Мерцедес демонстрира мощ в квалификацията за Гран при на Австралия

7 Март, 2026 10:20 594 0

Джордж Ръсел завоюва първата позиция на стартовата решетка

Мерцедес демонстрира мощ в квалификацията за Гран при на Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съботната квалификация за Гран при на Австралия във Формула 1 се превърна в истински триумф за отбора на Мерцедес, след като Джордж Ръсел завоюва първата позиция на стартовата решетка с впечатляващо време от 1:18.518 минути. Британецът показа завидна скорост и хладнокръвие, оставяйки конкуренцията далеч зад себе си на легендарната писта „Албърт Парк“.

Неговият съотборник, младият талант Андреа Кими Антонели, също блесна с отлично представяне, като се нареди втори, само на 0.293 секунди след Ръсел. Така Мерцедес окупира челните позиции и даде сериозна заявка за доминация в неделното състезание.

Третото място в квалификацията бе заето от Исак Хаджар с болида на Ред Бул, който успя с минимална преднина да изпревари Шарл Льоклер от Ферари. Пети на старта ще застане Оскар Пиастри от Макларън, а неговият съотборник и настоящ световен шампион Ландо Норис ще потегли шести. Седмата позиция е за ветеранът Люис Хамилтън, който тази година защитава цветовете на Ферари.

В топ 10 попаднаха още Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс, както и Габриел Бортолето с Ауди, които също ще имат възможност да се борят за точки в неделния старт. Голямата надпревара за Гран при на Австралия ще се проведе в неделя от 06:00 часа българско време, когато феновете на Формула 1 ще станат свидетели на битка между най-добрите пилоти на света.


