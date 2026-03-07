Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална

7 Март, 2026 18:40 422 30

  • ивелин михайлов-
  • конфликт-
  • близък изток-
  • позиция-
  • неутралитет-
  • българия

"Покритието с американски бази в страните от арабския полуостров, това което се случи е, че те ставаха мишена. Към момента ние не трябва да навлизаме повече в една територия, която виждате в момента коренно се променя в целия свят", коментира още лидерът на "Величие"

Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална. Това коментира лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в ефира на "Говори сега" по БНТ по повод конфликта в Близкия изток.

"След мой въпрос към службите, към военно разузнаване и другите служби - по какъв начин се гарантира сигурността на българските граждани от терористични актове, които и има, това, което те казаха, че се гарантира от външни служби. А външните служби в момента са заети да гарантират своята сигурност и някой път има възможност външни служби дори някъде да направят някакви актове те, за да се разпали повече напрежението. Имаме такива случаи от Втората световна война и след това, които са правени. Поради тази причина, понеже ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, това, което трябва да направим е към момента да бъдем 100% неутрални и да се насочим към оправяне на вътрешната икономическа стабилност и политическа, защото България е в много лошо положение при едни много турбулентни времена. Защото след Иран, има възможност да има промени в териториалната цялост на Турция, заради разместването на кюрдите и това нещо вече да пренареди геополитическата картина. До този момент ние не сме ли се стабилизирали, очакват много трудни времена България."

На въпрос трябва ли да се свика Консултативен съвет за национална сигурност при президента и трябва ли България да бъде покрита от така наречения ядрен чадър на Франция, Михайлов отговори:

"Покритието с американски бази в страните от арабския полуостров, това което се случи е, че те ставаха мишена. Към момента ние не трябва да навлизаме повече в една територия, която виждате в момента коренно се променя в целия свят. И наистина светът се обзема от едни действия, които на първо място нямат нищо общо с международното право и от едната страна, и от другата - международното право се нарушава и няма някакви правила и гаранции за нито една страна. Поради тази причина неутралитетът е на първо място. Повече консултации да правим към момента е безсмислено, защото ние няма какво да кажем на тези консултации, защото винаги се действа за един проблем преди той да се е появил. Затова има ситуационно планиране, трябвало да има различни ситуации, това трябва да е планирано от предното правителство като нещо вероятно."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Грозната истина

    7 2 Отговор
    Тоя па каф специалис е

    18:47 07.03.2026

  • 3 Пич

    6 3 Отговор
    Да бе !!! Ама старчето във военното министерство се прави на ястреб !!! Той даже и ястреб не знае какво е, но така са му казали!!!

    18:48 07.03.2026

  • 4 Варненец

    6 4 Отговор
    И как ще докажем, че сме неутрални, като сме в НАТО, бе копей?

    Коментиран от #10

    18:49 07.03.2026

  • 5 ВСИЧКО

    2 3 Отговор
    КОЕТО НИ ПРИЧИНЯВАТЕ С ОЛИГОФРЕНСКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ,
    ЩЕ ВИ СЕ ВЪРНЕ 100-КРАТНО.....
    НА ВАС И НА ВАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ.

    18:50 07.03.2026

  • 6 коко

    4 2 Отговор
    Този мошеник защо не е в пандиза?

    Коментиран от #13, #14

    18:51 07.03.2026

  • 7 Я чиба бе

    4 1 Отговор
    Ненужник

    Коментиран от #11

    18:53 07.03.2026

  • 8 Инженер

    1 3 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!🔥

    18:53 07.03.2026

  • 9 Софиянец

    1 1 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    18:54 07.03.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Варненец":

    Като излезем от нато бе доларей

    18:54 07.03.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я чиба бе":

    Скрий се бе нужник

    18:55 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "коко":

    Хехе за мене никой не пита😏

    18:55 07.03.2026

  • 14 Юрист

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "коко":

    Защото нито един от 2700 акционери не е завел дело за измама

    Коментиран от #26

    18:56 07.03.2026

  • 15 Киру Свирката

    3 1 Отговор
    Нашата секта е най-готина и психоизпляскана.Имали още лудииии?Елате при нас!

    Коментиран от #18

    18:56 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Киру Свирката":

    По добре при тях отколкото при гербавата ви шайка или продължаваме педофилията

    18:58 07.03.2026

  • 19 Радев

    1 0 Отговор
    Ще правя коалиция с Величие, а гербарите ще цъкат минуси 😎

    18:58 07.03.2026

  • 20 Никой

    1 1 Отговор
    Малко е комичен - ако не и много.

    Чак пък да разбира нещо - а и с анцунг - то да беше официалният анцуг поне.

    18:59 07.03.2026

  • 21 Старшина Боташ

    1 1 Отговор
    Кой си ти бе наркоман лъжлив?! Погледни се колко си смешен ....отиди и се скрии някъде клоун жалък

    Коментиран от #25

    19:00 07.03.2026

  • 22 аааа

    2 0 Отговор
    Малко ми е мъчно, че Ивелин е аут от политиката. От всички копейки, тази ми е най-симпатичната. Особено ме изкефи как завлече спестяванията на другите копейки. Евала!

    19:00 07.03.2026

  • 23 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    Този орк да си гледа величието.
    Никой не го пита.

    Коментиран от #27

    19:03 07.03.2026

  • 24 Юрист

    1 0 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    19:04 07.03.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Старшина Боташ":

    Ще ме гледаш до края на живота си бе гербар 😉😘

    19:05 07.03.2026

  • 26 хххх

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Юрист":

    Защото да заведеш такова дело е признание, че си се провалил с всичко в живота. По същата причина като петроханците защитават педовила плющял децата им.

    Коментиран от #29

    19:05 07.03.2026

  • 27 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дик диверсанта":

    Ор ки сте вие от герб

    19:05 07.03.2026

  • 28 Киру Свирката

    0 1 Отговор
    Добре си дошъл бейби!Една бърза инвестицийка в Тогедър или в Защитниците.Знаеш ли кви хубави тухли четворки донесоха чак от Нова Гвинея.Чисто американско качество с каквито сме строили едно време.Ела в автономното ни царство да видиш към сочен салам от 3000 евра килото имаме.От истинско месо.

    Коментиран от #30

    19:07 07.03.2026

  • 29 Юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "хххх":

    Да инвестирам в българската култура е всичко друго, но не и провал в живота ми.. ама твоят като те слушам е доста провален.. инвестирах 300 000лв в акции и миналата година инвестирах още 450 000лв в Исторически парк

    19:07 07.03.2026

  • 30 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Киру Свирката":

    Ти в кво инвестира бе в софийски тухли💩 🤣🤣🤣😂😂

    19:08 07.03.2026

