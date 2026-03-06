Левски: Всичко зависи от нас. Заедно като един

От Левски излязоха с нов пост в социалните си мрежи след загубата с 0:1 от Лудогорец. След нея разликата между двата тима намаля на 9 точки.

"Всичко зависи от нас. Заедно като един", написаха "сините", слагайки и цитат на Хулио Веласкес след мача в Разград. "Позицията ни не е случайност. Тя е резултат от труда на играчите и синергията между отбора и публиката. Длъжни сме да запазим това темпо“, каза испанецът.