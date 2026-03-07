Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Враца посреща Арда Кърджали в търсене на първа победа през новата година в Първа лига

Ботев Враца посреща Арда Кърджали в търсене на първа победа през новата година в Първа лига

7 Март, 2026 11:47 436 0

  • ботев враца -
  • арда -
  • кърджали-
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • футбол

Мачът е от 17:30 маса

Ботев Враца посреща Арда Кърджали в търсене на първа победа през новата година в Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца се изправя срещу Арда Кърджали в среща от 25-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" във Враца стартира в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Ботев Враца е 11-ти в класирането с 28 точки. "Зелените" все още нямат победа през новата година, като имат и да си връщат на Арда за отпадането от Sesame Купа на България през февруари. Врачани трудно бият, но и трудно губят на своя стадион с постигнати дотук през кампанията три победи, шест ремита и три загуби при обща голова разлика 7:6.

Арда е осми с 32 точки и при победа ще доближи петия Черно море на едва две точки. Кърджалийци са без загуба в последните си пет срещи във всички турнири. Любопитен факт е, че в последните си две гостувания "небесносините" завършват при един и същ резултат - 0:0. Арда е петият най-добър гост в елита с постигнати дотук четири победи, четири равенства и четири загуби при сумарна голова разлика 14:12.

Последният мач между двата отбора се игра преди месец отново във Враца, където в 1/4 финал за Sesame Купа на България Арда надделя над Ботев с 3:2. Феликс Ебоа Ебоа, Лъчезар Котев и Мартин Паскалев отбелязаха за кърджалийци, докато точни за врачани бяха Сейни Санянг и Радослав Цонев.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Христо Ботев" и онлайн тук. Цените са следните:

-Сектор А - 8 евро

-Сектор Б - 6 евро

-Сектор В - 6 евро

-Сектор „Гости" - 6 евро


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове