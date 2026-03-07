Новини
Мартон Фучович шокира Индиън Уелс с впечатляваща победа над Лоренцо Музети

7 Март, 2026 12:46 316 0

  индиън уелс
  мартон фучович
  лоренцо музети
  тенис
  мастърс 1000
  калифорния

Двубоят продължи едва 89 минути

Мартон Фучович шокира Индиън Уелс с впечатляваща победа над Лоренцо Музети - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща изненада разтърси тенис кортовете на Индиън Уелс през изминалата нощ, след като унгарският тенисист Мартон Фучович демонстрира изключителна форма и елиминира петия поставен в схемата Лоренцо Музети.

Турнирът от сериите "Мастърс 1000" в Калифорния стана арена на истинска сензация, която със сигурност ще се помни дълго от феновете на спорта. Фучович, който заема 56-ото място в световната ранглиста, се наложи категорично над италианеца с резултат 7:5, 6:1 в двубой от втория кръг, продължил едва 89 минути.

Още в началото на срещата унгарецът наложи темпото, като поведе убедително с 3:0 и 4:1. Въпреки че Музети успя да се върне в играта и да изравни резултата при 5:5, Фучович показа хладнокръвие и затвори първия сет в своя полза след нов пробив.

Във втората част интригата бързо изчезна – Фучович доминираше на корта и не остави никакви шансове на своя съперник, като затвори мача с убедителен резултат.

Това бе първият професионален сблъсък между двамата тенисисти, но унгарецът категорично показа, че е готов за големи подвизи на престижния турнир.

В следващия кръг Мартон Фучович ще се изправи срещу френския талант Артур Фис, който е 30-и в основната схема.


