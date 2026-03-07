Ботев Враца се наложи над Арда за първи успех през пролетта

Ботев Враца спечели за първи път през пролетта, надвивайки с 1:0 Арда Кърджали. Единственото попадение в срещата бе дело на Милен Стоев.

В 7-ата минута след разиграване отдясно Кристиян Малинов центрира добре в наказателното поле, а там Даниел Генов, който беше оставен непокрит от защитниците на Арда, засече с глава.

Ситуацията беше доста тънка и ВАР я преразглеждаше близо 5 минути за евентуална засада. В крайна сметка обаче попадението беше отменено и така резултатът остана непроменен.

В 21-ата минута Ботев стигна до нов много чист шанс. Хосе Гайегос отне топката в собствената си половина след изпълнение на пряк свободен удар на Арда и се понесе напред. Американецът стигна до пеналтерията, подаде към Мичи Нтело, който върна към Генов, а капитанът на врачани стреля от границата на наказателното поле. Ударът на нападателя обаче беше неточен.

Минута по-късно ново нападение на Ботев доведе до отсъждане на дузпа. При опит за центриране от футболист на домакините Даниел Генов отклони с глава и прати балонна топка към наказателното поле. Там Густаво Каскардо се опита да изчисти, скочи, не уцели кълбото с глава и при падането си го удари с ръка. Това накара главният съдия Денислав Сталев до посочи бялата точка.

ВАР обаче и този път се намеси и извика реферът да разгледа ситуацията край тъчлинията. На повторенията се видя, че Каскардо е бил избутан в гръб от Санянг, което накара Сталев да промени първоначалното си решение и да отмени дузпата.

В 32-ата минута дойде и първата ситуация за Арда. Хубав извеждащ пас намери Уилсон Самаке, който спечели физическия двубой с Милен Стоев и остана сам срещу Марин Орлинов. Вратарят обаче успя да скъси дистанцията и спаси удара, отправен към неговата врата.

Следващата интересна ситуация дойде чак в края на първото полувреме след атака на гостите. Велковски стреля добре от дистанция, но Марин Орлинов спаси. Въпреки намесата си обаче вратарят не успя да хване топката и Уилсон Самаке беше много близо до това да засече. Гол обаче така и не падна.

Второто полувреме започна с перфектна ситуация за тима от Кърджали в 52-ата минута. Уилсон Сама отново беше изведен сам срещу Орлинов, след като Йовичич не се справи добре в защита. Нападателят напредна с топка в крака и се опита да прокара кълбото между краката на вратаря, но стражът спаси. Малко по-късно Велковски стреля от дистанция, но в аут.

В 63-ата минута обаче Ботев все пак успя да излезе напред в резултата. След изпълнение на ъглов удар Милен Стоев засече с глава и оплете топката във вратата на Анатолий Господинов - 1:0. Този път реферът нямаше за какво да отмени попадението.

Малко по-късно ситуацията за Арда стана още по-лоша. Димитър Велковски скочи грубо в краката на Кристиян Малинов и го фаулира. Първоначално главният съдия отсъди жълт картон, но след намеса на ВАР решението беше променено. Велковски беше директно изгонен и така гостите доиграха срещата с човек по-малко.

БОТЕВ ВРАЦА - АРДА КЪРДЖАЛИ 1:0

1:0 Милен Стоев 63'

Ботев Враца: 94. Марин Орлинов – 3. Сайней Санянг (89' - 8. Антоан Стоянов), 9. Даниел Генов (К) (74' - 21. Радослав Цонев), 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос (89' - 24. Мартин Смоленски), 20. Мичи Нтело (61' - 79. Мартин Петков), 22. Мартин Стойчев (89' 97. Владислав Найденов), 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Джордже Йовичич

Треньор: Тодор Симов

Арда Кърджали: 1. Анатолий Господинов (К) – 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке (73' - 17. Патрик Луан), 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов (73' - 8. Атанас Кабов), 80. Лъчезар Котев (46' - 4. Давид Акинтола), 99. Бирсент Карагарен (73' - 21. Вячеслав Велев)

Треньор: Александър Тунчев