Вили Вуцов: Нерви имаше, но бой, юмруци, шамари - това са измишльотини

9 Март, 2026 18:45 342 0

  • велислав вуцов-
  • марек-
  • ивайло паргов-
  • футбол

Вили Вуцов: Нерви имаше, но бой, юмруци, шамари - това са измишльотини - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният специалист Велислав Вуцов отрече пред Sportal.bg, че се е бил с президента на Марек Ивайло Паргов, на когото беше наставник в Дупница преди над 20 г. Същото след това стори и шефът на клуба от "Бончук". Според информацията двамата са стигнали до кютек по време на мача между Миньор (Перник) и Марек.

"Няма такова нещо. Бой, кръв, сополи - глупости! Реплика от моя страна имаше, имаше изпуснати нерви, имаше реплика и от един от тяхната група. Да, границата на добрия тон беше прекрачена. Не мисля, че се е случило нещо, което не се вижда по стадионите. Нерви имаше, но бой, юмруци, шамари - това са измишльотини", заяви бившият треньор на Левски, Славия, Ботев (Пловдив) и Черно море.

"Не е имало никакъв бой! Разменихме си реплики, напрежение имаше, но това е нормално за такива мачове - дерби е. Още на почивката се извиних на Велислав, след мача също говорихме, с него се познаваме много добре от много години", сподели от своя страна Иво Паргов.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
