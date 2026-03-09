Българската федерация по ски съобщи важни новини около състоянието на Малена Замфирова, след като най-добрата ни сноубордистка претърпя тежка и изключително сложна операция в болница в Грац. Интервенцията е продължила повече от 6 часа, като основният фокус на медицинския екип е бил насочен към сериозните фрактури, получени след инцидента.
„Операцията на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац продължи повече от 6 часа и приключи около 15 ч, местно време. Много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е таза и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент. Според главния хирург операцията е минала много добре“, гласи официалното съобщение от родната централа.
От федерацията допълниха, че възстановяването на състезателката ще премине през още един етап в близките дни. „Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица. Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме“, се казва още в публикацията на БФ Ски.
Целият спортен свят у нас остава в очакване на добри новини за здравето на голямата ни надежда в сноуборда, като първите прогнози на лекарите след дългата интервенция са обнадеждаващи.
1 незнайко
Коментиран от #4
19:30 09.03.2026
2 Хеми значи бензин
19:31 09.03.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
19:37 09.03.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "незнайко":Да,виновен е международният империализъм и световният еврейски заговор!🥳🤣👍
19:39 09.03.2026
5 Ганчев
Коментиран от #6
19:49 09.03.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Ганчев":Нищо му няма, тва е младо и ще литка пак с дъската. На леля ѝ Вон четири пъти и събират кapантиитe от пистите и пак хвърчи със ските на дърти години.
19:53 09.03.2026
7 П. Петков
19:55 09.03.2026
8 Госあ
20:19 09.03.2026