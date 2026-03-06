Русия разширява военните си части на границата с НАТО! Москва ще е готова за война на запад след шест години

Русия разширява военните си части на границата с НАТО, давайки им боен опит в Украйна, и би могла да ги използва като центрове в евентуален конфликт с НАТО след войната. Това посочва литовското разузнаване в годишната си оценка на заплахите за сигурността, съобщава "Ройтерс".
Ако санкциите бъдат премахнати, Русия ще бъде готова за "широкомащабен военен конфликт" с НАТО след шест години, отбелязва разузнаването.
"Русия вероятно ще създаде не само с 30-50% по-голяма армия, отколкото е имала преди войната, но и сравнително модерна. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде готова за конвенционален военен конфликт с НАТО", предупреждава литовското разузнаване.
Накланянето на баланса на силите в Европа в нейна полза, както и пълното подчинение на Украйна, остават основни руски цели, се допълва в доклада.
Руската военна индустрия е ускорена с помощта на Китай, което позволява на Москва да намали зависимостта си от западни технологии. След войната излишното ѝ оръжие би довело до "последствия за глобалната сигурност", подчертава разузнаването.
Граничеща както с Русия, така и с близкия ѝ съюзник Беларус, Литва - член на НАТО и ЕС, е един от водещите поддръжници на Украйна и критици на Русия.
В доклада се споменава за експлозии на пакети през 2024 г., за които литовски служители обвиняват руското военно разузнаване и твърдят, че може да са били мащабирани, за да убиват хора.
Отбелязва се обаче, че поредицата от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникации в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. Не се уточнява как е стигнало до това заключение.
Държавите от Балтийско море са в повишена готовност след подводните прекъсвания, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона.
През 2023 г. Финландия откри котва, за която твърди, че принадлежи на китайски контейнеровоз, заподозрян в повреда на газопровода между Естония и Финландия, както и няколко оптични връзки. Случаят все още се разследва и финландските власти не са заявили дали смятат, че инцидентът е бил умишлен, или е бил инцидент.
На въпрос за щетите по тръбопровода и кабелите Миндаугас Мазонас - началник на военното разузнаване на Литва, заяви: "Разследването не е проведено от нашето разузнаване, но имаме отговор, че това е бил неумишлен инцидент".
1 Роден в НРБ
16:25 06.03.2026
2 Дегестан
16:26 06.03.2026
4 Сила
Коментиран от #15
16:27 06.03.2026
5 Нещо се обърках
Коментиран от #22
16:27 06.03.2026
6 Пич
16:28 06.03.2026
7 Сатана Z
16:28 06.03.2026
8 НРБългария
Коментиран от #13
16:30 06.03.2026
10 хаха
ХАХАХА!
Коментиран от #43
16:32 06.03.2026
11 Къде трябваше да са границите на Нато?
16:32 06.03.2026
13 Сила
До коментар #8 от "НРБългария":"София за три дни " или за 45 години ....??!
Коментиран от #17
16:34 06.03.2026
15 някой си
До коментар #4 от "Сила":няма по просто леке от продажен цент
16:37 06.03.2026
16 Бум
Още от първите редове Ал Хабтур пита Тръмп: кой му е дал правото да въвлича региона във война с Иран.
„На какво основание взехте това опасно решение? Обмислихте ли страничните щети, преди да натиснете „Старт“? Мислехте ли, че страните в региона ще бъдат първите, които ще пострадат от тази ескалация?“, се казва в писмото.
Коментиран от #33
16:38 06.03.2026
17 някой си
До коментар #13 от "Сила":чи се пени мишока,марш в мазето на вода и хляб
16:39 06.03.2026
18 ДрайвингПлежър
Коментиран от #26, #29, #41, #66
16:41 06.03.2026
19 Отново точно попадение
16:41 06.03.2026
20 Нямат край
16:42 06.03.2026
22 Най - добре
До коментар #5 от "Нещо се обърках":изобщо забрави за руския. В близките 50-60 години няма да ти трябва :)))
16:44 06.03.2026
23 Ха,хаха
16:44 06.03.2026
27 Многоходовото
16:47 06.03.2026
31 Русия ще помага на Иран с Декларация :)
16:50 06.03.2026
33 Мнение
До коментар #16 от "Бум":Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние и я удари с жестоки санкции, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
😉😂
16:51 06.03.2026
35 някой си
До коментар #24 от "Дон Корлеоне":твоя живот е по евтин и от цент
16:52 06.03.2026
36 Един
16:52 06.03.2026
37 някой си
16:53 06.03.2026
39 НЕ след шест години !
Коментиран от #46, #47
16:54 06.03.2026
41 Те са дежурните Освободители
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Грузия, сега Украйна, ...
Ама ние сме в НАТО.
Ще им се опъне освобождението, както и СВО-то.
16:54 06.03.2026
42 Мишел
Коментиран от #52
16:54 06.03.2026
44 някой си
До коментар #40 от "Българин":къв българин си ти ве продажен паразит
16:55 06.03.2026
46 Чекай, чекай
До коментар #39 от "НЕ след шест години !":първо Тръмпо да ги извади от украинскета ситуация.
Ако не му писне да се занимава с тях.
16:55 06.03.2026
48 Значи че след 6 години
Коментиран от #50
16:56 06.03.2026
49 Деций
Коментиран от #57, #72
16:57 06.03.2026
50 Пак ли сте
До коментар #48 от "Значи че след 6 години":под робство?
Обичате го това робство. Все поробени се чувствате.
16:57 06.03.2026
52 Путин каза нещо много по-важно
До коментар #42 от "Мишел":Путин каза, че САЩ и НАТО могат да унищожат РУСИЯ за 4 МИНУТИ !!!
Путин:
"Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."
16:57 06.03.2026
53 Миризлив руски палячо -крепостен
16:58 06.03.2026
57 Обичайните заподозрени
До коментар #49 от "Деций":са евреите. За неможенето на Русия и другаде по света, те са виновни. Вече е досадно.
17:00 06.03.2026
60 След 6 години
Коментиран от #68
17:01 06.03.2026
62 Лешоятче
17:02 06.03.2026
63 Бай Ганьо
17:03 06.03.2026
65 Значи че до 6 години
17:04 06.03.2026
66 Сила
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Аз лично тебе ще те посрещна на улица Здраве 2 ....със скалпел и трион !!!Welcome to София ...
17:04 06.03.2026
67 хаха
Сега и да я давате никой няма да я иска (даже Мадяр0/иранските пислямистчета)...
Пак ли се минахте бе тикви??? Сега гърците да ви били пазели охвърляните дирници а?
Коментиран от #69
17:05 06.03.2026
68 Преди четири години
До коментар #60 от "След 6 години":руснаците казваха, че европейците стоят на тъмно и студено, щото им спрели въглеводородите.
Което беше пропаганда за руснаците, дето са виждали Европа само на ученически глобус.
Сега пак го ударихте на мечтания. Ама няма, нямаааа....
17:05 06.03.2026
69 Нали и ти си българин
До коментар #67 от "хаха":И теб пазят гърците.
Освен ако си зло.бен рушняк.
17:06 06.03.2026
70 Тея 6 години
17:07 06.03.2026
71 Пасивен Кремълски педофил с токчета
17:07 06.03.2026
72 Как прецени че ще е конвенционална?
До коментар #49 от "Деций":Към запада нямат задръжки като към украинския народ. Еле пък към немците.Направо ще е анална !
17:07 06.03.2026
73 Много ясно че
17:09 06.03.2026