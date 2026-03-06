Разкриха какви са тежките травми на Малена Замфирова след инцидента в Чехия

Българската надежда в сноуборда Малена Замфирова преживя истински кошмар на пистите в чешкия курорт Шпиндлеров Млин. Само на 16 години, талантливата спортистка се оказа с множество сериозни наранявания, след като бе блъсната от турист под въздействие на алкохол навръх националния празник – 3 март.

След злощастния инцидент, Замфирова е диагностицирана със счупвания на бедрената кост на две места, както и с фрактури на таза и лопатката. Първоначално тя е транспортирана по спешност с хеликоптер до болницата в Храдец Кралове, където лекарите незабавно предприемат животоспасяващи операции.

За съжаление, травмите се оказват толкова тежки, че днес младата сноубордистка предстои да премине през още една сложна хирургическа интервенция в световноизвестната клиника в Грац, Австрия – лечебно заведение, което се слави с успехите си при подобни тежки случаи.

Говорителката на болницата в Храдец Кралове, Луси Хануошова, разкри, че Малена е била в безсъзнание след сблъсъка, а състоянието ѝ е наложило незабавна намеса на специалисти по травматология.

„Тя постъпи при нас с тежки увреждания на гърба и долните крайници“, сподели Хануошова пред чешките медии.

Междувременно, бащата на Малена Замфирова вече е дал показания пред местните власти, които са стартирали разследване по случая. Пияният турист, причинил инцидента, е изправен пред сериозни обвинения и може да получи до две години затвор за причиняване на тежка телесна повреда.

Чешката спасителна служба публикува кадри от трагичния момент, а разследването разкрива, че черната писта в Храдец Кралове е известна с високата си степен на опасност. Само преди броени дни, на 20 февруари, възрастна жена загина на същото място след сблъсък със скиорка – още един трагичен инцидент, който подчертава необходимостта от по-строг контрол и мерки за безопасност по пистите.