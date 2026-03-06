Служебният кабинет смени и шефа на НАП

Служебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, считано от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова. Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет, съобщават от БНР.
Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.
От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София.
От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.
1 Дориана
Коментиран от #6
16:25 06.03.2026
2 сигурно
16:27 06.03.2026
3 Чесни
16:29 06.03.2026
4 Егати и кабинета
16:31 06.03.2026
5 Промяна
16:34 06.03.2026
6 Зеления
До коментар #1 от "Дориана":"Точно Служебния кабинет трябва да разчисти пътя за унищожение на корупцията и мафията и на всичките и схеми"
Разбира се че е така, като разчисти пътя на корупцията към предишните трябва да създаде нов път за корупция към ППДБ
16:37 06.03.2026
7 Сатана Z
16:47 06.03.2026
8 Проституцията Продъжава
16:50 06.03.2026
9 Кокорко
17:01 06.03.2026