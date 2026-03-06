Футболната седмица продължава: Започва нов кръг в Първа лига

Първа лига - 25 кръг:
6 март, петък, 18:00
Славия - Спартак Варна
7 март, събота, 15:00
Септември София - Черно море
7 март, събота, 17:30
Ботев Враца - Арда Кърджали
8 март, неделя, 12:45
Добруджа Добрич - Берое Стара Загора
8 март, неделя, 15:15
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
8 март, неделя, 17:45
ЦСКА - Локомотив София
9 март, понеделник, 15:30
Монтана - Лудогорец Разград
9 март, понеделник, 18:00
Левски - Локомотив Пловдив
