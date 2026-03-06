Разкриха какви са тежките травми на Малена Замфирова след инцидента в Чехия

Българската надежда в сноуборда Малена Замфирова преживя истински кошмар на пистите в чешкия курорт Шпиндлеров Млин. Само на 16 години, талантливата спортистка се оказа с множество сериозни наранявания, след като бе блъсната от турист под въздействие на алкохол навръх националния празник – 3 март.
След злощастния инцидент, Замфирова е диагностицирана със счупвания на бедрената кост на две места, както и с фрактури на таза и лопатката. Първоначално тя е транспортирана по спешност с хеликоптер до болницата в Храдец Кралове, където лекарите незабавно предприемат животоспасяващи операции.
За съжаление, травмите се оказват толкова тежки, че днес младата сноубордистка предстои да премине през още една сложна хирургическа интервенция в световноизвестната клиника в Грац, Австрия – лечебно заведение, което се слави с успехите си при подобни тежки случаи.
Говорителката на болницата в Храдец Кралове, Луси Хануошова, разкри, че Малена е била в безсъзнание след сблъсъка, а състоянието ѝ е наложило незабавна намеса на специалисти по травматология.
„Тя постъпи при нас с тежки увреждания на гърба и долните крайници“, сподели Хануошова пред чешките медии.
Междувременно, бащата на Малена Замфирова вече е дал показания пред местните власти, които са стартирали разследване по случая. Пияният турист, причинил инцидента, е изправен пред сериозни обвинения и може да получи до две години затвор за причиняване на тежка телесна повреда.
Чешката спасителна служба публикува кадри от трагичния момент, а разследването разкрива, че черната писта в Храдец Кралове е известна с високата си степен на опасност. Само преди броени дни, на 20 февруари, възрастна жена загина на същото място след сблъсък със скиорка – още един трагичен инцидент, който подчертава необходимостта от по-строг контрол и мерки за безопасност по пистите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #4, #7
15:41 06.03.2026
2 пожелание
15:42 06.03.2026
3 юрист
15:42 06.03.2026
5 Зеления
2.МС на момента да пренасочи всички заплати на неадекватната Нейнски, която не е наясно какви списъци се правят за извозване на хората и кои богати бизнесмени изместват обикновените люде, за покупка на качествена храна на кучето Крум, открило наркотици на Капитан Андреево
15:51 06.03.2026
6 1234
Дано се оправи детето...
16:04 06.03.2026
11 Явно преувеличават
16:18 06.03.2026
12 Какви конспирации
но да правите някакви конспирации е несериозно.
Зимните спортове са много опасни защото много лесно се придобива голяма скорост, но спирането е много трудно.
Вижте какво стана с най-голямата скиорка в историята Линзи Вон на олимпиадата,
какво стана с Михаел Шумахер, най-добрият автомобилен пилот в историята.
Дано да се оправи по-скоро детето!
16:21 06.03.2026
13 Въпрос
Коментиран от #14, #16
16:27 06.03.2026
14 честен ционист
До коментар #13 от "Въпрос":Ако наистина е украинец, от района на град Умель има много по-голяма вероятност да е по-близкородственик до Малена, колкото ти например.
16:30 06.03.2026
15 Спрете се най-после с тия конспирации
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Пишеш за Евгения Раданова. Раданова сама падна.
След инцидента, Раданова взе два медала от олимпиадата през 2002г.
В момента Раданова наближава 50 годишна възраст.
Няма световна конспирация срещу българите, ние сме най-големите си душмани.
16:43 06.03.2026
16 Навсякъде тролове
До коментар #13 от "Въпрос":Може да е и руснак, теб какво те топли това? Или, дай да венцехвали затрилия милиони, а да плюем жертвата! Сигурно си гласувал, я за чалгари, или възизрожденците!
16:46 06.03.2026