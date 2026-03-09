Изписват бай Добри от болницата

Легендарният домакин на ЦСКА Добри Димов обяви пред агенция "Блиц", че вече е добре и днес го изписват от клиниката.

Бай Добри, както е популярен талисманът на "чеверните", постъпи в Трета градска болница на 3 март.

„Не, не. Няма такива лоши работи при мен, слава на Бога. Добре съм. Имах малко замайване и сега тъкмо чакам да ме изпишат от неврологията в Трета градска. Полежах четири-пет дни и лекарите ми помогнаха да се възстановя. Благодаря, че се обадихте. Благодаря и че хората се интересуват за мен. Скоро пак ще съм при отбора“, коментира бай Добри.

Вчера, след успеха на ЦСКА над Локо Сф с 2:0, наставникът Христо Янев посвети успеха именно на бай Добри.

"Всички ние подкрепяме Бай Добри. Той е в медицински център, където му правят изследвания. Той се чувства добре и е в добро здраве. Тази победа е за него, поздравявам го. Той е важна част от нас, сърцето и душата е на отбора. Надявам се да го видим съвсем скоро на базата в „Панчарево“", завърши Христо Янев.