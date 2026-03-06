Новини
България »
София »
Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър

Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър

6 Март, 2026 16:17 711 33

  • хасан адемов-
  • великден-
  • пенсионери-
  • великденски добавки

Инструментите на социалната политика често се използват в предизборни кампании за контролиране на вота в зависимост от това към коя партия принадлежи местната власт

Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден. Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.

Министърът увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни, тъй като социалните плащания и индексацията на пенсиите са защитени от закона. Той допълни, че 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.

Социалният министър припомни, че за първи път ръководеното от него ведомство се ангажира с осигуряването на честни и прозрачни избори. Той увери, че няма да бъде допуснато социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на вота на 19 април.

„Министерството на труда и социалната политика и служебният кабинет ще вземат абсолютно всички мерки и толерантността ни към грозните прояви ще бъде нулева”, категоричен бе Адемов.

По думите му инструментите на социалната политика често се използват в предизборни кампании за контролиране на вота в зависимост от това към коя партия принадлежи местната власт.

„Не атакуваме нито местната власт, нито социалните работници. Атакуваме практиките, които наблюдавахме през последните години и заради които Конституционният съд отмени частично предходните избори. Няма да позволим с инструментите на социалната политика да се манипулира вотът на избирателите. Списъците за топъл обяд, личните асистенти и домашните помощници често минават през субективна преценка и затова ще следим системата изключително внимателно. Ще застанем зад всеки служител, който е подложен на натиск, но ще бъдем безкомпромисни, ако установим нарушения на базата на обективна информация”, завърши министърът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    7 2 Отговор
    Хасан Адам да не си преставяте, че има за нещо Великден?

    16:20 06.03.2026

  • 3 1488

    6 0 Отговор
    признал бил и всичко ще си каже

    16:22 06.03.2026

  • 4 внуче

    12 0 Отговор
    Пенсионерите да се молят ,да са живи и здрави , защото с 25 евро пак няма да заживеят като бели хора.

    16:25 06.03.2026

  • 5 ПЕНСИОНЕР!

    8 1 Отговор
    А стига бе…пак ще се размина с 50 лв!!!

    16:27 06.03.2026

  • 6 важно е да има надбавки

    13 0 Отговор
    за полицаите и държавните служители , те пенсионерите като преживяват не им трябва повече , нито ще ходят в Дубай нито имат любовници за издържане

    16:28 06.03.2026

  • 7 Великденските

    14 0 Отговор
    надбавки какъв проблем ще решат. Те са гавра със пенсионерите също като топлата супичка някъде си.

    Коментиран от #17

    16:28 06.03.2026

  • 8 Анонимен

    14 1 Отговор
    Но добавките за украинските бежанци, които вече четвърта година са на издръжка на държавата, са сигурни, нали!

    16:32 06.03.2026

  • 9 Делян Петров!

    10 2 Отговор
    Значи като ти вдигнат заплата или пенсията с 50 евро, се смята за голямо постижение, като с това се изчерпва работата на Министъра на социалната политика в България! СМЕШНИЦИ!!!

    16:32 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Деций

    6 1 Отговор
    Да,добавки ще има за най малките пенсии,или дават пари на хората с несъществен принос,с малко трудов стаж и т н.

    16:35 06.03.2026

  • 12 Ппдб

    10 1 Отговор
    Важно е да има за зеленски

    16:36 06.03.2026

  • 13 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Като гледам снагата на социалният министър се сещам за поговорката
    "Ситият на гладния не вярва"

    16:37 06.03.2026

  • 14 бай бадем

    6 0 Отговор
    Великденските добавки все още
    са в чекмеджетата и май там ще си останат

    пенционери избиратели на тикви и шопари
    да пият по студена вода
    поне е здравословно за великден

    16:38 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Дай пари на пенсионерите бе,Асане.За някои от тях това може да бъде последни Великден,който ще посрещнат без агнешко на трапезата да нагостят внуците си.

    16:39 06.03.2026

  • 17 Деций

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Великденските":

    А чашата "топло" мляко помниш ли го,на онази "социална" министърка от редиците на БСП със спа хотели в Стара Загора.Кражбата за която я оправдаха е 49/50 милиона . Емилия Масларова.Измет!

    16:39 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Йес

    5 0 Отговор
    Ще им дадем по 20-30 евракис,ама друг път...

    16:42 06.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Софийски селянин,Пенсионер

    3 2 Отговор
    Аз пък не искам такова подаяние,какво и колко ми трябва на мен на тези години.
    По важното е здраве колкото даде Господ и да съм на крака,останалото е една заблуда и суета.

    16:52 06.03.2026

  • 31 Лост

    3 0 Отговор
    Марийо пак си извадила баданарката.Да беше станала бояджия.

    16:53 06.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове