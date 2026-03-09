Българската федерация по ски съобщи важни новини около състоянието на Малена Замфирова, след като най-добрата ни сноубордистка претърпя тежка и изключително сложна операция в болница в Грац. Интервенцията е продължила повече от 6 часа, като основният фокус на медицинския екип е бил насочен към сериозните фрактури, получени след инцидента.

„Операцията на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац продължи повече от 6 часа и приключи около 15 ч, местно време. Много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е таза и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент. Според главния хирург операцията е минала много добре“, гласи официалното съобщение от родната централа.

От федерацията допълниха, че възстановяването на състезателката ще премине през още един етап в близките дни. „Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица. Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме“, се казва още в публикацията на БФ Ски.

Целият спортен свят у нас остава в очакване на добри новини за здравето на голямата ни надежда в сноуборда, като първите прогнози на лекарите след дългата интервенция са обнадеждаващи.