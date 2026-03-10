Линдзи Лоън остава в Дубай въпреки войната

Семейството на Линдзи Лоън е притеснено за нея. 39-годишната актриса остава да живее в Дубай, въпреки войната в Близкия изток. Засега звездата не се завръща в САЩ, въпреки че войната между Израел и Иран продължава да се ожесточава, пише dnes.bg.
Линдзи живее там със съпруга си Бадър Шамас и 2-годишният им син Луай.
Дубай е любимо място на знаменитости в последните години и много дори се нанесоха да живеят там, но сега напускат - заради експлозиите.
Актрисата се пренесе да живее в ОАЕ през 2014 г. и прекарва повечето си време там. Връща се в САЩ, когато снима филми.
Сега източник казва, че роднините ѝ са притеснени за нея, но засега Лоън е в безопасност.
"Има много неща, които стават там. Семейството е в постоянна комуникация. Точно сега тя е в безопасност", коментира източник на "Daily Mail".
