Летящи коли се превръщат в линейки в САЩ

В знакова промяна за модерната въздушна мобилност, Pivotal Helix – първият в света ултралек eVTOL, предлаган на пазара – официално преминава от развлекателна „летяща кола” към критично важно средство за обществена безопасност. На 6 март Pivotal подписа първото по рода си споразумение с окръг Хайд, Северна Каролина, за внедряване на тези едноместни самолети за спешна медицинска помощ. Този проект подкрепен от фирмата за готовност при извънредни ситуации Code Blue Resources, ще обучи доброволци-парамедици да пилотират Helix. Целта е да се изпревари линейката. В райони където трафикът или теренът могат да забавят наземните екипи, тези обучени за полет медици могат да се издигнат директно до мястото на инцидента със скорост 100 километра в час, като осигурят животоспасяваща стабилизация минути преди пристигането на останалите спасителни екипи.

Бързото внедряване на Helix в областта на обществената безопасност се дължи до голяма степен на неговия регулаторен статут. Тъй като тежи под 250 килограма и превозва само един човек, той е класифициран като ултралек самолет по FAA Part 103.

За разлика от традиционните хеликоптери, Helix не изисква пилотски лиценз. Вместо това, парамедиците преминават строга двуседмична вътрешна сертификационна програма в базата на Pivotal в Пало Алто. Helix може да каца в жилищни улици без изход, тревни площи или дори на сняг и лед – места, които са твърде тесни за стандартен хеликоптер.

Съгласно настоящото споразумение, Helix няма да се използва за транспортиране на пациенти. Вместо това той служи като средство за бърза интервенция. Пилотът-парамедик носи олекотен медицински комплект, специално проектиран за лечение на сърдечен арест, травми или предозиране.

Изпълнителният директор на Pivotal Кен Карклин отбеляза, че този проект бележи „решаващ етап“, в който технологията eVTOL вече не е мечта на любители, а активен проект за обществената безопасност.