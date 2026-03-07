Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било затворено за кратко

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко днес следобед, научи БНТ.
От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. Системите за сигурност за засекли дрон. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.
Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.
Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.
От МВР съобщиха за БНТ, че е проверен сигнал за дрон. Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е освободен.
1 Харвардските шарлатани
Коментиран от #4, #21
19:56 07.03.2026
2 Яшар
Коментиран от #11, #29
19:58 07.03.2026
3 Гост
Коментиран от #5
19:59 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бойко Разбойко
До коментар #3 от "Гост":Бракувани и в Крайна.
20:02 07.03.2026
6 Хасковски каунь
Послъгват ли Запрянчук и Тагарчук?
Коментиран от #10
20:03 07.03.2026
7 Жожи
20:04 07.03.2026
8 Само едничък?
20:04 07.03.2026
9 Боруна Лом
20:04 07.03.2026
10 Хасковски каунь
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Не се шегувам, питам.
Коментиран от #24
20:04 07.03.2026
11 Я пак?!
До коментар #2 от "Яшар":Какви, викаш, билЕ младите??
Коментиран от #19
20:05 07.03.2026
12 фицо
Коментиран от #32
20:06 07.03.2026
13 Хуквайте за
Новото затваряне идва..
20:07 07.03.2026
14 фиткифакти
Да в ЕМ, миcиpки!
20:10 07.03.2026
15 ха ха
20:10 07.03.2026
16 Всяка нощ около 04:00
Коментиран от #17
20:11 07.03.2026
17 И на мен
До коментар #16 от "Всяка нощ около 04:00":Така ми отговориха. Най-вероятно охраняват цистерните на Тръмбофлебитко
20:13 07.03.2026
18 хаха
ХАХАХА
Как е ориенталски некадърници? Чупите ли пак тъпомерa?
"Украинската компания Odd Systems планира да построи ново съоръжение за масово производство на компоненти за термовизионни сензори, с прогнозиран капацитет от поне един милион сензора годишно."
Вие какво произвеждате? Чушкопеци?
20:14 07.03.2026
19 Яшар
До коментар #11 от "Я пак?!":Не съм те питал
20:14 07.03.2026
20 Удри копейката по чалмата!
Коментиран от #23
20:16 07.03.2026
21 Ердоган
До коментар #1 от "Харвардските шарлатани":Спокойно, ще ни дават по 40 лева като на украинците и ще живеем като царе
20:18 07.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Млък бе Ционист
До коментар #20 от "Удри копейката по чалмата!":Краят ви Иде
20:20 07.03.2026
24 Само ти ли не разбра?
До коментар #10 от "Хасковски каунь":Излитат, казцат, от време на време и шахти ремонтират.
20:21 07.03.2026
25 Перо
20:23 07.03.2026
26 РЕАЛИСТ
20:25 07.03.2026
27 Е безобразие
20:26 07.03.2026
28 Величие
20:29 07.03.2026
29 Ганьо
До коментар #2 от "Яшар":Бягай в мазето да църкаш ракията, кой за какво е отговарял до сега....
20:30 07.03.2026
30 Възраждане
20:30 07.03.2026
31 Тома
Коментиран от #35
20:30 07.03.2026
32 дъра бъра
До коментар #12 от "фицо":Даже и некое евро са му дали от транспортната фирма .
20:35 07.03.2026
33 1233
20:39 07.03.2026
34 911
20:43 07.03.2026
35 ниандерталец
До коментар #31 от "Тома":Такъв ли те атакува .
20:44 07.03.2026