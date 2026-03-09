Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Важни новини около състоянието на Малена Замфирова

9 Март, 2026 19:14 947 8

  • малена замфирова-
  • спорт-
  • операция

Операцията на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац продължи повече от 6 часа и приключи около 15 ч, местно време

Важни новини около състоянието на Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерация по ски съобщи важни новини около състоянието на Малена Замфирова, след като най-добрата ни сноубордистка претърпя тежка и изключително сложна операция в болница в Грац. Интервенцията е продължила повече от 6 часа, като основният фокус на медицинския екип е бил насочен към сериозните фрактури, получени след инцидента.

„Операцията на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац продължи повече от 6 часа и приключи около 15 ч, местно време. Много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е таза и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент. Според главния хирург операцията е минала много добре“, гласи официалното съобщение от родната централа.

От федерацията допълниха, че възстановяването на състезателката ще премине през още един етап в близките дни. „Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица. Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме“, се казва още в публикацията на БФ Ски.

Целият спортен свят у нас остава в очакване на добри новини за здравето на голямата ни надежда в сноуборда, като първите прогнози на лекарите след дългата интервенция са обнадеждаващи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 незнайко

    6 7 Отговор
    Защо никой не се замисли, че това може да е умишлено съприкосновение с нашата сноубордистка ? Тя обърка подредбата в този спорт ! Сега може и да не се завърне на пистата !

    Коментиран от #4

    19:30 09.03.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    7 6 Отговор
    Емиии, ще вземе пенсия по ТЕЛК.

    19:31 09.03.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 9 Отговор
    Ще участва на пара олимпийските игри. 💋😪💋

    19:37 09.03.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "незнайко":

    Да,виновен е международният империализъм и световният еврейски заговор!🥳🤣👍

    19:39 09.03.2026

  • 5 Ганчев

    3 3 Отговор
    Сякаш валяк е минал през момичето.

    Коментиран от #6

    19:49 09.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганчев":

    Нищо му няма, тва е младо и ще литка пак с дъската. На леля ѝ Вон четири пъти и събират кapантиитe от пистите и пак хвърчи със ските на дърти години.

    19:53 09.03.2026

  • 7 П. Петков

    5 2 Отговор
    Да осъдят пияната тиква, който я блъсна да плати всички разходи до пълното възстановяване на момичето.

    19:55 09.03.2026

  • 8 Госあ

    0 0 Отговор
    Всички нормални хора искат момичето да се възстанови успешно ! Но нищо не се чува за виновника, кой е, какъв е, пиян или дрогиран е бил и ще има ли последствия за него ! Ако се е врязъл в най малките, които също са на плаца, е могъл направо да убие дете ! На Боровец пистите са такива, пистата директно свършва на плаца пълен с деца, а на Лалето на Витоша, деца шарят по пистата понеже другите подходящи за учащи се, са затворени. В Япония и Китай не съм виждал никъде такава ситуация.

    20:19 09.03.2026

