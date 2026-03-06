Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия разширява военните си части на границата с НАТО! Москва ще е готова за война на запад след шест години

6 Март, 2026 16:23

Държавите от Балтийско море са в повишена готовност след подводните прекъсвания, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона

Русия разширява военните си части на границата с НАТО! Москва ще е готова за война на запад след шест години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия разширява военните си части на границата с НАТО, давайки им боен опит в Украйна, и би могла да ги използва като центрове в евентуален конфликт с НАТО след войната. Това посочва литовското разузнаване в годишната си оценка на заплахите за сигурността, съобщава "Ройтерс".

Ако санкциите бъдат премахнати, Русия ще бъде готова за "широкомащабен военен конфликт" с НАТО след шест години, отбелязва разузнаването.

"Русия вероятно ще създаде не само с 30-50% по-голяма армия, отколкото е имала преди войната, но и сравнително модерна. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде готова за конвенционален военен конфликт с НАТО", предупреждава литовското разузнаване.

Накланянето на баланса на силите в Европа в нейна полза, както и пълното подчинение на Украйна, остават основни руски цели, се допълва в доклада.

Руската военна индустрия е ускорена с помощта на Китай, което позволява на Москва да намали зависимостта си от западни технологии. След войната излишното ѝ оръжие би довело до "последствия за глобалната сигурност", подчертава разузнаването.

Граничеща както с Русия, така и с близкия ѝ съюзник Беларус, Литва - член на НАТО и ЕС, е един от водещите поддръжници на Украйна и критици на Русия.

В доклада се споменава за експлозии на пакети през 2024 г., за които литовски служители обвиняват руското военно разузнаване и твърдят, че може да са били мащабирани, за да убиват хора.

Отбелязва се обаче, че поредицата от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникации в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. Не се уточнява как е стигнало до това заключение.

Държавите от Балтийско море са в повишена готовност след подводните прекъсвания, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона.

През 2023 г. Финландия откри котва, за която твърди, че принадлежи на китайски контейнеровоз, заподозрян в повреда на газопровода между Естония и Финландия, както и няколко оптични връзки. Случаят все още се разследва и финландските власти не са заявили дали смятат, че инцидентът е бил умишлен, или е бил инцидент.

На въпрос за щетите по тръбопровода и кабелите Миндаугас Мазонас - началник на военното разузнаване на Литва, заяви: "Разследването не е проведено от нашето разузнаване, но имаме отговор, че това е бил неумишлен инцидент".


Литва
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    10 7 Отговор
    Ееееее що толкова много бе? Ще ми изядат гъгрите брашното дето съм го взел да меся пити за освободителите ни от еврейско иго

    16:25 06.03.2026

  • 2 Дегестан

    15 17 Отговор
    След 6 години от Русия ще са останали само Москва и Санкт Петербург.

    16:26 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    14 14 Отговор
    Това е Северен Китай , няма вече Русия ...и няма да воюват , а ще търгуват !!! Китайците не са глупави като почти изчезналите вече крепостни орки ...

    Коментиран от #15

    16:27 06.03.2026

  • 5 Нещо се обърках

    14 5 Отговор
    Да почваме ли да учим руски или да изчакаме?

    Коментиран от #22

    16:27 06.03.2026

  • 6 Пич

    6 11 Отговор
    Ами тогава ще препоръчам на Урсулианците да нападнат Русия незабавно ! Всеки от вас знае, че колкото по бързо вникнете специализирана фирма да ви изтрепе хлебарките, толкова по добре!!!

    16:28 06.03.2026

  • 7 Сатана Z

    11 13 Отговор
    Тия па,след 6 години Путин ще се оттегли от Кремъл и на негово място ще дойде някой с големи топки и от т.нар.Заоад ще останат само артефакти.

    16:28 06.03.2026

  • 8 НРБългария

    16 9 Отговор
    Добре ,че знам руски от едно време ! Никакви 6 години не и трябват на Русия , ако стане напечено са готови на секундата .Не се подвеждайте по Украйна , там се борави само със старите оръжия и се пази мирното население

    Коментиран от #13

    16:30 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха

    9 7 Отговор
    Тоест ватнишките пислямисти щели да имат МАГАРЕТА, КОНЕ и колички за ГОЛФ от Китай след 6 години???

