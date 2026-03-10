Новини
Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъвката



10 Март, 2026 06:12

Футбол или театър - сами решете

Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъвката - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски постигна важен успех над Локомотив Пловдив с 1:0 в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Успехът дойде след точно изпълнена дузпа на Евертон Бала в 89-а минута, която бе отсъдена заради нарушение на Мартин Русков срещу Армстронг Око-Флекс.

Благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов не остана доволен от това решение, като във фенска група на "канарчетата" той изрази позицията си, в която казва, че това е "най-смешната дузпа".

Публикуваме позицията на Илиян Филипов без редакторска намеса.

"Най-смешната дузпа!

Око си легна на калъвката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка. Футбол или театър - сами решете.", гласи съобщението на Филипов.

Илиян Филипов: Най-смешната дузпа, Око си легна на калъвката


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    2 8 Отговор
    Не се вайкай илиянчо,догодина ще сте хегемона на Б група с чисто нов стадион и дано никога не се качите обратно в елита!

    06:26 10.03.2026

  • 2 Рогачев

    5 1 Отговор
    Така са свикнали цял живот.

    06:45 10.03.2026

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Казва се възглавница, калъфка е онова с което се "облича" възглавницата

    06:48 10.03.2026

  • 4 Син Хун

    0 0 Отговор
    Пимкаджийчето да си гледа жълтата кошара. Изтърва Флекса и сега газ пикае.

    06:48 10.03.2026

  • 5 Неможем

    0 1 Отговор
    Още един ще имат стадион като илиянката. Викат им Етрополе-баражен. И тье риват много щото са баражници- неможачи

    06:57 10.03.2026

  • 6 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Гове.ата ако не ги бутат и няма зад тях поне 5-6 престъпници които да ги спонсорират няма да могат и на 10-то място да се класират.Последните 20 г. шеф на БФС все е от обора на Герена.

    07:09 10.03.2026

