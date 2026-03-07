Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било затворено за кратко

Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било затворено за кратко

7 Март, 2026 19:49 1 130 35

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко днес следобед, научи БНТ.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. Системите за сигурност за засекли дрон. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.

От МВР съобщиха за БНТ, че е проверен сигнал за дрон. Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е освободен.


София / България
  • 1 Харвардските шарлатани

    23 9 Отговор
    Набутаха ни в една вечна война.Децата ни ще растат и учат в мазетата.

    Коментиран от #4, #21

    19:56 07.03.2026

  • 2 Яшар

    3 15 Отговор
    Ей бг управляващи ..ще отговаряте пред българите ! Старите 50+ са црвли ..ама младите са интелигентни !

    Коментиран от #11, #29

    19:58 07.03.2026

  • 3 Гост

    28 1 Отговор
    Бойко да каже къде са С-300 комплексите, а не да се излага да проси милостиня от гърците и турците.

    Коментиран от #5

    19:59 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бойко Разбойко

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Бракувани и в Крайна.

    20:02 07.03.2026

  • 6 Хасковски каунь

    19 2 Отговор
    Тези цистерни излитат ли или не? Щото над града ни вчера бучат самолети.
    Послъгват ли Запрянчук и Тагарчук?

    Коментиран от #10

    20:03 07.03.2026

  • 7 Жожи

    16 2 Отговор
    Глупости. Трябвало е заради амер самолети да бъде затворено летището за малко и са пратили служителя любител-фотограф да си поиграе с дронче. Това правителство все такива смешни оправдания измисля, смята българите за идио ти

    20:04 07.03.2026

  • 8 Само едничък?

    4 0 Отговор
    Ай ,ся , нема се плашите...

    20:04 07.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ...И ДРОНА КАТО ВИДЯЛ КОЛКО СМЕ ЗЛЕ,ХВЪРЛИЛ ПЕТ ЕВРО И СИ ТРЪГНАЛ!ПУУУ

    20:04 07.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Не се шегувам, питам.

    Коментиран от #24

    20:04 07.03.2026

  • 11 Я пак?!

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Какви, викаш, билЕ младите??

    Коментиран от #19

    20:05 07.03.2026

  • 12 фицо

    11 1 Отговор
    Защо не го почерпиха фотографа...Такъв чешит трябва да плати полета на самолета за кацане във Варна...

    Коментиран от #32

    20:06 07.03.2026

  • 13 Хуквайте за

    6 1 Отговор
    За тоалетна хартия...
    Новото затваряне идва..

    20:07 07.03.2026

  • 14 фиткифакти

    11 1 Отговор
    Същото, като по време на ковида умишлено създават страх, паника, усещане за опасност и пр. Всъщност любителски дрон, "неутрализиран", като оператора доброволно го е предал!?
    Да в ЕМ, миcиpки!

    20:10 07.03.2026

  • 15 ха ха

    8 1 Отговор
    може да е имало дрон , а може и да е нямало , властта винаги разнася лъжи както и е угодно в името на грабежа

    20:10 07.03.2026

  • 16 Всяка нощ около 04:00

    7 0 Отговор
    Голям дрон и няколко малки дрончета обикалят над селата на изток от София - Не може да спи-като звъннах на 112,казват че не ги интересуват дронове

    Коментиран от #17

    20:11 07.03.2026

  • 17 И на мен

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всяка нощ около 04:00":

    Така ми отговориха. Най-вероятно охраняват цистерните на Тръмбофлебитко

    20:13 07.03.2026

  • 18 хаха

    2 5 Отговор
    Украинците ще продават прихващачи на дронове, а ганьовците не могат да си опазят летището.
    ХАХАХА

    Как е ориенталски некадърници? Чупите ли пак тъпомерa?

    "Украинската компания Odd Systems планира да построи ново съоръжение за масово производство на компоненти за термовизионни сензори, с прогнозиран капацитет от поне един милион сензора годишно."

    Вие какво произвеждате? Чушкопеци?

    20:14 07.03.2026

  • 19 Яшар

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Я пак?!":

    Не съм те питал

    20:14 07.03.2026

  • 20 Удри копейката по чалмата!

    1 9 Отговор
    До нас.иране!

    Коментиран от #23

    20:16 07.03.2026

  • 21 Ердоган

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Харвардските шарлатани":

    Спокойно, ще ни дават по 40 лева като на украинците и ще живеем като царе

    20:18 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Млък бе Ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Удри копейката по чалмата!":

    Краят ви Иде

    20:20 07.03.2026

  • 24 Само ти ли не разбра?

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хасковски каунь":

    Излитат, казцат, от време на време и шахти ремонтират.

    20:21 07.03.2026

  • 25 Перо

    2 0 Отговор
    Къде е министъра на МВР, кадровика?

    20:23 07.03.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Има една стара поговорка " Мечката играе ли при съседите, ще дойде и у нас" Който в дал паркинг на американските самолети, да си бере гайлето.

    20:25 07.03.2026

  • 27 Е безобразие

    1 0 Отговор
    Е как ще снема самолети на летището ,това е абсолютно забранено.Ше отклоняват самолети заради някакъв " любител " и то по време на военен конфликт.

    20:26 07.03.2026

  • 28 Величие

    1 1 Отговор
    Нападнаха ни!!!! Трябва да сключим мир с новия Аятолах

    20:29 07.03.2026

  • 29 Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Бягай в мазето да църкаш ракията, кой за какво е отговарял до сега....

    20:30 07.03.2026

  • 30 Възраждане

    2 0 Отговор
    Единствено Възраждане може да преговаря с Иран за мир

    20:30 07.03.2026

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Дрона е бил с червена глава и забелен

    Коментиран от #35

    20:30 07.03.2026

  • 32 дъра бъра

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "фицо":

    Даже и некое евро са му дали от транспортната фирма .

    20:35 07.03.2026

  • 33 1233

    1 0 Отговор
    Неутрализиран ??????

    20:39 07.03.2026

  • 34 911

    1 0 Отговор
    И да разследват и да докажат кой ,как и колко му е платил на този фотограф ,,любител”,защото нещата вървят към платения от Митрофанска другаря Копейкин .Няма да се учудим още в утрешния ден тези другари да го изкарат ,като атентат от Иран .

    20:43 07.03.2026

  • 35 ниандерталец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тома":

    Такъв ли те атакува .

    20:44 07.03.2026

