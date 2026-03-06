Служебният кабинет смени и шефа на НАП

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

6 Март, 2026 16:13

Кабинетът освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, считано от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, считано от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова. Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет, съобщават от БНР.

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София.

От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    11 10 Отговор
    Точно Служебния кабинет трябва да разчисти пътя за унищожение на корупцията и мафията и на всичките и схеми за да осигури честни и прозрачни избори от които най- много се страхуват ИТН и Пеевски и Борисов. Чистка трябва да има навсякъде.

    Коментиран от #6

    16:25 06.03.2026

  • 2 сигурно

    12 10 Отговор
    Герберистите пак ще зареват като родопски даначета !!

    16:27 06.03.2026

  • 3 Чесни

    8 1 Отговор
    Сега вече изборите ще са честни

    16:29 06.03.2026

  • 4 Егати и кабинета

    8 0 Отговор
    На ви Сичко постове се слагат флейтистки от берлинския симфоничен оркестър честито на ф би ензитатс

    16:31 06.03.2026

  • 5 Промяна

    10 3 Отговор
    АМА ГЮРОВИТЕ ЗА СЛУЖЕБНИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЛИ СА НАЗНАЧЕНИ ИЛИ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ЕДНИ И ДА НАЗНАЧАТ СВОИ НА ДЪРЖАВНАТА ХАХАХАХАХАХА ГНУСНИ СТЕ ШАРЛАТАНИТЕ АМА МНОГО АЛЧНИСТЕ

    16:34 06.03.2026

  • 6 Зеления

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    "Точно Служебния кабинет трябва да разчисти пътя за унищожение на корупцията и мафията и на всичките и схеми"

    Разбира се че е така, като разчисти пътя на корупцията към предишните трябва да създаде нов път за корупция към ППДБ

    16:37 06.03.2026

  • 7 Сатана Z

    4 0 Отговор
    ППдофилите трябваше да подготвят т.нар.честни избори ,а те се заеха с чистка в държавния апарат за да назначават куцо,кьораво и сакато събрани от кол и въже жълтокопитни сектанти.

    16:47 06.03.2026

  • 8 Проституцията Продъжава

    2 0 Отговор
    Днес в НАП,а утре и в други агенции....например тази за децата ще е много актуална в жълропаветната паважна демократична общност.

    16:50 06.03.2026

  • 9 Кокорко

    2 0 Отговор
    А къде е Шпеци?

    17:01 06.03.2026

