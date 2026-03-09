Лудогорец с комфортна победа над Монтана

Лудогорец постигна комфортна победа с 3:0 над Монтана в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. “Орлите”, които се водеха гости в днешната среща, въпреки че мачът се игра на техния стадион, бяха доста по-добри от опонента си и заслужено стигнаха до успеха. Лудогорец вкара и трите си гола през първото полувреме, като точни бяха Оливие Вердон (18’), Квадво Дуа (43’) и Ивайло Чочев (45+2’). Освен всичко друго разградчани удариха и три греди, а Монтана така и не успя да застраши вратата на своя противник. През второто полувреме интересни положения почти нямаше и така Лудогорец стигна до победата.

Така Лудогорец постига втори пореден успех в първенството и се доближи на 6 точки от лидера Левски. “Сините” обаче все още не са изиграли срещата си от кръга. Монтана от своя страна е последен с 16 пункта и шансовете им за спасение намаляват все повече.

Още в 7-ата минута Лудогорец беше изключително близо до това да открие резултата. Центриране отдясно от корнер намери Ивайло Чочев, който засече с глава на близката греда. Топката обаче се отклони в напречната греда. В 10-ата минута нова атака на "орлите" доведе до много опасен удар на Сон от дъгата на наказателното поле. Масио Роса обаче показа рефлекс и изби.

Натискът на “орлите” даде резултат и в 18-ата минута те откриха резултата. Ерик Маркус центрира отляво и намери Диниш Алмейда на далечната греда. Бранителят пусна успоредно на вратата подаване с глава, а точно пред голлинията Оливие Вердон засече и вкара за 0:1.

Ситуацията беше разглеждана близо 4 минути с ВАР, тъй като имаше съмнения, че Квадво Дуа, който беше в засада, играе с топката при центрирането към Алмейда. В крайна сметка обаче попадението беше признато.

В следващите минути темпото поспадна, но въпреки това Лудогорец владееше повече топката. В 37-ата минута центрира отляво намери Чочев, който отклони с глава. Квадво Дуа стреля от близка дистанция, но нацели тялото на Роса, а след това кълбото се отклони и в страничния стълб.

В 43-ата минута логичното се случи и разградчани удариха за втори път своя съперник. Петър Станич изведе добре Ерик Маркус отдясно, а крилото отправи меко центриране към наказателното поле. Там топката стигна до Квадво Дуа, който не сбърка и направи резултата 0:2.

В продължението на първото полувреме Лудогорец сложи точка на спора. Петър Станич догони топката и успя да подаде буквално от аутлинията отдясно. Кълбото стигна до Квадво Дуа, който от границата на вратарското поле центрира към далечната греда, а там Ивайло Чочев вкара за 0:3.

В 59-ата минута дойде и първата ситуация за Монтана. Виктор Оливейра опита удар, но топката рикошира в защитник на Лудогорец и попадна в краката на Албин Линер. Защитникът стреля, но доста слабо и кълбото излезе в аут.

“Орлите” веднага отговориха с шут на Маркус, но Роса изби.

В следващите минути Лудогорец продължи да владее повече топката и не позволяваше на Монтана да организира нещо в атака. В 79-ата минута Маркус центрира опасно директно от корнер и кълбото се отклони в напречната греда.

До края на двубоя гостите контролираха топката, но не се създаде нищо интересно. Така разградчани стигнаха до успеха и добавиха три точки в актива си.