Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Линдзи Лоън остава в Дубай въпреки войната

Линдзи Лоън остава в Дубай въпреки войната

10 Март, 2026 07:15 1 146 3

  • линдзи лоън-
  • дубай-
  • война

Актрисата се пренесе да живее в ОАЕ през 2014 г.

Линдзи Лоън остава в Дубай въпреки войната - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейството на Линдзи Лоън е притеснено за нея. 39-годишната актриса остава да живее в Дубай, въпреки войната в Близкия изток. Засега звездата не се завръща в САЩ, въпреки че войната между Израел и Иран продължава да се ожесточава, пише dnes.bg.

Линдзи живее там със съпруга си Бадър Шамас и 2-годишният им син Луай.

Дубай е любимо място на знаменитости в последните години и много дори се нанесоха да живеят там, но сега напускат - заради експлозиите.

Актрисата се пренесе да живее в ОАЕ през 2014 г. и прекарва повечето си време там. Връща се в САЩ, когато снима филми.

Сега източник казва, че роднините ѝ са притеснени за нея, но засега Лоън е в безопасност.

"Има много неща, които стават там. Семейството е в постоянна комуникация. Точно сега тя е в безопасност", коментира източник на "Daily Mail".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щото

    8 0 Отговор
    Оня чук ундур с чаршафа още има да и дава едни пари...... Лъжливи араби, еий......ползва, а се мотае с плащането...

    07:19 10.03.2026

  • 3 С коч

    1 1 Отговор
    На чужденците не е забранено да пият. Само на арабите и правоверните мюсюлмани.

    07:56 10.03.2026