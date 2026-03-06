Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Разкриха какви са тежките травми на Малена Замфирова след инцидента в Чехия

Разкриха какви са тежките травми на Малена Замфирова след инцидента в Чехия

6 Март, 2026 15:39 1 986 16

  • малена замфирова-
  • сноуборд-
  • инцидент в чехия-
  • счупвания-
  • травми-
  • пиян турист-
  • шпиндлеров млин-
  • черна писта-
  • операция-
  • болница храдец кралове-
  • клиника грац-
  • разследване-
  • безопасност по пистите-
  • спортни новини българия

Днес младата сноубордистка ще премине през още една сложна хирургическа интервенция

Разкриха какви са тежките травми на Малена Замфирова след инцидента в Чехия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в сноуборда Малена Замфирова преживя истински кошмар на пистите в чешкия курорт Шпиндлеров Млин. Само на 16 години, талантливата спортистка се оказа с множество сериозни наранявания, след като бе блъсната от турист под въздействие на алкохол навръх националния празник – 3 март.

След злощастния инцидент, Замфирова е диагностицирана със счупвания на бедрената кост на две места, както и с фрактури на таза и лопатката. Първоначално тя е транспортирана по спешност с хеликоптер до болницата в Храдец Кралове, където лекарите незабавно предприемат животоспасяващи операции.

За съжаление, травмите се оказват толкова тежки, че днес младата сноубордистка предстои да премине през още една сложна хирургическа интервенция в световноизвестната клиника в Грац, Австрия – лечебно заведение, което се слави с успехите си при подобни тежки случаи.

Говорителката на болницата в Храдец Кралове, Луси Хануошова, разкри, че Малена е била в безсъзнание след сблъсъка, а състоянието ѝ е наложило незабавна намеса на специалисти по травматология.

„Тя постъпи при нас с тежки увреждания на гърба и долните крайници“, сподели Хануошова пред чешките медии.

Междувременно, бащата на Малена Замфирова вече е дал показания пред местните власти, които са стартирали разследване по случая. Пияният турист, причинил инцидента, е изправен пред сериозни обвинения и може да получи до две години затвор за причиняване на тежка телесна повреда.

Чешката спасителна служба публикува кадри от трагичния момент, а разследването разкрива, че черната писта в Храдец Кралове е известна с високата си степен на опасност. Само преди броени дни, на 20 февруари, възрастна жена загина на същото място след сблъсък със скиорка – още един трагичен инцидент, който подчертава необходимостта от по-строг контрол и мерки за безопасност по пистите.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    7 6 Отговор
    спортната мафия по същия начин счупи бедрото на Ивет Лалова, а сега и на Малена.. атентаторът вече е милионер

    Коментиран от #4, #7

    15:41 06.03.2026

  • 2 пожелание

    12 2 Отговор
    Бързо възтановяване на талантливото и красивото ни момиче , и догодина да ни радва със златни медали само !!

    15:42 06.03.2026

  • 3 юрист

    7 3 Отговор
    до две години затвор за причиняване на тежка телесна повреда. тия чехи са по зле и от нас.. тука за тежка е 3 до 10..

    15:42 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зеления

    11 0 Отговор
    1.МС на момента да вземе решение всички заплати на неадекватния Запрянов да бъдат пренасочени за лечението на Малена
    2.МС на момента да пренасочи всички заплати на неадекватната Нейнски, която не е наясно какви списъци се правят за извозване на хората и кои богати бизнесмени изместват обикновените люде, за покупка на качествена храна на кучето Крум, открило наркотици на Капитан Андреево

    15:51 06.03.2026

  • 6 1234

    6 1 Отговор
    Счупване на бедре кост. Изключително опасно за мастна емболия Вярвам, че взели мерки. Счупване на таза, кръвозагуба.
    Дано се оправи детето...

    16:04 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Явно преувеличават

    1 5 Отговор
    На генерала от Русе с изтръгнати в бъбрек, беше тежка после стана средна повреда. След седмица в болницата се прибра и се излекува . Прокурора дето му чукали на главата с чукче беше тежка. Ни вест от него. Сама е направила това. Отишла на свръх опасна писта без да се огледа. Претрепали я. Господ я пази. Ще живее. У нас не мога да кажа къде има опасно място. Скиори остават по дървета и на скали в Банско. По 2-3 на година си отиват. Не съм чул някой да стърчи . На под пистата по средата. Нямало е .

    16:18 06.03.2026

  • 12 Какви конспирации

    4 1 Отговор
    Станал е много неприятен инцидент с това дете,
    но да правите някакви конспирации е несериозно.
    Зимните спортове са много опасни защото много лесно се придобива голяма скорост, но спирането е много трудно.
    Вижте какво стана с най-голямата скиорка в историята Линзи Вон на олимпиадата,
    какво стана с Михаел Шумахер, най-добрият автомобилен пилот в историята.

    Дано да се оправи по-скоро детето!

    16:21 06.03.2026

  • 13 Въпрос

    6 2 Отговор
    А защо така упорито криете самоличността и националността на"пияния турист"?!? Дали не е украинец???

    Коментиран от #14, #16

    16:27 06.03.2026

  • 14 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    Ако наистина е украинец, от района на град Умель има много по-голяма вероятност да е по-близкородственик до Малена, колкото ти например.

    16:30 06.03.2026

  • 15 Спрете се най-после с тия конспирации

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Пишеш за Евгения Раданова. Раданова сама падна.
    След инцидента, Раданова взе два медала от олимпиадата през 2002г.
    В момента Раданова наближава 50 годишна възраст.
    Няма световна конспирация срещу българите, ние сме най-големите си душмани.

    16:43 06.03.2026

  • 16 Навсякъде тролове

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    Може да е и руснак, теб какво те топли това? Или, дай да венцехвали затрилия милиони, а да плюем жертвата! Сигурно си гласувал, я за чалгари, или възизрожденците!

    16:46 06.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове