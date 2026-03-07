Новини
Арина Сабаленка триумфира в Индиън Уелс с първа победа след годежа си и получи необичайна изненада

7 Март, 2026 13:15 942 2

Беларускинята не срещна трудности срещу Химено Сакацуме

Арина Сабаленка триумфира в Индиън Уелс с първа победа след годежа си и получи необичайна изненада - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната тенис кралица Арина Сабаленка стартира ударно участието си на престижния турнир в Индиън Уелс, САЩ, като демонстрира безапелационна форма и записа категорична победа над японската състезателка Химено Сакацуме.

Лидерът в световната ранглиста не остави никакви шансове на опонентката си и затвори мача с резултат 6:4, 6:2 само за 72 минути.

Беларуската звезда, която само преди няколко дни обяви годежа си с бразилския предприемач Георгиос Франгулис, показа, че щастието в личния живот върви ръка за ръка с успехите на корта. През цялата среща Сабаленка владееше инициативата, демонстрирайки хладнокръвие и впечатляваща концентрация.

След края на двубоя организаторите я изненадаха с оригинален подарък – огромен символичен пръстен, украсен с розови тенис топки, който предизвика усмивки и бурни аплодисменти от публиката.

В следващия кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу румънката Жаклин Кристиян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Браво на Сабаленка ! Адмирации !

    13:22 07.03.2026

  • 2 раз

    0 2 Отговор
    На Световната тенис- кралица Арина Сабаленка Хименото й е под бельото отдолу.Лидерката в световната ранглиста не остави никакви шансове на опонентката си...

    13:36 07.03.2026

