Левски: Всичко зависи от нас. Заедно като един

6 Март, 2026 15:03 473 1

Позицията ни не е случайност

От Левски излязоха с нов пост в социалните си мрежи след загубата с 0:1 от Лудогорец. След нея разликата между двата тима намаля на 9 точки.

"Всичко зависи от нас. Заедно като един", написаха "сините", слагайки и цитат на Хулио Веласкес след мача в Разград. "Позицията ни не е случайност. Тя е резултат от труда на играчите и синергията между отбора и публиката. Длъжни сме да запазим това темпо“, каза испанецът.


  • 1 Гонзо

    4 0 Отговор
    За по-простите от мен им напомням , че босовете от ТОТОТО определят кой да бие, кой да падне , със колко да бие или падне. И те вече знаят кой ще е шампион.
    Нали видяхте последните резултати , колко са нелогични и нагласени.
    Че Лудогорец не клекна на Лески, е прах в очите.

    15:12 06.03.2026

