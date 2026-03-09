Новини
Спорт »
Баскетбол »
Треньорът на Черно море Тича изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

Треньорът на Черно море Тича изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

9 Март, 2026 17:45 532 2

  • черно море тича-
  • васил евтимов-
  • баскетбол-
  • спорт-
  • георги глушков-
  • бфбаскетбол

Той изказа недоволството си след срещата от 23-ия кръг на Sesame НБЛ срещу Локомотив Пловдив, завършила 79:76 за домакините

Треньорът на Черно море Тича изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов изрази своето разочарование от Българската федерация по баскетболи и от нейния президент Георги Глушков. Причината за това е демонстрираното, по неговите думи, некоректно и неуважително отношение към варненския клуб по време на турнира за efbet Купа на България в Ботевград, в който "моряците" спечелиха трофея. Той изказа недоволството си след срещата от 23-ия кръг на Sesame НБЛ срещу Локомотив Пловдив, завършила 79:76 за домакините.

"Много бях търпелив през последните две седмици, защото това, което стана на Купата на България в Ботевград, според мен е страшно некоректно и непрофесионално. Когато си президент на федерация по баскетбол и дойдеш на награждаването и наградиш отбора, който е загубил и му връчиш купата за второ място и поздравиш всички играчи, а след това излезеш от залата и не направиш същото за отбора, който е спечелил, да не връчиш Купата на капитана… Ние си връчихме купата. Нашият спонсор г-н Папазов и нашият президент д-р Ганчев ни връчиха купата - нещо, което в моята баскетболна кариера не съм виждал никога. Такова неуважение, такова отношение към отбор, който не за първи път печели Купата на България, а за втори пореден и за шести път в историята на клуба", коментира пред медии след края на двубоя Евтимов.

"Ние не сме случайни. Варна не е случаен отбор. Такова отношение няма да толерирам. Исках да свърши мачът днес, защото знаех, че ще бъде по телевизията, и да кажа, че това, което се случи, е страшно некоректно и отношението, което ни показа федерацията, беше крайно неуважително. Ще ви дам един пример – миналата година награждаването в Самоков беше все едно бяхме на погребение. Никой не искаше ние да станем шампиони, да вдигнем купата. Намусени физиономии, всички бяха все едно бяхме на погребение", продължи наставникът на варненци.

"Тази година отново не ни показаха добро отношение и те ни се подиграха. Защото не е нормално, когато един отбор спечели такъв ценен трофей президентът на федерацията да не награди отбора. Страшно голямо неуважение и съм много разочарован.

Нямам представа към кого е отношението, може или към мен, или към клуба, но е страшно некоректно. Попитах даже и баща ми, който е печелил много купи в България, имало ли е такъв вариант да спечелиш купа и президентът на федерацията да не те награди, а той каза, че не си спомня такъв случай. Силно се надявам да не се случи на нито един клуб, защото ние сме страшно разочаровани и най-вече обидени, защото това е непрофесионално отношение", каза още Евтимов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калин Станев

    1 0 Отговор
    Глушков вземи отношение,Варна те обича!

    18:15 09.03.2026

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    Васо да не ти пука. Важното е че сте първи! Държат се така защото завиждат. След време в историята на баскетбола ще пише че Черно Море е взело купата, никой няма са помни долното поведение на Глушков.

    18:18 09.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове