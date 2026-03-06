Тежък удар за българската лека атлетика: Пламена Миткова с тежка травма, пропуска Световното първенство

Българската спортна общественост е разтърсена от нова неприятна новина – най-добрата ни лекоатлетка за 2025 година, Пламена Миткова, се сблъска с тежка контузия, която ще я извади от състезателната писта за дълъг период. Младата звезда на скока на дължина получи сериозно увреждане на глезена по време на Националния шампионат по лека атлетика в зала, провел се в София.

Треньорът на Миткова, Ивайло Русенов, разкри подробности за неприятния инцидент чрез публикация в социалните мрежи. По думите му, Пламена е претърпяла фрактура, скъсване на предна връзка и разкъсване на задна връзка на отскачащия крак

Ето какво сподели Русенов:

"Пламена получи тежка контузия в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат - фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна. Три седмици ще бъде обездвижена с ботуш и после поне още три седмици ще има раздвижване. Възстановяването ще е продължително. Ще се завърне, когато глезена ѝ е напълно здрав".

Българката ще пропусне Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), което започва на 20 март.