Ето какъв е шансът на Левски да стане шампион след загубата в от Лудогорец

Левски загуби с 0:1 от Лудогорец в голямото дерби на efbet Лига, което позволи на „орлите“ да се доближат на 9 точки от лидера.

Суперкомпютърът на Football Meets Data изчисли как този резултат влияе на битката за титлата.

Според него, шансовете на Левски за първо злато от 2009 г. са намалели с 4%. Или с други думи казано – вече са 87%. Тези на Лудогорец се вдигат с 3% - на 11%, докато един измежду ЦСКА и ЦСКА 1948 да стане шампион изглежда илюзорно, като суперкомпютърът им дава по 1% шанс за титла.