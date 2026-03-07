Спортът по ТВ в събота (7 март)

12.00 Голф: Джобург Оупън - МАХ Спорт 2
12.15 Футбол: Вихрен Сандански – Беласица Петрич - Диема спорт
12.45 Колоездене: Страде Бианки, жени Евроспорт 2
13.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
14.00 Футбол: Дармщад – Холщайн - Диема спорт 3
14.00 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3
14.15 Футбол: Мансфийлд – Арсенал - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Блекбърн – Портсмут - Нова спорт
14.30 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, масов старт, жени - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Септември София – Черно море - Диема спорт
15.00 Футбол: Осасуна – Майорка - МАХ Спорт 4
15.15 Колоездене: Страде Бианки - мъже - Евроспорт 2
15.25 Северна комбинация: Световна купа в Лахти - Евроспорт 1
15.25 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3
16.00 Футбол: Каляри – Комо - МАХ Спорт 3
16.10 Ръгби: Шотландия – Франция - МАХ Спорт 1
16.25 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, щафета, мъже - Евроспорт 1
16.30 Футбол: Майнц – Щугарт - Диема спорт 3
16.30 Футбол: Фрайбург – Байер Леверкузен - Нова спорт
17.00 Футбол: Дарби Каунти – Шефийлд Уензди - Диема спорт 2
17.00 Волейбол: ЦПВК – Марица - БНТ 3
17.15 Футбол: Леванте – Жирона - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Ботев Враца – Арда Кърджали - Диема спорт
17.30 Футбол: Грьонинген – Аякс - Ринг тв
18.00 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
18.40 Ръгби: Италия – Англия - МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: Аталанта – Удинезе МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Нефтохимик – Берое - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Кьолн – Борусия Дортмунд - Диема спорт 2
19.30 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл - Евроспорт 2
19.45 Футбол: Рексъм – Челси - Диема спорт 3
20.00 Футбол: Оксер – Страсбург - Диема спорт
20.00 Футбол: Брага – Спортинг Лисабон - Ринг тв
21.00 Тенис: Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Бохум – Кайзерслаутерн - Нова спорт
21.45 Футбол: Ювентус – Пиза - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Атлетик – Барселона - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Нюкасъл – Манчестър Сити - Диема спорт 2
22.00 ПФутбол: СВ Айндховен – Алкмаар - Ринг тв
22.00 Волейбол: Перуджа – Монца - МАХ Спорт 2
22.05 Футбол: Тулуза – Марсилия - Диема спорт
23.50 Формула 3: Гран при на Австралия - Диема спорт 3
01.00 Баскетбол: НБА, Детройт – Бруклин - Диема спорт
02.25 Формула 2: Гран при на Австралия - Диема спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА