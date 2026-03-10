Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъвката

Левски постигна важен успех над Локомотив Пловдив с 1:0 в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Успехът дойде след точно изпълнена дузпа на Евертон Бала в 89-а минута, която бе отсъдена заради нарушение на Мартин Русков срещу Армстронг Око-Флекс.

Благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов не остана доволен от това решение, като във фенска група на "канарчетата" той изрази позицията си, в която казва, че това е "най-смешната дузпа".

Публикуваме позицията на Илиян Филипов без редакторска намеса.

"Най-смешната дузпа!

Око си легна на калъвката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка. Футбол или театър - сами решете.", гласи съобщението на Филипов.