Влошаващата се глобална ситуация с наркотиците заплашва международната стабилност и икономическото развитие, заяви руският заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински на 69-ата сесия на Комисията на ООН по наркотичните вещества.

„Все по-сложната глобална ситуация с наркотиците заплашва международната стабилност, икономическото развитие и правата на човека. Заплахата от синтетични наркотици във всички региони възпрепятства изграждането на общества без наркотици“, отбеляза той. „Страната ни е изправена пред бързо увеличение на незаконното производство на синтетични наркотици от вносни химически суровини. За да обърне тази негативна тенденция, Русия в началото на март се обърна към генералния секретар на ООН [Антониу Гутериш] с предложение да постави под международен контрол четири прекурсора на мефедрон и един прекурсор на домашен метадон.“

„Призоваваме членовете на Комисията да подкрепят тази инициатива на 70-ата сесия“, добави заместник-министърът.

Опитите на някои държави да налагат своите тълкувания на определени разпоредби на конвенциите на други също са контрапродуктивни. „Призоваваме ви да се въздържате от насърчаване на спорни така наречени методи за намаляване на вредите, които не се използват или са законово забранени в повече от половината страни по света“, добави той.

Според заместник-министъра сътрудничеството между правоохранителните органи е възпрепятствано от висока степен на политизация, включително умишлен отказ от диалог. „Важно е да се върнем към формата на присъствени срещи на HONLEA (Среща на ръководителите на националните агенции за борба с наркотиците – ТАСС) за борба с наркотиците възможно най-скоро. Организации като ОДКС, ШОС и ОНД, която е във фокуса на руското тематично събитие, са успешни примери за координиране на регионалните усилия“, припомни той.