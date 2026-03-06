Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден. Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.
Министърът увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни, тъй като социалните плащания и индексацията на пенсиите са защитени от закона. Той допълни, че 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.
Социалният министър припомни, че за първи път ръководеното от него ведомство се ангажира с осигуряването на честни и прозрачни избори. Той увери, че няма да бъде допуснато социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на вота на 19 април.
„Министерството на труда и социалната политика и служебният кабинет ще вземат абсолютно всички мерки и толерантността ни към грозните прояви ще бъде нулева”, категоричен бе Адемов.
По думите му инструментите на социалната политика често се използват в предизборни кампании за контролиране на вота в зависимост от това към коя партия принадлежи местната власт.
„Не атакуваме нито местната власт, нито социалните работници. Атакуваме практиките, които наблюдавахме през последните години и заради които Конституционният съд отмени частично предходните избори. Няма да позволим с инструментите на социалната политика да се манипулира вотът на избирателите. Списъците за топъл обяд, личните асистенти и домашните помощници често минават през субективна преценка и затова ще следим системата изключително внимателно. Ще застанем зад всеки служител, който е подложен на натиск, но ще бъдем безкомпромисни, ако установим нарушения на базата на обективна информация”, завърши министърът.
"Ситият на гладния не вярва"
са в чекмеджетата и май там ще си останат
пенционери избиратели на тикви и шопари
да пият по студена вода
поне е здравословно за великден
До коментар #7 от "Великденските":А чашата "топло" мляко помниш ли го,на онази "социална" министърка от редиците на БСП със спа хотели в Стара Загора.Кражбата за която я оправдаха е 49/50 милиона . Емилия Масларова.Измет!
По важното е здраве колкото даде Господ и да съм на крака,останалото е една заблуда и суета.
