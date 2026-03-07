Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Враца се наложи над Арда за първи успех през пролетта

Ботев Враца се наложи над Арда за първи успех през пролетта

7 Март, 2026 19:42 489 0

  • ботев враца -
  • арда кърджали-
  • милен стоев-
  • първа лига-
  • футбол

Единственото попадение отбеляза Милен Стоев

Ботев Враца се наложи над Арда за първи успех през пролетта - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца спечели за първи път през пролетта, надвивайки с 1:0 Арда Кърджали. Единственото попадение в срещата бе дело на Милен Стоев.

В 7-ата минута след разиграване отдясно Кристиян Малинов центрира добре в наказателното поле, а там Даниел Генов, който беше оставен непокрит от защитниците на Арда, засече с глава.

Ситуацията беше доста тънка и ВАР я преразглеждаше близо 5 минути за евентуална засада. В крайна сметка обаче попадението беше отменено и така резултатът остана непроменен.

В 21-ата минута Ботев стигна до нов много чист шанс. Хосе Гайегос отне топката в собствената си половина след изпълнение на пряк свободен удар на Арда и се понесе напред. Американецът стигна до пеналтерията, подаде към Мичи Нтело, който върна към Генов, а капитанът на врачани стреля от границата на наказателното поле. Ударът на нападателя обаче беше неточен.

Минута по-късно ново нападение на Ботев доведе до отсъждане на дузпа. При опит за центриране от футболист на домакините Даниел Генов отклони с глава и прати балонна топка към наказателното поле. Там Густаво Каскардо се опита да изчисти, скочи, не уцели кълбото с глава и при падането си го удари с ръка. Това накара главният съдия Денислав Сталев до посочи бялата точка.

ВАР обаче и този път се намеси и извика реферът да разгледа ситуацията край тъчлинията. На повторенията се видя, че Каскардо е бил избутан в гръб от Санянг, което накара Сталев да промени първоначалното си решение и да отмени дузпата.

В 32-ата минута дойде и първата ситуация за Арда. Хубав извеждащ пас намери Уилсон Самаке, който спечели физическия двубой с Милен Стоев и остана сам срещу Марин Орлинов. Вратарят обаче успя да скъси дистанцията и спаси удара, отправен към неговата врата.

Следващата интересна ситуация дойде чак в края на първото полувреме след атака на гостите. Велковски стреля добре от дистанция, но Марин Орлинов спаси. Въпреки намесата си обаче вратарят не успя да хване топката и Уилсон Самаке беше много близо до това да засече. Гол обаче така и не падна.

Второто полувреме започна с перфектна ситуация за тима от Кърджали в 52-ата минута. Уилсон Сама отново беше изведен сам срещу Орлинов, след като Йовичич не се справи добре в защита. Нападателят напредна с топка в крака и се опита да прокара кълбото между краката на вратаря, но стражът спаси. Малко по-късно Велковски стреля от дистанция, но в аут.

В 63-ата минута обаче Ботев все пак успя да излезе напред в резултата. След изпълнение на ъглов удар Милен Стоев засече с глава и оплете топката във вратата на Анатолий Господинов - 1:0. Този път реферът нямаше за какво да отмени попадението.

Малко по-късно ситуацията за Арда стана още по-лоша. Димитър Велковски скочи грубо в краката на Кристиян Малинов и го фаулира. Първоначално главният съдия отсъди жълт картон, но след намеса на ВАР решението беше променено. Велковски беше директно изгонен и така гостите доиграха срещата с човек по-малко.

БОТЕВ ВРАЦА - АРДА КЪРДЖАЛИ 1:0

1:0 Милен Стоев 63'

Ботев Враца: 94. Марин Орлинов – 3. Сайней Санянг (89' - 8. Антоан Стоянов), 9. Даниел Генов (К) (74' - 21. Радослав Цонев), 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос (89' - 24. Мартин Смоленски), 20. Мичи Нтело (61' - 79. Мартин Петков), 22. Мартин Стойчев (89' 97. Владислав Найденов), 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Джордже Йовичич

Треньор: Тодор Симов

Арда Кърджали: 1. Анатолий Господинов (К) – 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке (73' - 17. Патрик Луан), 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов (73' - 8. Атанас Кабов), 80. Лъчезар Котев (46' - 4. Давид Акинтола), 99. Бирсент Карагарен (73' - 21. Вячеслав Велев)

Треньор: Александър Тунчев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове