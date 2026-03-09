Новини
Христо Стоичков официално представи специална програма на ФИФА в Гърция

9 Март, 2026 20:59 577 3

Проектът има за цел да свърже образованието с ценностите и идеалите на спорта, вдъхновявайки младото поколение

Христо Стоичков официално представи специална програма на ФИФА в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се включи в ролята си на посланик на ФИФА в официалното представяне на програмата „Футбол в училищата“ в Гърция. Проектът има за цел да свърже образованието с ценностите и идеалите на спорта, вдъхновявайки младото поколение.

По време на откриването Стоичков предаде специални поздрави от президента на ФИФА Джани Инфантино, който е и основен инициатор на проекта. Българинът подчерта, че футболът е уникално средство за възпитание и вдъхновение за децата, като помага за изграждането на важни житейски умения.

Първият ден от събитието премина под знака на технологичното обучение и практическите занимания. Бе представено специално приложение, което учителите ще използват за организиране на дейностите в училищата.

В събитието се включиха представители на Гръцката футболна федерация, Министерството на образованието и спорта на Гърция, както и експерти от ФИФА.

През настоящата учебна година проектът ще стартира пилотно в 41 училища в различни региони на Гърция, включително островите Итака, Милос, Родос, Хиос, както и в Крит, Тесалия и Пела. Учителите по физическо възпитание в тези училища ще получат специализирана подготовка, както и спортна екипировка и образователни материали, осигурени от футболната федерация на Гърция.

Плановете са за мащабно разширяване на програмата през следващата учебна година, като целта е в нея да се включат над 500 училища в цяла Гърция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    4 0 Отговор
    Някоя промоция на лютеници на показа ли?

    21:03 09.03.2026

  • 2 Мютиме

    1 0 Отговор
    иии там ли има Мауфланг

    21:52 09.03.2026

  • 3 Лауфлунг

    0 0 Отговор
    играта прай цената

    21:56 09.03.2026

