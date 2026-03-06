Студен душ за пенсионерите: Великденските добавки все още не са сигурни, призна социалният министър

Все още няма решение на служебния кабинет за това дали пенсионерите и социално уязвимите групи ще бъдат подпомогнати финансово преди Великден. Това заяви в Бургас министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той обаче потвърди планираното увеличение на пенсиите от 1 юли тази година със 7,8%.

Министърът увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни, тъй като социалните плащания и индексацията на пенсиите са защитени от закона. Той допълни, че 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.

Социалният министър припомни, че за първи път ръководеното от него ведомство се ангажира с осигуряването на честни и прозрачни избори. Той увери, че няма да бъде допуснато социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на вота на 19 април.

„Министерството на труда и социалната политика и служебният кабинет ще вземат абсолютно всички мерки и толерантността ни към грозните прояви ще бъде нулева”, категоричен бе Адемов.

По думите му инструментите на социалната политика често се използват в предизборни кампании за контролиране на вота в зависимост от това към коя партия принадлежи местната власт.

„Не атакуваме нито местната власт, нито социалните работници. Атакуваме практиките, които наблюдавахме през последните години и заради които Конституционният съд отмени частично предходните избори. Няма да позволим с инструментите на социалната политика да се манипулира вотът на избирателите. Списъците за топъл обяд, личните асистенти и домашните помощници често минават през субективна преценка и затова ще следим системата изключително внимателно. Ще застанем зад всеки служител, който е подложен на натиск, но ще бъдем безкомпромисни, ако установим нарушения на базата на обективна информация”, завърши министърът.