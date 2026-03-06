Новини
Мениджърът на Тотнъм: След тази загуба още повече вярвам в отбора

Мениджърът на Тотнъм: След тази загуба още повече вярвам в отбора

6 Март, 2026 13:30 422 1

Може да звучи странно, но след този мач вярвам в отбора повече отпреди

Мениджърът на Тотнъм: След тази загуба още повече вярвам в отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор показа необяснима вяра в отбора си, въпреки загубата с 1:3 от Кристъл Палас в Премиър лийг. Това бе 5-о поредно поражение и общо 11-и мач без успех за "шпорите", които са все по-застрашени от изпадане. Хърватинът обаче остава оптимист.

„Може да звучи странно, но след този мач вярвам в отбора повече отпреди. Видях нещо в играчите, видях някаква енергия и страст в съблекалнята след края. Когато бъдем в пълен състав, ще бъде добре, вярвам в това“, заяви Тудор.

Ключов момент в срещата бе изгонването на Мики ван де Вен в края на първото полувреме.

„Червеният картон промени всичко. До този момент контролирахме мача и водехме, но след това стана изключително трудно срещу отбор, който е толкова опасен на контраатака“, смята специалистът.

Въпреки това той запазва позитивното настроение и вярата, че ситуацията скоро ще се промени.

„Важно е да изпратим съобщение, че не можем да приемаме тази ситуация като нещо нормално. Става въпрос за манталитет. В този момент трябва да признаем това, но и да вярваме, че имаме качеството да се справим“, допълни хърватинът.

Накрая той коментира и опасността отборът да изпадне от Премиър лийг.

„Това е спорт. Тотнъм винаги е бил клуб с голямо напрежение, така че трябва да сме готови да приемем това и да се изправим, а не да оставаме отзад. Трябва да поемем отговорност и да имаме смелостта да се изправим пред тези неща. Това е най-добрият и единственият начин“, завърши Тудор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    0 0 Отговор
    И аз вярвам че при още една загуба треньора си отива

    13:41 06.03.2026

