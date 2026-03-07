Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална

Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална. Това коментира лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в ефира на "Говори сега" по БНТ по повод конфликта в Близкия изток.
"След мой въпрос към службите, към военно разузнаване и другите служби - по какъв начин се гарантира сигурността на българските граждани от терористични актове, които и има, това, което те казаха, че се гарантира от външни служби. А външните служби в момента са заети да гарантират своята сигурност и някой път има възможност външни служби дори някъде да направят някакви актове те, за да се разпали повече напрежението. Имаме такива случаи от Втората световна война и след това, които са правени. Поради тази причина, понеже ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, това, което трябва да направим е към момента да бъдем 100% неутрални и да се насочим към оправяне на вътрешната икономическа стабилност и политическа, защото България е в много лошо положение при едни много турбулентни времена. Защото след Иран, има възможност да има промени в териториалната цялост на Турция, заради разместването на кюрдите и това нещо вече да пренареди геополитическата картина. До този момент ние не сме ли се стабилизирали, очакват много трудни времена България."
На въпрос трябва ли да се свика Консултативен съвет за национална сигурност при президента и трябва ли България да бъде покрита от така наречения ядрен чадър на Франция, Михайлов отговори:
"Покритието с американски бази в страните от арабския полуостров, това което се случи е, че те ставаха мишена. Към момента ние не трябва да навлизаме повече в една територия, която виждате в момента коренно се променя в целия свят. И наистина светът се обзема от едни действия, които на първо място нямат нищо общо с международното право и от едната страна, и от другата - международното право се нарушава и няма някакви правила и гаранции за нито една страна. Поради тази причина неутралитетът е на първо място. Повече консултации да правим към момента е безсмислено, защото ние няма какво да кажем на тези консултации, защото винаги се действа за един проблем преди той да се е появил. Затова има ситуационно планиране, трябвало да има различни ситуации, това трябва да е планирано от предното правителство като нещо вероятно."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Грозната истина
18:47 07.03.2026
3 Пич
18:48 07.03.2026
4 Варненец
Коментиран от #10
18:49 07.03.2026
5 ВСИЧКО
ЩЕ ВИ СЕ ВЪРНЕ 100-КРАТНО.....
НА ВАС И НА ВАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ.
18:50 07.03.2026
6 коко
Коментиран от #13, #14
18:51 07.03.2026
7 Я чиба бе
Коментиран от #11
18:53 07.03.2026
8 Инженер
18:53 07.03.2026
9 Софиянец
18:54 07.03.2026
10 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "Варненец":Като излезем от нато бе доларей
18:54 07.03.2026
11 Ивелин Михайлов
До коментар #7 от "Я чиба бе":Скрий се бе нужник
18:55 07.03.2026
13 Бойко Българоубиец
До коментар #6 от "коко":Хехе за мене никой не пита😏
18:55 07.03.2026
14 Юрист
До коментар #6 от "коко":Защото нито един от 2700 акционери не е завел дело за измама
Коментиран от #26
18:56 07.03.2026
15 Киру Свирката
Коментиран от #18
18:56 07.03.2026
18 Българин
До коментар #15 от "Киру Свирката":По добре при тях отколкото при гербавата ви шайка или продължаваме педофилията
18:58 07.03.2026
19 Радев
18:58 07.03.2026
20 Никой
Чак пък да разбира нещо - а и с анцунг - то да беше официалният анцуг поне.
18:59 07.03.2026
21 Старшина Боташ
Коментиран от #25
19:00 07.03.2026
22 аааа
19:00 07.03.2026
23 Дик диверсанта
Никой не го пита.
Коментиран от #27
19:03 07.03.2026
24 Юрист
19:04 07.03.2026
25 Ивелин Михайлов
До коментар #21 от "Старшина Боташ":Ще ме гледаш до края на живота си бе гербар 😉😘
19:05 07.03.2026
26 хххх
До коментар #14 от "Юрист":Защото да заведеш такова дело е признание, че си се провалил с всичко в живота. По същата причина като петроханците защитават педовила плющял децата им.
Коментиран от #29
19:05 07.03.2026
27 Софиянец
До коментар #23 от "Дик диверсанта":Ор ки сте вие от герб
19:05 07.03.2026
28 Киру Свирката
Коментиран от #30
19:07 07.03.2026
29 Юрист
До коментар #26 от "хххх":Да инвестирам в българската култура е всичко друго, но не и провал в живота ми.. ама твоят като те слушам е доста провален.. инвестирах 300 000лв в акции и миналата година инвестирах още 450 000лв в Исторически парк
19:07 07.03.2026
30 Българин
До коментар #28 от "Киру Свирката":Ти в кво инвестира бе в софийски тухли💩 🤣🤣🤣😂😂
19:08 07.03.2026