    ХАХАХА!

    Коментиран от #43

    16:32 06.03.2026

  • 11 Къде трябваше да са границите на Нато?

    11 4 Отговор
    И защо не са там !

    16:32 06.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "НРБългария":

    "София за три дни " или за 45 години ....??!

    Коментиран от #17

    16:34 06.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 някой си

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    няма по просто леке от продажен цент

    16:37 06.03.2026

  • 16 Бум

    10 3 Отговор
    В отворено писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи, бизнесменът и милиардер от ОАЕ Ал Хабтур му зададе няколко въпроса за основата, на която САЩ са започнали войната, дали всички ходове, опции и последствия са били премерени и дали това наистина е мирът, който лидерът на Белия дом обеща на американците.
    Още от първите редове Ал Хабтур пита Тръмп: кой му е дал правото да въвлича региона във война с Иран.

    „На какво основание взехте това опасно решение? Обмислихте ли страничните щети, преди да натиснете „Старт“? Мислехте ли, че страните в региона ще бъдат първите, които ще пострадат от тази ескалация?“, се казва в писмото.

    Коментиран от #33

    16:38 06.03.2026

  • 17 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    чи се пени мишока,марш в мазето на вода и хляб

    16:39 06.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    4 6 Отговор
    Добре са дошли! Пак ще ни освобождават и пак ще ги посрещаме с пита и песни!

    Коментиран от #26, #29, #41, #66

    16:41 06.03.2026

  • 19 Отново точно попадение

    7 6 Отговор
    Днес Украйна удари руска сондажна платформа и взриви руски хеликоптер.

    16:41 06.03.2026

  • 20 Нямат край

    10 3 Отговор
    руският СТРАХ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    16:42 06.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Най - добре

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нещо се обърках":

    изобщо забрави за руския. В близките 50-60 години няма да ти трябва :)))

    16:44 06.03.2026

  • 23 Ха,хаха

    0 0 Отговор
    И Япония и тя така.

    16:44 06.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Многоходовото

    8 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:47 06.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русия ще помага на Иран с Декларация :)

    2 2 Отговор
    "Русия ще направи всичко възможно, за да създаде атмосфера, която ще направи военните действия на САЩ и Израел срещу Иран невъзможни, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Всички наши приятели пострадаха от САЩ, ние поддържаме контакт с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност."

    16:50 06.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бум":

    Русофилите искахте Тръмп да е президент, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Излиза, че русофилите са виновни за това, което става сега. Харис нямаше да фалира и да унижи Русия, като й отнеме и цялото влияние и я удари с жестоки санкции, а Тръмп го направи безкомпромисно, дори брутално. Също и за операцията в Иран.
    😉😂

    16:51 06.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Корлеоне":

    твоя живот е по евтин и от цент

    16:52 06.03.2026

  • 36 Един

    0 2 Отговор
    След 3 дня ще са готови. ;)

    16:52 06.03.2026

  • 37 някой си

    1 0 Отговор
    мякат тролчетата в един глас,как да не ги затриеш

    16:53 06.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НЕ след шест години !

    3 3 Отговор
    Москва е готова за война още утре ако дивият варварски Запад я предизвика

    Коментиран от #46, #47

    16:54 06.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Те са дежурните Освободители

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Грузия, сега Украйна, ...
    Ама ние сме в НАТО.
    Ще им се опъне освобождението, както и СВО-то.

    16:54 06.03.2026

  • 42 Мишел

    2 2 Отговор
    Путин: " Русия няма да напада НатО, но ако НатО тръгне да воюва с Русия, ние сме подготвени да го посрещнем като трябва."

    Коментиран от #52

    16:54 06.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    къв българин си ти ве продажен паразит

    16:55 06.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чекай, чекай

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "НЕ след шест години !":

    първо Тръмпо да ги извади от украинскета ситуация.
    Ако не му писне да се занимава с тях.

