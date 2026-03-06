Новини
Съдийската комисия разясни спорните моменти от кръга: Фалът за Лудогорец срещу Левски отсъден правилно (ВИДЕО)

6 Март, 2026 16:03 720 4

Най-обсъжданата ситуация безспорно бе от дербито

Съдийската комисия разясни спорните моменти от кръга: Фалът за Лудогорец срещу Левски отсъден правилно (ВИДЕО) - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващият последен кръг на българското футболно първенство отново предизвика бурни дискусии сред фенове и анализатори, а съдийската комисия към БФС внесе яснота по най-оспорваните ситуации чрез своето традиционно видео в рубриката „На фокус“. В центъра на вниманието попаднаха ключови моменти от пет срещи, сред които и горещият сблъсък между Лудогорец и Левски.

Във Варна, напрежението нарасна в заключителните минути на двубоя между Спартак и Монтана. Таилсон от домакините напусна терена с директен червен картон, а негов съотборник бе санкциониран с жълт за провокация. Ситуацията се нажежи още повече, след като помощник-треньорът на Спартак и резервен играч на Монтана си размениха остри реплики край тъчлинията, което доведе до изгонването и на двамата. Съдийската комисия оцени комуникацията между арбитрите като отлична.

В Стара Загора, Давид Валверде от Берое бе отстранен след втори жълт картон, получен за симулация срещу Славия. Експертите на комисията потвърдиха, че решението на главния съдия Георги Давидов е било напълно основателно.

Любопитен момент се разигра във Варна, където Черно море прие Арда. След умишлено връщане на топката към вратаря, който я улови с ръка, съдията Кристиян Колев, след консултация с асистента си, отсъди правилно непряк свободен удар за домакините.

В столицата, Локомотив София и Добруджа също не останаха без спорни моменти. Валду Те от гостите бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение, което първоначално бе подминато от асистент-съдията. ВАР обаче се намеси и реферът Радослав Гидженов коригира решението си, показвайки заслужения червен картон.

Най-обсъжданата ситуация безспорно бе от дербито между Лудогорец и Левски. След игра с ръка на Акрам Бурас на границата на наказателното поле, „орлите“ получиха право да изпълнят пряк свободен удар, от който реализираха победния гол. Съдийската комисия бе категорична – решението е напълно коректно. Емоциите не стихнаха и след попадението – Диниш Алмейда провокира агитката на „сините“, което доведе до удар без топка от страна на Хуан Переа. Последва червен картон за нападателя на Левски и жълт за Алмейда.

За повече детайли и визуален анализ, вижте пълното видеото:


  • 1 незнайко

    3 0 Отговор
    Лигавщините на футболистите няма с какво да се измерят !

    16:19 06.03.2026

  • 2 Ай сега

    2 0 Отговор
    А гола

    16:19 06.03.2026

  • 3 Глас

    4 1 Отговор
    Лецки пада и пак реве.

    16:20 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

