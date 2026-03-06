Русия разширява военните си части на границата с НАТО! Москва ще е готова за война на запад след шест години

Русия разширява военните си части на границата с НАТО, давайки им боен опит в Украйна, и би могла да ги използва като центрове в евентуален конфликт с НАТО след войната. Това посочва литовското разузнаване в годишната си оценка на заплахите за сигурността, съобщава "Ройтерс".

Ако санкциите бъдат премахнати, Русия ще бъде готова за "широкомащабен военен конфликт" с НАТО след шест години, отбелязва разузнаването.

"Русия вероятно ще създаде не само с 30-50% по-голяма армия, отколкото е имала преди войната, но и сравнително модерна. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде готова за конвенционален военен конфликт с НАТО", предупреждава литовското разузнаване.

Накланянето на баланса на силите в Европа в нейна полза, както и пълното подчинение на Украйна, остават основни руски цели, се допълва в доклада.

Руската военна индустрия е ускорена с помощта на Китай, което позволява на Москва да намали зависимостта си от западни технологии. След войната излишното ѝ оръжие би довело до "последствия за глобалната сигурност", подчертава разузнаването.

Граничеща както с Русия, така и с близкия ѝ съюзник Беларус, Литва - член на НАТО и ЕС, е един от водещите поддръжници на Украйна и критици на Русия.

В доклада се споменава за експлозии на пакети през 2024 г., за които литовски служители обвиняват руското военно разузнаване и твърдят, че може да са били мащабирани, за да убиват хора.

Отбелязва се обаче, че поредицата от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникации в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. Не се уточнява как е стигнало до това заключение.

Държавите от Балтийско море са в повишена готовност след подводните прекъсвания, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г. НАТО заяви, че ще засили присъствието си в региона.

През 2023 г. Финландия откри котва, за която твърди, че принадлежи на китайски контейнеровоз, заподозрян в повреда на газопровода между Естония и Финландия, както и няколко оптични връзки. Случаят все още се разследва и финландските власти не са заявили дали смятат, че инцидентът е бил умишлен, или е бил инцидент.

На въпрос за щетите по тръбопровода и кабелите Миндаугас Мазонас - началник на военното разузнаване на Литва, заяви: "Разследването не е проведено от нашето разузнаване, но имаме отговор, че това е бил неумишлен инцидент".