    16:55 06.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Значи че след 6 години

    2 1 Отговор
    Ще сме свободи ей българи... Има надежда значи да го доживеем

    Коментиран от #50

    16:56 06.03.2026

  • 49 Деций

    2 3 Отговор
    Само глупости се пишат.Русия няма капацитет да води и да спечели конвенционална война със запада.На нея не и трябва това,тя скоро ще започне да губи собствени територии.Да тя може да избие целия свят ако реши,но война от типа на Украйна няма никакъв шанс да спечели ,и те го знаят много добре това.На тях им трябва мир,в които олигархията да залъгва обикновеният Руснак (Иванушка глупака) и да продават суровините и да трупат пари и активи,които някой ден по големите евреи ще им вземат.В Русия има над 160000 евреи,и никой не е стругар или шофьор.Руската олигархия се главно евреи,и борбата между САЩ и Русия е борба между две еврейски крила ,нищо повече.Обикноеният Руснак,както и обикновения турчин,са на лопатата,и така е в повечето държави!И това е от стотици години така.

    Коментиран от #57, #72

    16:57 06.03.2026

  • 50 Пак ли сте

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Значи че след 6 години":

    под робство?
    Обичате го това робство. Все поробени се чувствате.

    16:57 06.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Путин каза нещо много по-важно

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Путин каза, че САЩ и НАТО могат да унищожат РУСИЯ за 4 МИНУТИ !!!

    Путин:
    "Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    16:57 06.03.2026

  • 53 Миризлив руски палячо -крепостен

    3 0 Отговор
    Ами на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати,каза до 2-3 дни.

    16:58 06.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Обичайните заподозрени

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Деций":

    са евреите. За неможенето на Русия и другаде по света, те са виновни. Вече е досадно.

    17:00 06.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 След 6 години

    1 1 Отговор
    Няма да има Русия с кой да воюва. ЕС ще е зона на икономически и социален погром, глад и бедност която ще трябва някой да спасява. След 6 години най вероятно в базата Рамщайн американци и руснаци заедно ще запиват и ще броят бюлетини от избори в разните му там държавици

    Коментиран от #68

    17:01 06.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Лешоятче

    0 0 Отговор
    И ще има мноооооого умрели

    17:02 06.03.2026

  • 63 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    17:03 06.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Значи че до 6 години

    1 0 Отговор
    ДУНАВ МОСТ трябва да е ремонтиран

    17:04 06.03.2026

  • 66 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Аз лично тебе ще те посрещна на улица Здраве 2 ....със скалпел и трион !!!Welcome to София ...

    17:04 06.03.2026

  • 67 хаха

    0 0 Отговор
    Кухоглавите байганьовци ако си бяха шитнали нефелната С-300 на украинците, сега щяха да имат я някой Пейтриът, я IRIS, я от френско-италианската разработка.
    Сега и да я давате никой няма да я иска (даже Мадяр0/иранските пислямистчета)...

    Пак ли се минахте бе тикви??? Сега гърците да ви били пазели охвърляните дирници а?

    Коментиран от #69

    17:05 06.03.2026

  • 68 Преди четири години

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "След 6 години":

    руснаците казваха, че европейците стоят на тъмно и студено, щото им спрели въглеводородите.
    Което беше пропаганда за руснаците, дето са виждали Европа само на ученически глобус.
    Сега пак го ударихте на мечтания. Ама няма, нямаааа....

    17:05 06.03.2026

  • 69 Нали и ти си българин

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "хаха":

    И теб пазят гърците.
    Освен ако си зло.бен рушняк.

    17:06 06.03.2026

  • 70 Тея 6 години

    1 0 Отговор
    Странно как съвпадат със финала на изграждането на руските комплекси в Бургас, Крайморие, Сарафово и в Черноморец .... Има логика !

    17:07 06.03.2026

  • 71 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    След шест години я камилата я камилара, важното е, че аз останах в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.

    17:07 06.03.2026

  • 72 Как прецени че ще е конвенционална?

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Деций":

    Към запада нямат задръжки като към украинския народ. Еле пък към немците.Направо ще е анална !

    17:07 06.03.2026

  • 73 Много ясно че

    0 0 Отговор
    Русия ще разширява...

    17:09 06.03.2026

