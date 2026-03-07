Ботев Враца посреща Арда Кърджали в търсене на първа победа през новата година в Първа лига

Ботев Враца се изправя срещу Арда Кърджали в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" във Враца стартира в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Ботев Враца е 11-ти в класирането с 28 точки. "Зелените" все още нямат победа през новата година, като имат и да си връщат на Арда за отпадането от Sesame Купа на България през февруари. Врачани трудно бият, но и трудно губят на своя стадион с постигнати дотук през кампанията три победи, шест ремита и три загуби при обща голова разлика 7:6.

Арда е осми с 32 точки и при победа ще доближи петия Черно море на едва две точки. Кърджалийци са без загуба в последните си пет срещи във всички турнири. Любопитен факт е, че в последните си две гостувания "небесносините" завършват при един и същ резултат - 0:0. Арда е петият най-добър гост в елита с постигнати дотук четири победи, четири равенства и четири загуби при сумарна голова разлика 14:12.

Последният мач между двата отбора се игра преди месец отново във Враца, където в 1/4 финал за Sesame Купа на България Арда надделя над Ботев с 3:2. Феликс Ебоа Ебоа, Лъчезар Котев и Мартин Паскалев отбелязаха за кърджалийци, докато точни за врачани бяха Сейни Санянг и Радослав Цонев.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Христо Ботев" и онлайн тук. Цените са следните:

-Сектор А - 8 евро

-Сектор Б - 6 евро

-Сектор В - 6 евро

-Сектор „Гости" - 6 евро