Футболната седмица продължава: Започва нов кръг в Първа лига

6 Март, 2026 15:17 359 0

  • първа лига-
  • бг футбол-
  • програма-
  • славия-
  • цска-
  • левски-
  • лудогорец-
  • ботев

Днес ще се изиграе една среща

Футболната седмица продължава: Започва нов кръг в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 25 кръг:

6 март, петък, 18:00
Славия - Спартак Варна

7 март, събота, 15:00
Септември София - Черно море

7 март, събота, 17:30
Ботев Враца - Арда Кърджали

8 март, неделя, 12:45
Добруджа Добрич - Берое Стара Загора

8 март, неделя, 15:15
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив

8 март, неделя, 17:45
ЦСКА - Локомотив София

9 март, понеделник, 15:30
Монтана - Лудогорец Разград

9 март, понеделник, 18:00
Левски - Локомотив Пловдив


