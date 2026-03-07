Новини
Спорт »
Световен футбол »
Петко Христов се завърна от контузия при успех на Специя срещу Монца

7 Март, 2026 20:08 407 0

Националът не бе играл три седмици

Петко Христов се завърна от контузия при успех на Специя срещу Монца - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Петко Христов отново стъпи на терена след триседмично отсъствие, а неговият Специя постигна изключително важна победа с 4:2 над фаворита Монца в 29-ия кръг на италианската Серия "Б".

След като пропусна три поредни срещи заради контузия, Христов се появи в игра в 85-ата минута, когато резултатът бе 3:2 в полза на домакините. В добавеното време защитата на Специя удържа натиска на гостите, а Габриеле Артистико оформи крайното 4:2, с което донесе така жадуваните три точки на своя тим.

Този успех е истински глътка въздух за отбора на Роберто Донадони, който до този момент заемаше предпоследното място в класирането. Монца, от своя страна, пристигна като втори във временното подреждане, но напусна стадиона разочарована и без своя ключов защитник Валентин Антов, който лекува тежка травма.

Това е едва втори успех за Специя в последните осем кръга, докато Монца инкасира първа загуба след впечатляваща серия от десет мача без поражение.


