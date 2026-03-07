Държавният глава на ОАE: Страната е във война!

Държавният глава на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян заяви, че страната му е в положение на война, но е в добро състояние, като каза на враговете си, че ОАЕ не е лесна плячка, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че това са първите му публични коментари, след като Иран изстреля ракети срещу съседката си от Персийския залив на фона на ударите на САЩ и Израел.
„ОАЕ има дебела кожа и горчива плът - ние не сме лесна плячка“, каза шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, който е и престолонаследник на Абу Даби, в излъченото днес по телевизията на емирството изявление. Той е направил коментарите си вчера при посещение на ранени от иранските удари.
„Ще изпълним дълга си към нашата страна, народа и гражданите ни, които също са част от нашето семейство“, каза шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.
Обединените арабски емирства, състоящи се от седем емирства, включително Дубай, ще защитят всички в нашата страна, каза държавният глава на ОАЕ.
Военна база на бившата паравоенна коалиция "Хашд аш Шааби“ ("Сили на народната мобилизация") близо до град Мосул в Ирак стана днес обект на въздушен удар, съобщиха двама нейни членове пред Франс прес.
"Въздушен удар, вероятно американски, е поразил база на "Хашд аш Шааби" на юг от град Мосул", съобщи един от тях за АФП, като друг член потвърди за удара.
"Хашд аш Шааби" е коалиция от въоръжени фракции, които вече са интегрирани в редовната иракска армия, включваща също така и мощни групировки, подкрепяни от Иран, отбелязва АФП.
