    14:43 06.03.2026

  • 5 Новичок

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Как без пари !?@ Колко дадохте за оня от ФК.Ботев Пловдив къде го откраднахте с буса и заплата 20000евро на месец.Пфу...

    14:50 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МъдиСо поля

    1 0 Отговор
    Уе ф скииии....АБОНАТ на ЛУДОГОРЕЦ !!!

    14:55 06.03.2026

  • 8 Бат Венци

    3 0 Отговор
    Даниела има да пише още мнооого декларации ,докато. ка туня стане шампион

    15:01 06.03.2026

  • 9 Възраждане

    0 0 Отговор
    Супер компютърът не знае че Домус Ага е направил вече тръпката в Ефбетлигата

    15:21 06.03.2026

